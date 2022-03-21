Обещавший «кастрировать» пленных россиян украинский врач отказался от своих слов

Экипаж российского Ми-24 уклонился от выпущенного ВСУ «Стингера»

Экипаж российского вертолета Ми-24 при выполнении задач в районе Днепра смог уклониться от прямого попадания выпущенного украинскими войсками «Стингера», сообщило Минобороны.

Ракета взорвалась в районе хвостовой балки, но летчик продолжил полет, передает РИА «Новости».

Затем в течение семи минут группа ударных вертолетов подавила все выявленные украинские огневые позиции, заключили в оборонном ведомстве.

Как рассказал командир российского вертолета Ми-24 Олег Есман, он выяснил, куда идет ракета, и резким маневром ушел от нее.

Есман принимал участие в высадке десанта на одном из украинских аэродромов. Он входил в группу Ми-24, которые должны были расчистить аэродром перед высадкой десантников с вертолетов Ми-8. При пролете Днепра по ним начался очень плотный огонь: по словам Есмана, было порядка 14-15 пусков ракет Stinger.

«При первом же заходе мне в лоб выпустили Stinger. В этот момент расстояние очень маленькое, время на принятие решения было доли секунд. Я просто понял, что надо как-то выжить. Я переложил вертолет в слабый левый крен, увидел, что ракета идет мне в двигатели, и далее резким маневром вправо ушел от ракеты», – рассказал Есман.

Он уточнил, что ракета взорвалась в районе хвостовой балки винтокрылой машины и перебила блоки, в результате чего нарушилось управление, отказали автопилот и приборы. Тем не менее индикаторы продолжали показывать скорость и высоту – и, что самое главное, вертолет мог продолжать огневое воздействие на противника.

Командир вертолета также сказал, что на зачистку аэродрома потребовалось семь-восемь минут. После этого подошла десантная группа, которая смогла высадиться без потерь.

«Встали в так называемую огненную карусель, это афганский вариант, когда всегда на боевом курсе есть вертолет, который ведет огонь. Я думаю, тем самым мы внесли сумятицу в войсках противника. При подходе уже десантной группы никакого огневого воздействия не происходило ни по десантным вертолетам, ни по нам», – отметил в свою очередь летчик ведомого Ми-24 Артем Соколов.

Именно Соколов заметил, как машина Есмана, по которой была пущена ракета Stinger, совершает маневр, обнаружил огневую точку и уничтожил украинский расчет. При отходе от аэродрома летчики заметили подбитый вертолет Ка-52. Его экипаж был жив и находился рядом с машиной. Однако по ним шел интенсивный минометный огонь – снаряды взрывались практически рядом с вертолетом. Соколов привел к подбитому вертолету один из Ми-8 десантной группы и прикрыл его.

По всем вертолетам даже после уничтожения огневых точек расчетов Stinger продолжал идти огонь из пулеметов. В видео, распространенном российским военным ведомством, демонстрируются многочисленные повреждения, полученные Ми-24. Несмотря на это, все вертолеты, которые среди специалистов получили прозвище «Летающий танк», вернулись с задания.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.