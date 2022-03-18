В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Киева В Крыму ответили на обвинение Киева в воровстве воды 18 марта 2022, 08:47

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал абсурдом и небылицей обвинение Киева в воровстве днепровской воды и напомнил украинским властям, где река Днепр берет свое начало. «Они рассказывают всякий абсурд и небылицы. Ляпают языком, не понимая главного – Днепр берет свое начало в Российской Федерации. Тогда выходит, что они воруют днепровскую воду у России. Вот и вся история», – передает РИА «Новости» его слова. Фикс добавил, что Северо-Крымский канал, как водная артерия, строился для водоснабжения полуострова. «Днепровская вода по праву принадлежит Крыму и никто не имеет права ограничивать ее подачу, пытаясь устроить геноцид населения», – заключил вице-спикер. Сегодня, 18 марта, Крым отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда». Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады. Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой.

Патрушев сообщил о получении документов о подготовке вторжения Киева в Крым 15 марта 2022, 16:18 Текст: Кристина Цыцура

Документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым, были получены в ходе российской спецоперации на Украине, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. «В ходе проведения специальной военной операции получены документальные подтверждения подготовки Киевом вторжения в марте этого года на территорию ДНР, ЛНР и российского Крыма», – сказал Патрушев в Грозном на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, передает его слова РИА «Новости». Ранее Минобороны сообщало, что имеет документ, подтверждающий готовившуюся Киевом на март наступательную операцию в Донбассе. Речь шла об оригинале приказа командующего национальной гвардией Украины генерал-полковника Николая Балана от 22 января 2022 года. Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года. Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Избивший ветерана ФСБ за букву Z на машине задержан в Севастополе 16 марта 2022, 10:14 Текст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники полиции задержали в Севастополе местного жителя, который избил пожилого мужчину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Оперативниками УМВД России по городу Севастополю во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержан 36-летний местный житель, ударивший пожилого мужчину. Установлено, что правонарушитель зашел в один из продуктовых магазинов и нанес потерпевшему удар по лицу, после чего скрылся», – сказала Волк. Она добавила, что по месту жительства задержанного проведен обыск. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. «На основании собранных материалов будет принято решение в соответствии с законодательством», – передает ТАСС слова Волк. Как уточнил источник в правоохранительных органах, речь идет об избиении 70-летнего ветерана ФСБ, который наклеил на машину букву Z, используемую российскими военными в ходе спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что Международная федерация гимнастики (FIG) откроет дисциплинарное дело против российского гимнаста Ивана Куляка, который вышел на награждение на этапе Кубка мира в Дохе с буквой Z на форме. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что означает загадочный символ на российской военной технике. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Аксенов заявил о планах выплачивать пенсии и зарплаты в Херсонской области в рублях 17 марта 2022, 21:32 Текст: Кристина Цыцура

Жителям освобожденной российскими войсками Херсонской области, которая граничит с Крымом, Украины планируется выплачивать пенсии и зарплаты в рублях, сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов. «В приграничной нам Херсонской области практически гуманитарная катастрофа. Киев бросил людей. Я знаю, что уполномоченные органы власти занимаются в том числе вопросами выплаты пенсий и зарплат, чтобы это происходило в рублях. Сейчас процесс идет постепенно, гривны у нас нет, а людям платить деньги необходимо», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Миллет», передает ТАСС. Сейчас Крым организует сбор гуманитарной помощи и передвижение колонн с грузами для жителей соседней области. Также он заявил о готовности региона предоставить жилье беженцам с Украины и ДНР. Россиянам пообещали возможность проезда в Крым через Украину 16 марта 2022, 07:58 Текст: Дмитрий Зубарев

Глава крымского парламента Владимир Константинов выразил мнение, что недалеко то время, когда российские туристы смогут ездить по железной дороге в Крым через территорию Украины. «Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут. Остается только его окончательно денацифицировать», – передает РИА «Новости» слова Константинова. Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором. В Минобороны России заявили об утрате Киевом способности управлять администрациями областей и районов Украины. В ведомстве также отмечали, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. В Крыму рассказали, как избежали донбасского сценария 16 марта 2022, 08:25 Текст: Александра Юдина

Крым ожидал бы тот же сценарий, что и республики Донбасса, а позднее – появление базы НАТО, если бы крымчане не проголосовали за воссоединение с Россией в 2014 году, выразил мнение председатель госсовета республики Владимир Константинов. «После госпереворота в Киеве ни одного нормативно-правового документа не было принято с соблюдением действующей процедуры. Все под дулами автоматов. Кого-то в Европе это смутило? Мы все это видели и понимали, какая угроза над нами нависла. Не нужно быть пророком, чтобы понять, кто станет первой жертвой этого беззаконного режима. Конечно, самый пророссийский регион Украины. К тому же именно мы долгие годы удерживали Украину от откровенного сползания к нацизму. Потому нам готовили примерно то, что случилось затем в Донецке и Луганске, даже в худшем варианте. А после зачистки Крыма здесь, конечно, появился бы и американский флот, и базы НАТО», – передает ТАСС его слова. Константинов добавил, что украинская сторона никогда не скрывала свои планы по поводу Крыма. «После Донбасса первый удар был бы нанесен по нам. Сегодня любое оружие, даже которое не относится к разряду каких-то очень серьезных вооружений, оно уже бьет на много километров. То есть половина Крыма могла оказаться в зоне «случайных обстрелов», которые тут же подадут западной прессе как начало обстрелов с крымской стороны. И бесполезно разговаривать, говорить о том, что это не так. Все начинают верить, что мы стреляем по «несчастной Украине», – сказал он. По словам политика, захватить Крым киевским властям не удалось бы, и они организовали бы провокационную войну с постоянными перестрелками и потерями, которая сделала бы невозможной мирную жизнь и развитие полуострова. «Более 20 лет они нас украинизировали, но переделать не смогли. Значит надо было сделать полуостров безлюдным. Они именно к этому и подталкивали нас: уезжайте, берите чемоданы, уезжайте туда, куда хотите, оставьте нашу территорию. Остаться должны были только те, кто полностью им лоялен. Изгнать, таким образом, предполагалось абсолютное большинство крымчан», – размышляет спикер парламента. По Константинова, в Крыму не знали деталей подготовки спецоперации на Украине, при этом неоднократно заявляли о ее неизбежности. «Сейчас уже известно, что готовилось нападение на Донбасс, целью которого было стереть его с лица земли. Ситуация стала накаляться и стала очень опасной. Без вмешательства России люди там будут все полностью уничтожены под аккомпанемент и браваду западных лживых СМИ, которые не скажут ни слова правды», – считает он. Спикер парламента добавил, что «дальнейшее ужесточение санкций по сути невозможно, потому что все козыри, что они имели, они, как плохие игроки, использовали в самом начале игры». «Западу теперь открыт только один путь – в обратную сторону, в сторону ослабления санкций. Мы в Крыму все последние восемь лет жили в особом режиме санкций и понимаем, что это такое. Это те ограничения, которые при правильной организации государственных институтов, всей государственной системы не повлияют существенно на обычную жизнь людей. Да, в какой-то степени ущемлена будет элита, которая любила ездить за границу, это было частью ее жизни, мироощущения», – отметил он. По мнению Константинова, «это вовсе не означает, что нам нужно построить новый железный занавес». «Нам ни в коем случае не нужно создание этого занавеса стимулировать. Но нет смысла и изо всех сил этому сопротивляться. Нам нужно заняться организацией нашего русского мира и вокруг него выстраивать общественные и политические движения, культурную сферу, тот же спорт», – уточнил Константинов. При этом, по словам Константинова, вопрос признания Крыма самих крымчан особенно не беспокоил. «Если вы зададите этот вопрос в Крыму, то, я думаю, ответы вас поразят, потому что люди не очень на этом циклятся. Мы реализовали свою мечту, вернулись в Россию, мы чудесным образом избежали гуманитарной катастрофы и массовой зачистки. Что-то меняется от того, одобряют факт нашего спасения или нет где-то за рубежом? Нам что, нужно было погибнуть, чтобы им понравиться? Вопросы сплошь риторические», – отметил Константинов. Как подчеркнул спикер Госсовета, больше «оскорбляли санкции, введенные против крымчан за наш выбор». «Вопрос не о степени эффективности или тяжести этих санкций, а об их вопиющей несправедливости. А признание кем-то нашего статуса нам безразлично, как и признание Донбасса и Луганска в народных республиках совершенно никого не интересует. Их признала Россия, и это в корне меняет их судьбу. Остальное неважно. А признание когда-нибудь придет. Если победим – придет очень быстро», – считает Константинов. Касательно вопроса республик Донбасса, он отметил, что ДНР и ЛНР смогут успешно решить все вопросы восстановления, организации нормальной мирной жизни, а их развитие он видит в интеграции с Россией. «Нужно помнить о том, что Донбасс был единственным в Украине регионом-донором, локомотивом украинской экономики. Это несмотря на презрение к нему нацистской верхушки, десятилетиями «подъедавшейся» за его счет. Вместо благодарности они послали на головы жителей Донбасса бомбы и снаряды, убили тысячи людей. Уверен: мощнейший индустриальный регион восстановится, и народные республики станут достойными друзьями Российской Федерации», – добавил Константинов. Кроме того, политик заверил, что власти Крыма уже подготовили иск по блокадам, организовывавшимся Киевом в течение восьми лет после воссоединения полуострова с Россией, однако взыскать ущерб намерены после смены власти на Украине. «Судебный процесс должен продолжаться, и мы в этом плане ведем работу, она не прекращается. Наша претензия будет делегироваться правопреемникам нынешней Украины. Она уже находится в завершающей стадии подготовки документов к первому заседанию суда. Правда теперь, возможно, придется подождать, когда вырисуется лицо ответчика», – сказал Константинов. Как резюмировал глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов, документы от всех министерств Крыма собраны для подачи иска в суд об ущербе по водной блокаде Крыма Украиной. Напомним, в ходе российской спецоперации на Украине были получены документальные подтверждения того, что Киев готовил в марте вторжение на территорию ДНР и ЛНР, а также в Крым. Документы были найдены в штабе украинских радикалов, нападение на Крым и Донбасс было запланировано на 8 марта 2022 года. В Крыму объявили награду за поимку организаторов водной блокады 17 марта 2022, 08:31 Текст: Наталья Ануфриева

Крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной, сообщил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров. Умеров заявил, что «активисты крымских татар открыли сбор средств на поимку организаторов транспортной, продовольственной, энергетической и водной блокады полуострова», передает РИА «Новости». По его словам, «тех военнослужащих, которые смогут задержать и доставить в Крым на трибунал крымско-татарского народа Мустафу Джемилева и Ленура Ислямова, ждет солидное вознаграждение». При этом персону еще одного организатора блокады, лидера экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (экстремистская организация, запрещенная на территории России – прим. ВЗГЛЯД) Рефата Чубарова, принято решение проигнорировать. «Он запомнился крымским татарам в качестве пустослова и провокатора. Российская тюрьма, уверен, заставит его встать на путь исправления. За посягательство на честь и достоинство крымских татар, за нанесение вреда блокадами Крыма и диверсионную деятельность Джемилева и Ислямова будут судить в первую очередь на народном трибунале. Допускаю принятия самих жестких наказаний согласно традициям крымско-татарского народа в отношении этих преступников: вечное изгнание и общественная порка, с последующей передачей их в руки российского правосудия», – заключил Умеров. Джемилев, Ислямов и Чубаров покинули Крым после воссоединения полуострова с Россией. Они неоднократно заявляли о своей причастности к организации ряда блокад полуострова. Ранее власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады. Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал. 26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Путин предложил крупным компаниям и банкам начать работать в Крыму 17 марта 2022, 15:02 Крупные компании и банки теперь могут не бояться санкций и начать работать в Крыму, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер – теперь им нечего бояться. Теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе», – передает его слова ТАСС. Путин добавил, что, например, Промсвязьбанк уже присутствует в регионе, но теперь «учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Ранее представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков сказал газете ВЗГЛЯД, что санкции Запада против России, которые были введены после начала спецоперации на Украине, не должны создать россиянам больших проблем, поскольку есть соседние страны, через которые возможно будет осуществлять поставки, а также начнется импортозамещение. Хуснуллин заявил о снятых транспортных ограничениях в Крыму 17 марта 2022, 15:28 Текст: Кристина Цыцура

Основные инженерные, транспортные и инфраструктурные ограничения, которые были наложены на Крым из-за санкций, сейчас сняты, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин в четверг на совещании президента России по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя. «Сегодня можно уверенно сказать, что основные транспортные, инженерные, инфраструктурные ограничения, которые санкциями были наложены, они сегодня сняты, видим возможность для ускорения работы. В ответ на все санкции будем в круглосуточном режиме работать», – приводит его слова ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин предложил крупным компаниям и банкам начать работать в Крыму, не боясь санкций. Путин добавил, что, например, Промсвязьбанк уже присутствует в регионе, но теперь «учреждение должно начать работу в Крыму как можно быстрее и шире». Путин заявил о решении проблемы по обеспечению Крыма питьевой водой 17 марта 2022, 16:08 Текст: Вера Басилая

Последовательно решается вопрос по обеспечению Крыма и Севастополя чистой и качественной водой, заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию полуострова. «Шаг за шагом решается и вопрос стабильного обеспечения крымчан и севастопольцев чистой, именно чистой, качественной водой», – цитирует ТАСС главу государства. По его словам, сразу после 2014 года было организовано бурение артезианских скважин и «переброска» воды из водохранилищ в горной части полуострова к Симферополю и Керчи. Кроме того, отремонтирована часть сетей водоснабжения, что позволило сократить потери в системе ЖКХ. «Были построены и дополнительные водозаборы. Во всех крупных городах Крыма идет реконструкция действующих и строительство новых очистных сооружений – тоже огромная проблема и вопрос, который требует системного решения и, к сожалению, потребует определенного времени и дополнительных капиталовложений», – отметил Путин. Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады. Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой. Рейдовые отряды и воздушный десант позволили обеспечить выход российских войск к городу Херсону. Это дало возможность разблокировать Северо-Крымский канал. 26 февраля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Глава Севастополя назвал сроки запуска последнего участка трассы «Таврида» 17 марта 2022, 16:32 Текст: Алексей Дегтярёв

Рабочее движение по последнему участку трассы «Таврида» планируется запустить весной 2023 года, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на совещании с президентом России Владимиром Путиным. «В 2020 году началось строительство восьмого участка. По контракту должен завершиться объем работ в 2024 году. Вместе с подрядчиками приняли решение, и это очевидно по темпам, которые идут, что весной 2023 года рабочее движение по восьмому участку «Тавриды» будет выполнено», – цитирует губернатора ТАСС. По его словам, это самый сложный участок направления, там будут возведены две сложные развязки, которые обеспечат разведение транспортных потоков на въездах в город. Трасса «Таврида» соединила Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем, она включает в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Общая протяженность трассы (первые семь этапов) – 250,7 км, пропускная способность – до 40 тыс. автомобилей в сутки. Полная стоимость строительства «Тавриды» (без восьмого этапа в Севастополе) определена на уровне 149,3 миллиарда рублей. Строительство осуществляет АО «ВАД». Сенатор от Крыма: Мы хотим, чтобы у нас работали все банки и крупные компании страны 17 марта 2022, 19:19

Фото: Андреев Владимир/URA.RU/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

«Не совсем же правильно для работы с тем же Сбербанком ехать в Краснодар или Москву, открывать там счета и прочее», – сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков, комментируя призыв президента России, что крупному бизнесу больше не стоит бояться работать в Крыму. На совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя России Владимир Путин заявил, что введенные Западом санкции создают стране много проблем, однако вместе с этим и открывают новые возможности. «Сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, – теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка», – заявил президент. «По сравнению с тем, что было на Украине, все эти 8 лет в составе России мы жили в очень хороших условиях. Конечно, мы хотели бы, чтобы в Крыму работали все банки Российской Федерации и все крупные компании. Не совсем же правильно для работы с тем же Сбербанком ехать в Краснодар или Москву, открывать там счета и прочее. Это создает определенные сложности», – говорит Цеков. Он подчеркивает, что приход крупного бизнеса в Крым позволит стать крымчанам в экономических вопросах, в работе с различными экономическими структурами и организациями полноценными гражданами Российской Федерации. «Не видел пока, чтобы кто-то уже начал работать, но ждем. Кому будет выгодно, тот пусть и приходит, рады всем будем. В принципе, нам бы хотелось, чтобы все, кто считают выгодным работать в Крыму, работали. Если не выгодно, то пусть не работают», – заключил собеседник. Ранее в Крыму в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделились опытом жизни под западными санкциями. Годовщину воссоединения Крыма с Россией приготовились отпраздновать по всей стране 18 марта 2022, 02:06 Текст: Антон Антонов

В Крыму и других регионах страны состоятся митинги и концерты, посвященные восьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией, сообщают информационные агентства. В Крыму 18 марта официально является выходным и праздничным днем. В 2022 году годовщину воссоединения празднуют под девизом «Крымская весна – вместе навсегда», передает РИА «Новости». В Симферополе пройдет митинг-концерт. Кроме того, стартует масштабный автопробег в сторону Севастополя, который завершится высадкой аллеи в честь героев «Русской Z-Весны 2022». На горе Гасфорта пройдет концерт, в котором примут участие гости из ДНР И ЛНР. В Севастополе на вершине возвышенности Кара-тау поднимут большой государственный флаг России, проведут сбор гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР, а также откроют стелу «Героям России». Состоится митинг-концерт в поддержку российских солдат, участвующих в спецоперации. Праздничные мероприятия планируются во всех регионах страны, в основном это митинги-концерты, включая концерт в 15.00 мск на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве. Как ожидается, во время концерта состоится телемост с Севастополем, а в концертной программе примут участие такие звезды отечественной эстрады, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки вверх», Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также другие артисты из России, Украины и ДНР, передает ТАСС. В Самарской, Томской, Ульяновской, Ростовской, Пензенской, Новосибирской областях, Чувашии, Удмуртии и Калмыкии тоже пройдут торжественные митинги. В Свердловской области активисты регионального отделения «Единой России» и «Молодой гвардии Единой России» развернут полотно размером 144 кв. м, которое объединит 94 флага муниципальных образований региона, флаг России и флаг Свердловской области. Также флешмобы организуют в Иванове, Мурманске, Биробиджане, Белгороде, Орле, Туле, Кызыле и Смоленске. 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса на послемайданной Украине и под угрозой вторжения националистов Верховный совет Крымской автономии и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости. Еще через пять дней при явке более 80% прошел референдум, на котором 96,77% жителей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Путин назвал воссоединение Крыма и России правильным решением 17 марта 2022, 14:49 Текст: Наталья Ануфриева

Воссоединение Крыма и России было правильным и своевременным решением, достаточно посмотреть на то, что происходит сейчас в Донбассе, заявил президент Владимир Путин. Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя напомнил, как «в сложные недели февраля-марта 2014 года крымчане и севастопольцы проявили мужество, патриотизм и стеной встали на пути неонацистов и радикалов, у тех, кто организовал и совершил государственный переворот в Киеве», передает РИА «Новости». «Люди в Крыму и в Севастополе не дрогнули, сплотились и победили. Сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Донбассе, и все становится сразу ясным», – сказал он. Президент предложил продлить сроки реализации госпрограммы по развитию Крыма и Севастополя до 2027 года с перспективой до 2030 года, предусмотрев финансирование. Программа ранее была продлена до 2025 года. «Нам еще многое предстоит сделать в расширении транспортной, энергетической и другой инфраструктуры», – напомнил Путин, передает ТАСС. Также он потребовал не сокращать объем финансирования программы создания комфортной городской среды в Крыму и Севастополе. Ранее Путин предложил крупным компаниям и банкам начать работать в Крыму, так как теперь они могут не бояться санкций. Хуснуллин заявил о задаче по увеличению объемов строительства в Крыму 17 марта 2022, 15:54 Текст: Алексей Дегтярёв

Российское правительство поставило задачей увеличить объемы строительства жилья в Крыму и Севастополе, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по социально-экономическому развитию полуострова, которое проводит президент России Владимир Путин. «Есть возможность значительно увеличить объемы строительства жилья и туристических объектов, очень большая востребованность. Ставим сейчас задачи максимально увеличить объемы ввода жилья. Для этого используем инструменты инфраструктурных бюджетных кредитов», – цитирует Хуснуллина ТАСС. По его словам, в регионе важно быстрее выходить на показатель 0,82 квадратных метра на человека. Он добавил, что на полуострове есть спрос и соответствующие возможности. Хуснуллин отметил, что власти готовят ряд проектов, позволяющих использовать механизм инфраструктурных бюджетных кредитов. В сентябре 2021 года глава республики Сергей Аксенов сообщал, что новый курортный город, который собираются построить на западе Крыма, сможет принимать до 50 тыс. человек в турсезон. В Крыму заявили о преодолении пяти блокад Киева 18 марта 2022, 08:21 Текст: Наталья Ануфриева

Крым за восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевскими властями, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Гемпель заявил, что «Крым за эти восемь лет преодолел все пять блокад, устроенных киевским режимом», это «банковская, продовольственная, энергетическая, транспортная и благодаря проведению специальной военной операции на Украине удалось разблокировать Северо-Крымский канал и положить конец водной блокаде полуострова», передает РИА «Новости». По его словам, все усилия Киева блокировать Крым провалились. «Благодаря России мы успешно преодолели все эти блокады. Мало того, Крым все эти годы динамично развивался во всех сферах и развивается. При Украине никому и не снилось, что полуостров может так быстро преобразиться», – подчеркнул он. Напомним, Крым 18 марта отмечает восьмую годовщину воссоединения с Россией. В городах и районах пройдет ряд праздничных мероприятий. В 2022 году праздник проходит под девизом: «Крымская весна – вместе навсегда». Ранее крымские татары пообещали вознаграждение тем, кто сможет задержать и доставить в Крым организаторов блокады полуострова, в том числе водной. До этого власти Крыма заявили о намерении добиться наказания виновников водной блокады. Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой.