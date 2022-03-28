Экономист дал оценку отзыву рейтинга России агентством Fitch

«Сейчас нет ни одного инвестора, который в текущей ситуации ждал, что же скажет Fitch. Это место теперь займут национальные рейтинговые агентства», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее агентство Fitch отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций.

«Fitch не хочет или не может работать с российским правительством», – пояснил эксперт. Он также уточнил, что «российские ценные бумаги в целом, и правительственные в частности, не пользуются спросом западных инвесторов по политическим причинам». «Коль западные инвесторы не могут покупать наши ценные бумаги, то и на рейтинги они не ориентируются. Аналогичная ситуация складывается и у российских инвесторов, которые вынуждены вкладывать деньги только на внутреннем рынке», – добавил собеседник.

«Очевидно, российское правительство сейчас – самый надежный эмитент на территории России, и нет ни одного инвестора, который сейчас бы ориентировался на рейтинги Fitch», – подчеркнул Антон Любич.

Эксперт также выразил уверенность в том, что место Fitch или Moody's быстро займут национальные рейтинговые агентства. Что касается потенциального дефолта, собеседник засомневался в его вероятности.

«Россия никакого дефолта в экономическом смысле объявлять не планирует. Если дефолт и будет объявлен, то чисто технически. То есть мы заплатим долги рублями, а кредиторы откажутся их принимать. Но это очень деликатный вопрос. Существуют же еще наши резервы, которые были арестованы западными странами, мягко говоря, с нарушением международного права. Возникает вопрос, а не дефолт ли это со стороны Запада по обязательствам перед Россией? С правовой точки зрения тут «баш на баш», – добавил Любич.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России из-за санкций. Об этом говорится в пресс-релизе компании. К этому моменту показатели России опустились до уровня С. Фактически это означает, что компания считает неизбежным суверенный дефолт страны.

5 марта рейтинговое агентство Fitch объявило о решении понизить рейтинги 11 российских энергокомпаний, 32 российских банков и 20 российских региональных органов власти, поместив их рейтинги на пересмотр в список Rating Watch с негативным прогнозом. В тот же день Fitch понизило рейтинги 26 российских добывающих компаний, включая Газпром, «Газпром нефть», Татнефть, Новатэк, Лукойл, и поместило рейтинги 28 организаций в список Rating Watch на пересмотр с негативным прогнозом. 3 марта Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до «B» с «BBB».

Аналогичное решение принял и другой крупный игрок - агентство Moody's. ВЗГЛЯД писал, что компания решила отозвать кредитные рейтинги российских организаций. Кроме того, в начале марта Moody's приостановило деятельность в России, а также понизило рейтинги Москвы и еще 12 субъектов страны.

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