Эксперт: В ближайшие пару недель доллар может опуститься до 80 рублей

«В ближайшие пару недель доллар вполне может стабилизироваться в районе 80 рублей», – сказал газете ВЗГЛЯД президент Национального союза экспортеров Илья Семин, комментируя рост рубля по отношении к доллару и евро.

Во вторник, 29 марта, на валютных торгах Московской биржи курс доллара снижался до 83,3 рубля (-6,91%), курс евро – до 92,6 рубля (-4,13%).

«Главная причина укрепления рубля, на мой взгляд – это тот факт, что в Европе начинают готовиться к переходу на покупку газа в рублях. И неминуемость этого шага как раз и означает, что рубль будет укрепляться», – говорит Семин.

«Естественно, есть заявления западных политиков о том, что они не будут покупать газ за рубли. Но также есть и реальность, которую мы видим. Это значит, что некие организации предпринимают действия по покупке рубля или же в ближайшем будущем собираются прибегнуть к таким действиям. На этих ожиданиях, а также на конкретных действиях рубль укрепляется. Его начинают больше покупать, в том числе и за границей. За счет этого мы и видим изменение его курса», – объясняет эксперт.

«На мой взгляд, в ближайшие пару недель доллар вполне может стабилизироваться в районе 80 рублей. Может рост и дальше продолжится. Но в краткосрочном моменте я вижу такую цифру – 80», – заключил Семин.

Ранее президент Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки природного газа с недружественными странами в рубли до 31 марта. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предупредил, что в случае отказа Евросоюза платить за газ в рулях, Россия не станет «заниматься благотворительностью» и поставлять его бесплатно.

Газета ВЗГЛЯД писала, что на данный момент эксперты выделяют три газовых сценария для Европы, из которых отказ Европейских стран от «газорубля» – самый маловероятный.

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