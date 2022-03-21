В Госдуме призвали реформировать систему обеспечения молодых семей жильем

Изменить формулу расчета субсидий и проработать возможность «опережающего финансирования» профильных программ для решения проблемы обеспечения молодых семей доступным жильем предложил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Аудитор Счетной палаты Даниил Шилков отметил, что существующая форма расчета размера субсидий для обеспечения жильем молодых семей не учитывает общую численность молодых семей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. Это не позволяет рассчитать общий объем средств для ликвидации накопленной очереди, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Учитывая фактические объемы финансирования на обеспечение всех молодых семей, стоящих в очереди на получение социальной выплаты, потребуется около 13 лет. Как вы все понимаете, это не позволит части молодых семей воспользоваться правом получения социальной выплаты в связи с возрастными ограничениями», – сказал Шилков.

Для сокращения очереди Метелев призвал представителей Минстроя проработать возможность «опережающего финансирования» программ по обеспечению жильем молодых семей. Средства, заложенные на 2025 год, предлагается реализовать в 2023 году, а к формированию бюджета на последующие годы выйти с инициативой значительного увеличения финансирования.

«С повышением ключевой ставки ипотека закончилась, а людям надо где-то жить, обустраиваться, растить своих детей. Общее количество только заявившихся семей, ожидающих от государства поддержку, – больше 170 тысяч, а получают эту поддержку только 13 тысяч, то есть 8%. Не знаю, как относятся коллеги, я считаю это катастрофой. Мы должны ускорить процесс для тех, кто сейчас стоит в очереди, а к формированию нового бюджета подойдем с предложением об увеличении финансирования», – сказал Метелев.

Депутат также призвал поддержать рекомендацию по изменению формулы расчета субсидий регионам, согласно которой в качестве критерия должно учитываться общее число молодых семей, стоящих в очереди на поддержку.

«Люди годами стоят в очереди, ничего не получают, выходят за ограничения по возрасту и полностью разочаровываются в государстве. Мы обещаем то, что выполнить невозможно, а у людей потом возникает недоверие к стране. Я считаю рекомендацию по изменению формулы расчета субсидий регионам стоит поддержать», – сказал Метелев.

Члены комитета и представители Минстроя договорились совместно проработать новые подходы к реализации программы доступного жилья, найти гибкие решения на основе лучших практик регионов.

«На сегодняшний момент ресурсное обеспечение программы «Молодая семья» составляет 4,5 млрд рублей федерального бюджета, субъекты Российской Федерации привлекают порядка 8 млрд рублей. Некоторые из субъектов привлекают даже больше положенного уровня финансирования, потому что у них на территории очень много молодых семей, у них это популярная мера привлечения молодежи», – сказала Вера Иванова, исполняющий обязанности директора Департамента инвестиционных проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Еще одна из обозначенных проблем – отсутствие полномочий по контролю выполнения требований о распределении права собственности между всеми членами семьи.

«Когда ты приобретаешь квартиру с поддержкой государства, ты обязан оформить ее как собственность всех членов молодой семьи, в том числе несовершеннолетних детей. При этом региональные и местные органы власти, а также кредитные организации не наделены полномочиями по контролю за фактом переоформления жилья в общую собственность всех членов молодой семьи. Как следствие – только 13% адресатов поддержки это требование выполнили. Получается, что у тысяч детей, а в перспективе и у десятков тысяч есть большие риски не получить права собственности. Мне кажется, что это уже наша ответственность, как Государственной думы, чтобы такие полномочия у органов власти появились. Проработаем соответствующие изменения в законодательстве», – сказал Метелев.

Руководитель рабочей группы «Молодые семьи и жилищные программы» Экспертного совета Комитета, депутат Госдумы Наталия Полуянова предложила создать рабочую группу при Комитете с участием представителей профильных ведомств, которая займется корректировкой законодательства в части поддержки молодых семей.

«Во-первых, необходимо привести в соответствие законодательству саму формулировку, кто есть «молодая семья». Во-вторых, сформулировать вместе с Минстроем и профильными ведомствами одну программу помощи молодым семьям с четкими и понятными критериями, понятным финансированием, взамен разрозненных и фрагментарных программ. Кусочками вопрос не решают, сегодня нужна одна большая, стройная программа, которая бы решала проблемы молодых семей», – сказала Полуянова.

Предложения были озвучены на тематическом заседании Комитета по молодежной политике с участием представителей Счетной палаты. Темой заседания стало рассмотрение результатов экспертно-аналитического мероприятия «Анализ реализации государственной молодежной политики в субъектах Российской Федерации в 2018–2020 годах, в том числе в части реализации жилищных программ для молодых семей».