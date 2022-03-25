Лукашенко опроверг слухи о планах Белоруссии принять участие в спецоперации на Украине

Белорусская сторона не собирается принимать участие в спецоперации на территории Украины, напомнил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Тысячу двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине. Но тема горячая. Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать. Разумно в советские времена не только о пропаганде говорили, но и о контрпропаганде. На это надо реагировать спокойно, но только не оправдываться», – приводит слова Лукашенко БелТА.

Он добавил, что сбежавшая на Запад оппозиция психологически действует на людей, утверждая, что белорусские военные будут участвовать в боевых действиях. При этом, отметил президент страны, оппозиция сейчас сама формирует добровольческие отряды для участия в боевых действиях на Украине.

«Так кто в Украине сегодня реально воюет?» – спросил он.

По его мнению, сообщения о планах Белоруссии присоединиться к спецоперации распространяют намеренно, для того, чтобы подготовить общественное мнение и втянуть Минск в конфликт.

«А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо востро», – заключил Лукашенко.

Ранее американский телеканал CNN заявил, что, по мнению США и НАТО, Белоруссия якобы присоединится к спецоперации на Украине.

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