Агентство Moody's решило отозвать кредитные рейтинги российских компаний

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25 марта, пятница | Последнее обновление — 09:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев заявил о будущем Украины
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Верховная рада разрешила правительству Украины эвакуацию из столицы. Возникает вопрос: если у вас все так хорошо под Киевом, а на отдельных участках российские войска якобы «отброшены» на 70 км, то зачем вы создаете юридические основания для эвакуации кабинета министров?!
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Раз в поколение, а может, и в столетие у государства может возникнуть исторический шанс. У России это был 2014 год и Крым. Для поляков шансом может стать 2022 год. Как минимум поляки надеются получить на Украине нужные ресурсы, а как максимум – нужные территории.
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После завершения спецоперации Z на Украине все эти отморозки неизбежно окажутся в Европе. А там и без того таких ребят довольно много – в наличии спящих ячеек джихадистов не сомневается никто, включая спецслужбы европейских стран. Вспышка революционного джихада в Европе практически гарантирована.
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В Москве начались ходовые испытания первого российского электрического речного трамвая. Сергей Собянин сообщил, что отечественные суда смогут осуществлять перевозки круглогодично. Помимо этого, суда являются экологичными и их эксплуатация не нанесет вреда окружающей среде
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В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Агентство Moody's решило отозвать кредитные рейтинги российских компаний
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) отзовет кредитные рейтинги российских компаний, сообщает пресс-служба агентства.
В агентстве сообщили, что «Moody`s Investors Service намерено отозвать свои кредитные рейтинги российских компаний», передает РИА «Новости».
Напомним, в начале марта Moody's приостановило деятельность в России. Оно также понизило рейтинги Москвы и 12 субъектов России до «Са».
Кроме того, агентство Fitch Ratings аннулировало рейтинги попавших под санкции ЕС российских компаний.
Эрдоган: НАТО считает все методы против России бесполезными, кроме санкций
У подавляющего большинства лидеров стран альянса преобладает мнение, что против России действенны только санкции, заявил президент Турции Тайип Эрдоган после заседания членов НАТО.
«У подавляющего большинства лидеров НАТО преобладает мнение, что методы, кроме санкций, бесполезны. Этот дух царит и в принятом итоговом документе», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова турецкого лидера на пресс-конференции в Брюсселе.
Ранее глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что идея о передаче Турцией Украине приобретенных у России зенитных ракетных систем С-400 нереалистична.
Экстренный саммит НАТО, посвященный ситуации на Украине и повышению обороноспособности альянса, состоялся 24 марта. Участие в саммите принял президент США Джо Байден.
Шойгу доложил Путину о ходе спецоперации на Украине
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Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о ходе спецоперации России на Украине, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Присутствовали Мишустин, Матвиенко, Володин, Медведев, Патрушев, Колокольцев, Лавров, Шойгу, Бортников, Нарышкин и Сергей Иванов. Участники совещания обменялись мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране. Министр обороны Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях», – передает его слова РИА «Новости».
Также на совещании затрагивалась антисанкционная тематика.
«Подробный разговор был по переговорному процессу с Украиной. Было выражено сожаление в связи с медлительностью украинской стороны», – добавил Песков.
Ранее Песков объяснял «исчезновение» Шойгу. По его словам, глава Минобороны сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Премьер Словении заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях
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В Европе не будут платить за российский газ в рублях, заявил премьер-министр Словении Янез Янша.
«Я не думаю, что кто-нибудь в Европе действительно знает, как выглядят рубли. Никто не будет платить в рублях», – цитирует РИА «Новости» Яншу.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за него рублями.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Министр экономики Баварии оценил идею эмбарго на российский газ
Министр экономики Баварии Хуберт Айвангер призвал федеральное правительство не рассматривать идею введения эмбарго на российский газ.
Отмечается, что немецкий политик счел необходимым обеспечить надежность поставок голубого топлива из России. «Газ по-прежнему идет из России, и я скажу совершенно официально и настойчиво: слава Богу, газ по-прежнему идет из России», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на радиовещательную компанию BR24.
Как при этом отметил министр, введение эмбарго оказало бы негативное воздействие на частных лиц, которые остались бы без отопления зимой, а также на экономику в целом. «В противном случае магазины давно бы опустели», – заметил Айвангер.
В заключение Айвангер добавил, что около 220 тыс. рабочих мест в Баварии «относительно напрямую зависят от импорта российского газа».
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что резкий отказ от нефти и газа из России таит в себе риски для европейской промышленности, но Германия работает над сокращением энергозависимости.
Шольц также заявлял об «обратном эффекте» санкций против России.
Песков объяснил «исчезновение» Шойгу
Глава Минобороны Сергей Шойгу сейчас очень занят, это не лучшее время для медийной активности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Слушайте, ну у министра обороны сейчас много забот, как вы понимаете. Идет специальная военная операция. Конечно, сейчас не совсем время для медийной активности. Это вполне понятно», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать «исчезновение» Шойгу из информационного пространства.
Также Песков призвал не слушать сообщения СМИ о якобы проблемах министра со здоровьем и посоветовал обращаться с таким вопросом в Минобороны.
11 марта глава Минобороны Сергей Шойгу в военном госпитале вручил государственные награды российским военным, отличившимся в ходе спецоперации на Украине – звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».
Салливан предсказал возобновление нормальных отношений России и США
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США и Россия, в конце концов, возобновят нормальные взаимоотношения, может быть, не скоро, но это произойдет, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
«Я совершенно не умею предсказывать будущее, но одно предсказание сделаю – да это и не предсказание, я это просто знаю: в конце концов, русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения. Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», – заявил посол в интервью «Новой газете», передает РИА «Новости».
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов пообещал ответ российских властей на высылку из США советника-посланника Сергея Трепелкова, охарактеризовав решение Вашингтона как очередной недружественный шаг в отношении Москвы.
Посол США в России Джон Салливан пожаловался на сложности работы американской дипмиссии в Москве. Он заявил, что высылки американских дипломатов сильно затрудняют работу посольства Соединенных Штатов в Москве, и дипломатической миссии «будет очень трудно продолжать безопасно функционировать».
17 февраля стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла Соединенных Штатов Барта Гормана, который «был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства». В Кремле назвали высылку Гормана ответной мерой.
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Глава МВД Британии призналась в готовности помогать украинским националистам
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Российские блогеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) представились премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и провели видеоконференцию с главой МВД Британии Прити Пател, в ходе которой она заявила, что британцы не боятся украинских неонацистов и бандеровцев, а также всячески готовы им помогать.
«Госпожа министр, я надеюсь, ваши семьи не станут бояться наших националистов, опасаться которых пытается заставить [президент России Владимир] Путин», – спросили пранкеры от имени Шмыгаля, тизер беседы с министром они опубликовали на YouTube.
«Да, я думаю, господин премьер-министр, вы абсолютно правы. И я хотела бы отметить, что мы запустили программу финансовой поддержки вчера. Чтобы люди могли проявить свою заинтересованность в приеме у себя украинцев», – сказала в ответ Пател.
Однако пранкеры от лица украинского премьера возразили: «Нет, я имею в виду тех людей, которые считаются националистами, как их пытается представить Путин, чтобы их боялся весь мир, что там много бандеровцев, неонацистов… Я надеюсь, что жители Великобритании не боятся их».
«Однозначно они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо», – ответила глава британского МВД.
Ранее пранкеры разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом. «Несколько фрагментов было удалено, так как, скорее всего, они могут повлиять на национальную безопасность Великобритании», – говорится в аннотации к видео.
Уоллес заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО.
Также Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Пранкеры предъявили главе ведомства претензию о том, что британские наемники якобы отказываются от контрактов и подрывают боевой дух украинцев.
До этого был опубликован отрезок, где пранкеры обсудили с Уоллесом поддержку Британией Украины в разработке ядерного оружия.
Военный эксперт оценил значение освобождения Изюма российскими войсками
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«Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении, и ВСУ за него сражались как могли. Теперь же у нас появляется возможность выдвижения в сторону Славянска», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Минобороны РФ о взятии города Изюма в Харьковской области.
«Изюм играл крайне важную роль. Через него проходило снабжение боеприпасами, пополнение личного состава, эвакуация раненых. Это был ключевой город во всех отношениях на данном направлении. Ну и понятное дело, ВСУ за него сражались как могли, пытались его удержать всеми силами, но не удалось», – объяснил Леонков.
Собеседник также предположил, что вслед за взятием Изюма и разгромом войск в Каменке, которая распложена южнее Изюма, войска ВС России выдвинутся в сторону Славянска – с целью дальнейшего окружения группировок противника.
«Кроме того, по каждому населенному пункту наши военные работают индивидуально, поскольку в городах и поселках есть мирные граждане. Поэтому, когда мы освобождаем тот или иной населенный пункт, мы стараемся максимально сберечь их жизни. И поэтому операция идет соответствующими темпами», – подчеркнул он.
Что касается тактики в данном районе боевых действий, Леонков отмечает следующее: «Сейчас продвижение союзных войск идет как с южной стороны – от Угледара, так и с северной стороны от Изюма. Именно это позволит нам окружить крупные группировки противника в районах Донбасса».
Ранее в Минобороны заявили, что российские войска взяли под контроль Изюм в Харьковской области. В ходе операции в Изюме российские военные также взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов.
Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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ЕС пообещал не допустить оплаты за российский газ в рублях
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не допустит оплаты российского газа в рублях.
«Это было бы попыткой обойти санкции. Мы не позволим обойти наши ограничения», – приводит РИА «Новости» слова фон дер Ляйен, которую цитирует Reuters.
Председатель Еврокомиссии назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.
Ранее лидеры стран Евросоюза и США обсудили готовность ввести дополнительные санкции против России. Они также договорились сотрудничать, чтобы помешать России использовать цифровые валюты с целью уклонения от санкций Запада в связи с событиями на Украине.
В среду президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями. Глава государства подчеркнул, что изменения по газовым контрактам с недружественными странами коснутся только валюты платежа, при этом Россия продолжит поставлять природный газ в зафиксированных в контрактах объемах, в соответствии с контрактными ценами и принципами ценообразования.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако отметил, что это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России. В свою очередь представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли. Премьер Словении Янез Янша заявил, что в Европе никто не будет платить за газ в рублях. В Японии решение России вызвало непонимание. Президент Сербии Александар Вучич счел решение России «проблемой».
Между тем Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. В свою очередь премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что рассчитывает на снижение цен на газ при оплате за поставки в рублях. Канцлер Австрии Карл Нехаммер выступил против бойкота поставок нефти и газа из России. В Кремле также пообещали учесть озабоченности Сербии по оплате за поставки российского газа.
Вице-премьер Александр Новак заявил, что Европе нечем заменить российский газ ни сейчас, ни в ближайшие пять лет. Кремль призвал покупателей газа у России сформулировать позицию по поводу оплаты в рублях. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как поступит Европа в связи с решением России продавать свой газ только за рубли.
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Российские ракеты уничтожили под Киевом девять установок С-300 и четыре «Бука-М1»
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Высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования уничтожены девять пусковых установок С-300 и четыре «Бука-М1» южнее Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.
«В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка южнее Киева», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.
Он уточнил, что также ракетными ударами уничтожены «штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области, а также временный пункт дислокации националистического батальона в городе Лисичанске».
По словам Конашенкова, ВКС России за ночь поразили 60 военных объектов Украины.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией за ночь поражены 60 военных объектов Украины. Среди них: два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ», – сказал он.
Кроме того, за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районах Старой Марковки и Харькова.
Конашенков добавил также, что российские военные за все время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 257 украинских беспилотников, 202 зенитно-ракетных комплекса и почти 1,6 тыс. танков и другой бронетехники.
Он добавил, что также уничтожены 160 установок реактивных систем залпового огня, 633 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 1379 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в четверг Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-34 украинской военной техники.
Накануне генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожила 86 военных объектов Украины.
Ранее российский ВМФ нанес удар залпом из восьми ракет «Калибр» по украинским военным объектам, видеозапись удара опубликовало Минобороны России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
США распространили санкции на операции с золотом ЦБ России
Санкции в отношении Российской Федерации распространяются на любые транзакции с золотом, которые может проводить российский Центробанк.
«Эти инструкции дают ясно понять, что любые транзакции с золотом, относящиеся к Центральному банку Российской Федерации покрываются существующими санкциями», – цитирует материалы минфина США РИА «Новости».
США и их союзники ранее блокировали валютные резервы Центробанка России в своих юрисдикциях и ограничили возможности для операций с остающимися активами.
Ранее в четверг Минфин США объявил о новых санкциях против российских депутатов Госдумы в целом и других физических лиц, а также части структур. Под них попали 328 российских парламентариев, десятки предприятий оборонного сектора России, в санкционный список попал глава «Сбера» Герман Греф.
В Польше не нашли возможности перейти на рубли в расчетах за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила об отсутствии возможности перейти в расчетах за поставки газа из России на рубли.
Глава компании Павел Маевский заявил, что «такой возможности особо нет», передает ТАСС.
«Ямальский контракт, деталей которого я раскрывать не могу, предусматривает способ регулирования цены», – утверждает он.
Напомним, президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро, оплата за топливо будет приниматься рублями.
В тот же день глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что оплата за поставляемый российский природный газ в рублях технически возможна, однако это вынудит Евросоюз обходить свои же санкции, что обернется возобновлением дискуссий о бойкоте энергоносителей из России.
Представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии Сузанне Унград заявила, что в Берлине приняли к сведению сообщение и решили обсудить решение России по оплате поставок газа рублями с ЕС и компаниями.
Болгария заявила о готовности оплачивать газ из России в рублях. Президент Сербии Александр Вучич счел решение России о продаже газа за рубли «проблемой для мира». В Японии решение России вызвало непонимание.
В Тбилиси доставили тела погибших на Украине грузинских добровольцев
Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла участие во встрече в аэропорту Тбилиси самолета с останками двух грузинских добровольцев, воевавших на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В аэропорт прибыли также и другие политики и рядовые граждане с флагами Грузии и Украины.
По данным Тбилиси, на Украине погибло три грузинских добровольца, останки третьего пока не доставлены. Всего на стороне ВСУ воюет несколько десятков грузинских добровольцев. Среди них – бывший министр обороны Грузии Ираклий Окруашвили.
Грузия полностью солидарна с Украиной на всех политических платформах, но при этом не присоединилась к экономическим санкциям против России.
Посольство Грузии продолжает работать в украинской столице, при этом Украина пока официально не вернула своего посла в Грузию, с ним проводятся консультации после решения Грузии не присоединяться к санкциям против России.
Командующий ВВО прибыл под Киев для постановки задач
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Командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко приехал на передовые позиции ВС России рядом с Киевом, чтобы поставить задачи, сообщили в Минобороны.
Кроме того он провел награждение.
«Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко вручил боевые награды отличившимся в ходе проведения специальной военной операции военнослужащим», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Отмечается, что награждение проводилось на передовых позициях подразделений в Киевской области, в 30 километрах от украинской столицы. Чайко прибыл туда, чтобы поставить задачи и уточнить обстановку.
Генерал-полковник вручил медали «За отвагу» офицерам и солдатам подразделений округа, «задействованным на наиболее важном, киевском направлении специальной военной операции», пояснили в министерстве.
Чайко наградил в том числе старшего лейтенанта Александра П., который уничтожил при боестолкновении с колонной бронетехники ВСУ танк, три БМП и один бронетранспортер противника.
После награждения генерал-полковник поблагодарил подчиненных за мужество, стойкость и высокий профессионализм. «Я, как командующий, горжусь своими подчиненными. Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию», – заявил Чайко.
Ранее в марте в боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ), капитан 1-го ранга Андрей Палий.
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МО: Инвестфонд Хантера Байдена причастен к финансированию биолабораторий на Украине
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Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса причастны к финансированию биолабораторий на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден», – передает его слова ТАСС.
Кириллов отметил, что масштабы программы впечатляют. «Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства [США], принимают Агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, Центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках Манхэтеннского проекта. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона», – подчеркнул начальник войск.
Ранее Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. Напомним, Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
При этом президент США Джо Байден заявил, что Штаты не располагают биологическим и химическим оружием в Европе.
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