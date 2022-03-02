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Патриотические и молодежные движения России поддержали спецоперацию на Украине
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Молодежные и патриотические некоммерческие организации России поддержали проведение спецоперации по защите ЛНР и ДНР, демилитаризации и денацификации Украины.
«Коллеги, скажу прямо, что никто не хочет войны. Это – банальность, которая все чаще звучит в последнее время. Но именно она выражает мнение людей по всему миру. Никто не хочет войны, но если эта ситуация доросла до конфликта, то можно и нужно ее прекращать. Нужно прекращать 8-летнюю войну на Донбассе. Мы все знаем сотни примеров, жертв среди мирного населения, геноцид населения. Мы все знаем про стратегические войны, которые касаются мирового господства и раздела сфер влияния. И в такие моменты, к сожалению, страдают не только интересы определенных стран и государств, но и интересы мирных граждан», – заявила председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова в ходе брифинга представителей общероссийских патриотических и молодёжных организаций и педагогического сообщества по информированию молодёжи страны о позиции этих организаций по проведению спецоперации по защите ЛНР и ДНР, демилитаризации и денацификации Украины. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Мы с вами видим, что информационная война показала, насколько Россия не была к ней готова. Не нужно этого скрывать, мы не готовились ни к какой войне. Те сотни фейков, вбросов, которые мы ежедневно наблюдаем в социальных сетях говорят о том, что другая страна как раз готовилась к этой войне», – заявила Родионова.
«Мы видим, как меняется сознание отдельной части населения Российской Федерации и людей на территории Украины. Начиная с 2014 года на встречах с молодежной аудиторией постоянно завали вопрос: а будет ли война? Даже дети ощущали, как сгущаются тучи вокруг России. Это вызывало у них тревогу за свое будущее. И когда сейчас мы проводим специальную операцию по приказу Верховного главнокомандующего, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, то понимаем, что это необходимо для укрепления мира во всем мире», - сообщил Герой России, первый заместитель Секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.
«Ущербность того мира, который сейчас сложился, теперь на лицо: это политика двойных стандартов, политика перевирания, и она пришла к своей крайней точке. Нам бесконечно жаль, что два братских народа сейчас оказались заложниками имперских амбиции США и недальновидности политиков Европы», – заявила, ответственный секретарь «Поискового движения России», депутат Государственной Думы Елена Цунаева.
Участниками брифинга стали более 20 общероссийских молодежных и патриотических НКО, которые выразили мнение сотен тысяч своих членов и миллионов участников своих мероприятий.
Организаторы надеются, что мнение некоммерческих организаций будет услышано в молодежной среде, что отдельным представителям молодого поколения перестанет быть стыдно за свою Родину, а сообщество объединиться для поддержки наших военнослужащих, выполняющих свой долг, и тех, кому сейчас так нужна поддержка.
Член Европарламента назвал сроки вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре
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Украине после подачи заявления на вступление в Евросоюз грозит ожидание длиной минимум пять лет и это при «хорошем поведении», заявил член Европарламента от Латвии Иварс Иябс.
По его словам, страна вступит в Евросоюз, если Киев успешно проведет необходимые евроатлантические реформы. И только спустя 3-5 лет Украина сможет стать членом Евросоюза, передает издание BaltNews.
Он отметил, что Украине сейчас будет достаточно будет статуса претендента на вступление, чтобы поддержать ее в защите от «российской агрессии».
Сегодня же Европарламент принял резолюцию с «слегка разбавленным» статусом Украины как кандидата в ЕС, так как пока ее успехи в реформах не очень удовлетворительные, добавил Иябс.
Ранее Совет ЕС заявил о намерении серьезно проанализировать запрос Украины на членство в Европейском союзе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку для получения страной членства в Евросоюзе (ЕС)по ускоренной процедуре, сообщила пресс-служба украинской партии «Слуга народа».
Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее
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«Россия, скорее всего, в ответ закроет свое воздушное пространство для американских самолетов, что приведет к серьезным проблемам для Америки», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США закрыли воздушное пространство для всех российских самолетов.
«Конечно, это неприятно. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то закрытие воздушного пространства США, по сути, для нас ничего не меняет. Мы же летали туда через Европу, а воздушное пространство ЕС для нас уже закрыто, не говоря уже о том, что США отзывают и самолеты», – считает руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Мы видим ответный комплекс санкций со стороны Запада, однако если не будет прямых рейсов, мы сможем летать транзитом – например, через Дубай», – полагает авиаэксперт.
«Российское воздушное пространство было важно для США. Дело в том, что американцы достаточно активно летают по кросс-полярным маршрутам – через Россию в Юго-Восточную Азию. И я не исключаю, что теперь ответом России будет запрет на полеты по этим маршрутам. А для них это действительно достаточно неприятно», – отметил собеседник.
«Таким образом, им придется сильно облетать нашу территорию, что приведет к удорожанию полетов. Наше воздушное пространство для них куда более важно, чем их для нас», – заключил Гусаров.
В среду президент США Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. «Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Украинские СМИ сообщили о нанесении удара, о котором предупреждало Минобороны России
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В столице Украины нанесены ракетные удары по военным объектам. Один из них пришелся по телевышке.
В городе сейчас звучат сирены, сообщает издание Страна.ua.
Ранее официальный представитель МО Игорь Конашенков, обращаясь к жителям, попросил их требовать от украинских военных немедленно убрать все тяжелое вооружение от домов и из жилых кварталов.
«Обращаемся к жителям Украины: «Требуйте от преступной киевской власти немедленно убрать все тяжелое вооружение от своих домов и жилых кварталов городов», – заявил официальный представитель Минобороны.
Подчеркивалось, что российские военные никаких ударов по жилым кварталам украинских городов не наносят.
Напомним, несколько часов назад Министерство обороны России предупредило жителей Киева о том, что могут начаться удары. Говорилось, что для остановки информационных атак против России, войска будут наносить удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (центр информационно-психологических операций) в Киеве.
Местных жителей, чьи дома расположены рядом с ретрансляционными узлами, по которым будут нанесены удары, попросили покинуть свои дома.
72-й центр информационно-психологических операций (сокращенно 72 ЦИПсО (укр. 72 ЦІПсО) – воинская часть сил специальных операций Украины. После начала операции на юго-востоке Украины центр ведет психологические и информационные операции в Донбассе.
Силы России и Донбасса уничтожили штаб украинской группировки «Север»
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Вооруженные силы России, ДНР и ЛНР уничтожили штаб украинской оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», сообщил представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.
«Большинство офицеров штаба погибли. По данным нашей разведки, среди погибших командующий ОТГ «Север» генерал Красильников», – передает Regnum со ссылкой на слова Басурина.
Также Басурин сообщил о перехвате переговоров украинских военных, содержание подтвердило планы по ликвидации в районе Волновахи командира 53-й бригады украинских нацистов полковника Титенко.
Отмечается, что подразделения украиснких националистов на этом направлении фронта остались без управления.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью помощь Донбассу и демилитаризацию Украины.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Власти Украины заявили о возможности превентивного удара по Белоруссии
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что страна может нанести превентивный ракетный удар по Белоруссии, на территории которой размещены российские войска.
«По необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это», – сказал он в эфире телеканала «Украина-24», отвечая на вопрос, может ли Украина нанести «превентивный удар по Белоруссии», – передает ТАСС со ссылкой на слова политика, сказанные в интервью.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские военные не принимают участия в боевых действиях на Украине и не собираются делать этого впредь.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по демилитаризации Украины и помощи Донбассу, после обращения главы республики Дениса Пушилина.
В Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.
Киев отказался выполнять «российские ультиматумы»
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов идти на переговоры с Россией, но не готов выполнять российские «ультиматумы».
«Сейчас мы готовы к переговорам и дипломатии, но не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов... Когда пройдут очередные переговоры, на данный момент неизвестно», – сказал на брифинге Кулеба, передает РИА «Новости».
Также глава МИД Украины подтвердил, что в ходе телефонных переговоров с британской коллегой Лиз Трасс согласовал новые санкции против России.
«Согласовали новые санкции против России за ее варварскую агрессию против Украины, а также шаги по закрытию любых лазеек, чтобы не оставить России шансов обойти текущие и будущие санкции», – написал он в соцсетях.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины прошел в понедельник, в среду должен состояться второй раунд.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины и защите жителей ДНР и людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.
Глава Николаевской области: Русские пытаются избежать жертв среди мирного населения
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Губернатор Николаевской области Виталий Ким заявил, что «русские не хотят стрелять в мирных» граждан и пытаются выманить украинских военных из населенных пунктов с помощью специальной тактики.
«Я считаю, что русские не хотят стрелять в мирных и боятся заходить в города. Вот что происходило три предыдущих дня или два: они идут колонной, идут на город, останавливаются и возвращаются – выманивают», – заявил он, добавив, что российские военные уехали в сторону Снигиревки.
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что советники из США научили военное руководство Украины расставлять в жилых кварталах реактивную артиллерию, чтобы использовать мирное население как «живой щит».
«Данный почерк нам хорошо знаком. Этими приемами активно пользуются курируемые ЦРУ террористы на Ближнем Востоке и в других странах. Обращаюсь к украинским гражданам. Ваше националистическое руководство применяет те же методы, как и террористы. Вас хотят использовать как живой щит», — сказал Конашенков.
Украина заявила о получении новых турецких беспилотников
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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на Украину прибыли новые турецкие беспилотники.
«На Украину уже прибыли и встали на боевые дежурства новые «Байрактары». Будет больше «Стингеров» и «Джавелинов». Европа превращается в наш тыл и поставляет критически необходимое для обороны», – передает РИА «Новости» слова Резникова.
Ранее пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявила, что Болгария, Польша и Словакия передают Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах.
Напомним, во вторник посол Украины в США Оксана Маркарова на встрече с американскими сенаторами заявила, что у Киева заканчиваются переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger и противотанковые ракетные комплексы Javelin.
27 февраля Минобороны России сообщало о трех сбитых ударных беспилотных летательных аппаратах «Байрактар ТБ-2» в пригородах Чернигова, передает «Интерфакс».
Ранее ракетный удар был нанесен по аэродрому с «Байрактарами» на Украине.
Политолог предсказал итоги спецоперации России на Украине
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«Наиболее вероятные итоги конфликта – законодательное закрепление нейтрального статуса Украины, осуждение неонацистов, федерализация страны и проведение новых выборов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя цели военной спецоперации России на Украине.
«В рамках задачи по демилитаризации Украины по-прежнему будет уничтожаться инфраструктура ВСУ, а также та, которую в свое время построили натовцы – это, например, касается пунктов в Очакове. Совершенно точно будут разрушены системы связи, военные аэродромы и уничтожена основная военная техника – в первую очередь самолеты, танки, артиллерия, РСЗО», – считает политолог Марат Баширов.
«Относительно денацификации будет два процесса – во-первых, Россия будет настаивать на закреплении в законодательстве Украины нейтрального статуса, а во-вторых, на юридическом запрете на деятельность нацистских организаций, которые на сегодняшний день имеют в стране и политическое образование, и военизированные подразделения», – полагает эксперт.
По мнению аналитика, пройдут суды по военным преступлениям, часть националистически настроенных людей арестуют. «После этого пройти безнаказанно с портретами Бандеры по Крещатику уже не получится», – уверен собеседник.
«Далее начнется самое интересное – будущий политический процесс. Самое оптимальное, что ждет Украину – это федерализация страны, то есть будет союз регионов с очень широкой автономией. Что-то наподобие Швейцарии, где каждый кантон имеет высокую степень самостоятельности, но при этом страна проводит общую политику в ряде направлений», – пояснил политолог.
«Единственное, мне непонятен юридический статус того, кто будет управлять Украиной после завершения специальной военной операции. Однако с юридической точки зрения есть вероятность возвращения бывшего президента страны Виктора Януковича, – предположил Баширов. – Тогда он сможет объявить, что в стране был государственный переворот, в результате чего господин Порошенко и господин Зеленский станут нелегитимными президентами».
«То есть страна в некотором смысле откатится на статус 2014 года, после чего Янукович назначит новые выборы, в результате которых будут вноситься изменения в законодательство. Далее украинцы сами будут выбирать своего президента, Россия сюда вмешиваться не будет», – заключил эксперт.
В среду министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова ко второму раунду переговоров с Киевом, но Украина тянет время. Вместе с тем МИД Белоруссии сообщил, что последние приготовления к переговорам между делегациями России и Украины находятся на завершающей стадии, Минск готов приложить все необходимые усилия, передает ТАСС.
Ранее стало известно о возможном проведении второго раунда переговоров России и Украины вечером 2 марта. Помощник президента России Владимир Мединский продолжит возглавлять российскую делегацию на переговорах с Украиной.
Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».
Первый раунд российско-украинских переговоров прошел на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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МВД заявило об отсутствии гражданства России у продюсера Лободы
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МВД России выяснило, что продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина, публиковавшая русофобские высказывания в соцсетях, не является гражданкой Российской Федерации.
«Установлено, что при подаче заявления о приеме Н.В. Крапивиной (на тот момент являвшейся несовершеннолетней) в гражданство Российской Федерации ее законным представителем не был представлен полный пакет документов. В результате заключение о приобретении гражданства Российской Федерации в отношении Н.В. Крапивиной и ее сестры А.В. Алиевой не выносилось», – говорится в сообщении на сайте МВД.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Сообщается, что в связи с этим Крапивина и ее сестра Алиева гражданами России не являются, их паспорта признаны выданными в нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка. Материалы по указанным фактам будут направлены в Следственный комитет Российской Федерации.
Кроме того, имеются основания полагать, что законный представитель указанных лиц при подаче заявления о приеме в гражданство Российской Федерации сообщила о себе ложные сведения. По данному факту проводится проверка.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов попросил начальника Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России Валентину Казакову проверить обоснованность выдачи гражданства России в 2011 году продюсеру Нателле Крапивиной, которая публикует русофобские высказывания и посты о неприязни действий властей России.
Крапивина с 2010 по 2021 год была продюсером украинской певицы Светланы Лободы. Она уволилась с этой должности после скандала с Филиппом Киркоровым. Он произошел после премии телеканала «Муз-ТВ».
Американский офицер заявил о бессилии НАТО против России
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Для украинских военных все кончено в спецоперации России по демилитаризации Украины, заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер.
Риттер заявил, что ВСУ помогали инструкторы НАТО, которые подводили украинских солдат к мысли, что они смогут сражаться с русскими, однако теперь склады с оружием уничтожены, у ВСУ нет связи, они не могут передвигаться, передает портал «Южный Федеральный».
По его мнению, украинским военным остается погибнуть или сдаться, а после российской спецоперации у Украины может не остаться ни армии, ни правительства.
Риттер отметил, что не хочет оскорблять украинских военных, однако считает, что власти страны позволили «ультраправому элементу» пропитать армию насквозь. Он напомнил, что на Украине сносили памятники воинам-освободителям и почитали коллаборационистов.
Он считает, что избежать происходящего можно было, если бы были даны гарантии невступления Украины в НАТО, потому что для России это реальная угроза. Однако на Западе думали, что Россия примет это. Он также подчеркнул, что Западу следовало внимательнее прислушиваться к тому, что говорил президент Владимир Путин.
«В США привыкли, что президенты проводят красные линии и ничего не делают, когда за них заступают. А Путин провел красную линию и начал действовать в соответствии с возникшими угрозами», – сказал Риттер.
Проведение самой спецоперации Риттер оценивает высоко. По его словам, НАТО ничего не может противопоставить России: «На сегодня НАТО абсолютно бессилен. Наш трансатлантический альянс разгуливал по планете, как самая крутая банда на районе. А теперь выясняется, что мы просто позорище».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Ранее Байден заверил, что вооруженный конфликт на Украине «сделает Россию слабее».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Оливер Стоун поддержал спецоперацию России на Украине
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Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех «Оскаров» Оливер Стоун объяснил предпосылки проведения спецоперации российских войск по денацификации и демилитаризации Украины.
При всей истерии, развернутой западными СМИ, «необходимо мыслить ясно и понимать весь спектр происходящего», написал он в своем Instagram.
В своих рассуждениях Стоун указывает на причины спецоперации, начатой Россией, так как восемь лет Украина торпедировала выполнение Минских соглашений.
Он акцентировал особое внимание на механизм работы западных медиа, которые, по его мнению, оперируют информацией так, чтобы не доводить до слушателей, зрителей и читателей «ключевые факты, когда это неудобно».
Режиссер не ограничился лишь рассуждениями и в подкрепление своей точки зрения привел список материалов, содержащих максимально объективную, на его взгляд, информацию о причинах и характере спецоперации, и обратил особое внимание на то, что они опубликованы не в российских, а именно в западных СМИ.
Ранее эксперт назвал «детсадовской» атаку на Россию специалистов США по информационной войне.
До этого МВД России призвало граждан не реагировать на провокации в интернете с призывами к терроризму, объявления распространяются кол-центрами, расположенными на Украине.
Накануне появилась информация о том, что в Польшу прибыла большая группа американских специалистов по так называемым информационным войнам. Как сообщил Life, группу встречали представители правительства и официальной «контактной группы по ситуации на Украине». Официально факт приезда польские власти не подтверждают. Однако в этот же день ряд российских изданий сообщили о взломе своих сайтов. На взломанных страницах были размещены заявления с критикой действий России на Украине.
Радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфира
Радиостанция «Эхо Москвы» отключена от эфира, это решение будет оспорено в суде, заявил главный редактор станции Алексей Венедиктов.
«Редакция «Эха Москвы» категорически несогласна с представлением Генпрокуратуры, приведший к отключению радиостанции от эфира и блокировке сайта», – написал Венедиктов в своем Telegram.
По его словам, редакция будет оспаривать в судах это решение.
Напомним, в связи с публикацией ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Участник спецоперации на Украине: «Нациков» в плен не берем
Один из российских офицеров, который участвует в спецоперации на Украине сообщил, что на южном направлении «зачистили практически все побережье».
«С нами тут чеченцы – все вежливые, счастливы, что за Россию воюют. "Нациков" по полной в расход пускают», – рассказал телеканалу RT один из офицеров российский армии.
По его словам, на побережье морпехи сначала окружают населённый пункт, подразделения из Чечни заходят на зачистку, Росгвардия прикрывает их.
Он добавил, что пленных украинцев очень много: «Автозаки сутками курсируют». «Тех, кто сами сдаются, грузят по автобусам — и в фильтрационный отстой. После войны домой отпустят. Тех, которых в боях берут, — через суд. "Нациков" нет — все "двухсотые"», – рассказал мужчина.
Сатановский: У Зеленского нет права говорить от лица евреев и про евреев
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«Видимо, у Зеленского случился передоз. Он уже давно перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее президент Украины обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру в Киеве, где во время Великой Отечественной войны нацисты массово расстреливали евреев и киевлян других национальностей.
«Ну да, ведь хорошо известно, что в Бабьем Яру расстреливали евреев и всех, кто там лежит, не бандеровцы, а русские. Конечно! А причина того, почему руководство России настроено против Зеленского, – это, конечно же, антисемитизм. Это заметно по их друзьям и окружению. Они такие антисемиты, что аж плакать хочется», – саркастически заметил политолог Евгений Сатановский.
«Особенно хорошо это заметно по визитам Путина в синагоги – до него их не посещал ни один из лидеров России. А для Путина это совершенно нормально. Он вообще в этом плане абсолютно нейтральный и нормальный человек», – продолжил эксперт.
«А среди россиян, на которых наложены санкции, конечно же, нет ни одного еврея. Днем с огнем ищи и не найдешь, – добавил Сатановский. – Поэтому пожмем плечами. Видимо, у Зеленского случился передоз. Каким именно сортом наркотика он пользуется и какой алкоголь пьет, а также как это сказывается на его психике – я не знаю. Но он артистическая фигура, большой артист».
«Особенно любопытно это наблюдать после прошлогоднего Всемирного форума «Жизнь народу моему!», который проходил в Израиле, где Путин был главным спикером и на него смотрела вся мировая элита. Единственным, кто приехал тогда в Израиль, но не пришел в зал, был Зеленский. Это фантастическая ситуация, после которой он вообще перестал иметь хоть какую-то возможность говорить от лица евреев и про евреев», – уверен политолог.
«Сделал он это исключительно для того, чтобы не сидеть и не слушать Путина, который был первой скрипкой на форуме, посвященном памяти о событиях Холокоста. Зеленскому ведь тогда отказали в возможности выступить с той же трибуны. Поэтому он решил выпендриться и просто не пришел. Это была такая пощечина, после которой пробы на нем некуда ставить. Это же касается и его лживых слов об ударе по Бабьему Яру», – заключил Сатановский.
В среду президент Украины Владимир Зеленский в очередном телеобращении к народу обвинил Россию в ударе по Бабьему Яру, где нацисты во время Великой Отечественной войны убили множество евреев. Также он намекнул на антисемитизм русских и незнание ими Киева.
Накануне Зеленский в интервью американскому каналу CNN заявил, что готов к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. «Мир уже понимает, что нужно сажать за стол переговоров президента РФ, пока с ними еще готовы сесть за стол переговоров, и я тоже», – цитирует его РИА «Новости».
Также Зеленский заявил, что для переговоров с Россией нужны «хотя бы намеки» на полное прекращение огня.
Напомним, российско-украинские переговоры прошли на украино-белорусской границе в понедельник. По словам советника главы офиса Зеленского Михаила Подоляка, основной темой переговоров было прекращение огня, которая получит дальнейшую практику развития на втором раунде переговоров, если они состоятся.
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что на переговорах найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции, следующий раунд переговоров России и Украины пройдет на польско-белорусской границе.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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