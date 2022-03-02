В Госдуме оценили запрет российским судам заходить в порты Британии и Канады

«Запрет на вход российским судам в порты Британии и Канады приведет к тому, что Россия переориентируется на азиатский рынок», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее Британия и Канада решили запретить вход в порты судам России.

«Конечно, такое решение существенно снизит взаимный товарооборот, объем контейнерных перевозок, сократится торговля в целом», – сказал член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник.

По его словам, Россия сейчас находится «в особых условиях», в которых главное – сохранить предприятия и рабочие места. «При этом западные страны должны понимать, что потеряют в лице России внушительный рынок сбыта. Так что тут, как всегда, санкции бьют по обеим сторонам», – подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что отнюдь не все страны ввели санкции в отношении России. «Против нас ввели санкции где-то 15% из всех стран, пусть даже и развитых. Так что коридоры для диверсификации у нас есть. Вероятно, все в будущем восстановится, но отношение к Западу у нас, конечно, изменится», – сказал парламентарий.

Касательно же запрета для российских военных судов, то это не имеет никакого значения, добавил собеседник. «Надо будет – зайдем в любой порт. А там как получится. Запад разбудил русского медведя, а вот как заманить его обратно в берлогу – это вопрос», – заявил Колесник.

Ранее стало известно, что Великобритания приняла закон, предусматривающий полный запрет для судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты. Канада также намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды.

Глава британского минтранса Грант Шэппс в Twitter опубликовал фотографию, где он вместе с замглавы МИД Джеймсом Клеверли держит папку с документом, сообщает РИА «Новости».

«В Министерстве иностранных дел в Лондоне, где мы только что стали первой страной, принявшей закон, предусматривающий полный запрет для всех судов, имеющих любое отношение к России, заходить в британские порты», – говорится в подписи к фото.

При этом Шэппс попросил о ретвите этой публикации, чтобы «призвать все страны сделать то же самое в поддержку народа Украины».

Кроме того, власти Великобритании в рамках санкций против России получают новые полномочия по задержанию российских судов, сообщает британский минтранс. Запрет распространяется на любые суда, принадлежащие или управляемые кем-либо, связанным с Россией.

«С сегодняшнего дня я даю указание всем портам Великобритании отказывать любому судну, которое находится под российским флагом, зарегистрировано, принадлежит или эксплуатируется Россией», – приводятся в сообщении слова Шэппса.

Канада в свете проводимой Россией операции на Украине намерена запретить российским кораблям заходить в ее порты и территориальные воды, говорится в обнародованном во вторник заявлении правительства североамериканской страны.

«Сегодня министр транспорта Омар Альгабра, министр иностранных дел Мелани Жоли и министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Джойс Мюррей объявили, что правительство Канады намерено запретить принадлежащим или зарегистрированным РФ кораблям и рыболовным судам заходить в порты Канады или ее внутренние воды», – говорится в заявлении. Как отмечается, новый запрет вступит в силу позднее на текущей неделе.

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