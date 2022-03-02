Патриотические и молодежные движения России поддержали спецоперацию на Украине

Молодежные и патриотические некоммерческие организации России поддержали проведение спецоперации по защите ЛНР и ДНР, демилитаризации и денацификации Украины.

«Коллеги, скажу прямо, что никто не хочет войны. Это – банальность, которая все чаще звучит в последнее время. Но именно она выражает мнение людей по всему миру. Никто не хочет войны, но если эта ситуация доросла до конфликта, то можно и нужно ее прекращать. Нужно прекращать 8-летнюю войну на Донбассе. Мы все знаем сотни примеров, жертв среди мирного населения, геноцид населения. Мы все знаем про стратегические войны, которые касаются мирового господства и раздела сфер влияния. И в такие моменты, к сожалению, страдают не только интересы определенных стран и государств, но и интересы мирных граждан», – заявила председатель Комиссии ОП РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Родионова в ходе брифинга представителей общероссийских патриотических и молодёжных организаций и педагогического сообщества по информированию молодёжи страны о позиции этих организаций по проведению спецоперации по защите ЛНР и ДНР, демилитаризации и денацификации Украины. Ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы с вами видим, что информационная война показала, насколько Россия не была к ней готова. Не нужно этого скрывать, мы не готовились ни к какой войне. Те сотни фейков, вбросов, которые мы ежедневно наблюдаем в социальных сетях говорят о том, что другая страна как раз готовилась к этой войне», – заявила Родионова.

«Мы видим, как меняется сознание отдельной части населения Российской Федерации и людей на территории Украины. Начиная с 2014 года на встречах с молодежной аудиторией постоянно завали вопрос: а будет ли война? Даже дети ощущали, как сгущаются тучи вокруг России. Это вызывало у них тревогу за свое будущее. И когда сейчас мы проводим специальную операцию по приказу Верховного главнокомандующего, которая направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, то понимаем, что это необходимо для укрепления мира во всем мире», - сообщил Герой России, первый заместитель Секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров.

«Ущербность того мира, который сейчас сложился, теперь на лицо: это политика двойных стандартов, политика перевирания, и она пришла к своей крайней точке. Нам бесконечно жаль, что два братских народа сейчас оказались заложниками имперских амбиции США и недальновидности политиков Европы», – заявила, ответственный секретарь «Поискового движения России», депутат Государственной Думы Елена Цунаева.

Участниками брифинга стали более 20 общероссийских молодежных и патриотических НКО, которые выразили мнение сотен тысяч своих членов и миллионов участников своих мероприятий.

Организаторы надеются, что мнение некоммерческих организаций будет услышано в молодежной среде, что отдельным представителям молодого поколения перестанет быть стыдно за свою Родину, а сообщество объединиться для поддержки наших военнослужащих, выполняющих свой долг, и тех, кому сейчас так нужна поддержка.