Китай пригрозил США ответом на санкции против чиновников

Китайские власти готовы принять зеркальные контрмеры против США за новые американские санкции в отношении чиновников КНР и считают Вашингтон «главным нарушителем прав человека в мире», заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

«Мы выражаем решительный протест в связи с этими санкциями, которые грубо нарушают суверенитет КНР. Самый крупный нарушитель прав человека в мире – это США. <...> Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ», – передает ТАСС слова дипломата.

Китайские власти также обратили внимание на ухудшение российско-японских отношений и надеются на нормализацию контактов между Москвой и Токио.

«Мы обратили внимание на эту информацию [об ухудшении отношений между РФ и Японией]. Китай надеется, что Москва и Токио благополучно урегулируют соответствующие вопросы», – сообщил Ван Вэньбинь.

Ранее в МИД России сообщили, что российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору. Указывается, что Токио занимает откровенно недружественную позицию и стремится нанести ущерб интересам Москвы.

Жители Курил поддержали ответ России на санкции Японии. В Японии сочли это «угрозой, вызовом и «черной меткой».

Япония направила России протест из-за решения по мирному договору.

Напомним, во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Соединенных Штатов Америки вводит санкции против китайских чиновников, которых в Вашингтоне считают причастными к нарушениям прав и репрессиям в отношении религиозных и этнических меньшинств, как в самом Китае, так и за его приделами, «в том числе в США».