Онищенко осудил «живодерские» высказывания главы украинского «Мобильного госпиталя»

«В определении врача нет места для такого рода живодерских и непрофессиональных высказываний», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя возбуждение уголовного дела в отношении руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» после призыва медиков к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и дать процессуальную оценку действиям руководителя украинского проекта «Мобильный госпиталь» Геннадию Друзенко, который в эфире украинского телеканала призвал врачей мобильных госпиталей к насилию в отношении пленных солдат Вооруженных сил России.

«Обязанность оказывать помощь любому человеку, вне зависимости враг он, соотечественник, была всегда этикой врачей. И когда в Великую отечественную войну была Блокада Ленинграда, на территории Мечниковского медицинского института наши лечили раненых немцев. Они нас держали в блокаде, морили голодом несколько миллионный город, а мы их лечили. Но это врачебная этика, наш долг», – говорит Онищенко.

Он подчеркивает, что у врача как и у любого человека есть эмоции, но в силу своей профессии, всем данным клятвам и этическим кодексам, медик просто не имеет право поддаваться чувствам. Специалист обязан оказывать помощь любому, даже если имеет какую-то личную неприязнь или ненависть к человеку. Более того, собеседник подчеркивает, что врач обязан оказывать и королям, и обычным людям абсолютно одинаковую помощь – делать все, что в его силах.

«Во-первых, этот человек, о котором идет речь, нарушил клятву Гиппократа, а мы, врачи, ее все принимали. В каждой стране, в том числе у нас в России, есть клятва врача, текст которой введен законом. Поэтому, это, конечно, нарушение всей этики. Но, скорее всего, юридических последствий это уголовное дело иметь не будет, если только этот господин не окажется на нашей территории. Но возбудив уголовное дело, СК обратил на него внимание, что правильно», – считает депутат.

Уголовных последствий в своей стране такой призыв иметь не будет, но врачебное сообщество, авторитет которого стоит очень высоко, мог бы, по мнению эксперта, также отреагировать на данное высказывание, поскольку медику непозволительно выражать подобную точку зрения.

«Этот господин вряд ли является врачом по своему духу. Обычно врачи на эти темы и в таких ситуациях не высказываются. В такие периоды у них очень много работы, поэтому в примитивную политику они не лезут никогда. Профессия врача – самодостаточная, ей не нужно никаких таких политизированных заявлений. И я хотел бы напомнить слова древнегреческого философа Сократа: «Самое трудное искусство жизни – это искусство лечить людей», «и жизнь врача останется такой же, как и сегодня: трудной, тревожной, героической, и возвышенной». Поэтому вот в этом определении нет места для такого рода живодерских и непрофессиональных высказываний», – заключил Онищенко.

Ранее украинская ведущая телеканала «1+1» Наталья Мосейчук в эфире озвучила «призывы к насилию в отношении российских летчиков и их близких, высказав человеконенавистническую позицию и реальные угрозы», после чего глава СК России также поручил возбудить в отношении нее уголовное дело.

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