В Ленобласти в четыре раза нарастили производство сыров

В Ленинградской области вчетверо нарастили объемы производства сыров и сырной продукции после ввода в строй нового производства по выпуску твороженных сыров компании «Молочная культура», сообщило региональное правительство.

В торжественном пуске в строй нового участка по производству твороженных сыров, высоко-белковых йогуртов и десертов в поселке Сельцо в Волосовском районе принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, сообщается на сайте областного правительства.

«Новое производство – это не только импортозамещение на рынке сыров, это еще и стимул для развития других предприятий: возможность для увеличения производства молока, занятость для отечественных производителей упаковки. При уходе иностранных переработчиков мы заместим и молочный рынок, и обеспечим работой смежные предприятия. Область станет крупнейшим отечественным производителем творожных сыров. Нашего объема хватит не только для поставок в Россию, но и на экспорт. Сроки хранения при высоком качестве позволяют нашей продукции найти признание на азиатском рынке», – подчеркнул Дрозденко.

Он также отметил, что сейчас в регионе рассматривается возможность по той же схеме, что и строился завод «Молочной культуры» – с участием государства, реализовать еще три проекта в производстве сыров. Сегодня область компенсирует до 150 млн рублей расходов на строительство сыродельных заводов.

Мощность нового производства «Молочной культуры» – 15 тонн продукции в сутки или 4,8 тыс. тонн в год. Объем инвестиций – 1 млрд рублей, на предприятии создано более 20 новых рабочих мест.

Увеличение переработки молока и рост производства сыров – это одна из тенденций последних лет в молочной отрасли региона.

По итогам 2021 года объемы производства сыра и сырной продукции в Ленинградской области выросли на треть до 1,2 тыс. тонн (133,4% к 2020 году), производство творога творожных продуктов составило 2,6 тыс. тонн (108,3%), общий объем переработки молока в регионе вырос на 2,1% и составил 238,8 тыс. тонн.

Соглашение о создании комплекса по переработке молока было подписано в 2021 году в рамках Петербургского международного экономического форума. Реализация инвестиционного проекта стоимостью 1 млрд рублей включала в себя модернизацию и строительство комплекса зданий и оснащение его технологическим оборудованием для переработки молока, производства и хранения творожных сыров и десертов.

Молоко-перерабатывающий завод ООО «Молочная культура» мощностью по переработке 50 тонн в сутки построен в 2013 году на территории бывшей усадьбы генерала Корфа.