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Рестораны McDonald's в Сибири продолжили работу по старым ценам
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Рестораны общественного питания под американским брендом McDonald's в Сибири продолжили свою работу в обычном режиме, сообщили в управляющей компании «ГиД».
«Все предприятия McDonald's в Сибири работают в прежнем режиме... Сегодня сети фастфуда значительно повысили свои цены. Наши цены остались на прежнем уровне», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
Новокузнецкое ООО «ГиД» управляет 25 ресторанами McDonald's в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.
Сеть быстрого питания McDonald's объявила, что закроет заведения по всей России с 14 марта.
В самой американской McDonald's Corp оценивали потери от временной приостановки работы российских ресторанов в 50 млн долларов в месяц.
В Лондоне назвали условия снятия санкций против России
Правительство Великобритании может отменить часть ограничительных мер в отношении России в случае изменения российской внешней политики, однако сомневается, что это произойдет в ближайшее время, заявил представитель канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
«Мы не определяли конкретные обстоятельства, которые могут послужить отменой для санкций... Санкции можно вводить, также можно и отменять их. Но мы не формулировали нормативные условия для их снятия. Санкции – это инструмент для оказания давления. <...> Мы бы рассмотрели снятие санкций только в случае значительных реальных изменений политики [России], а не в случае лишь разговоров об изменении политики», – ответил он на брифинге на вопрос ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин констатировал, что санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии, а политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.
Дмитрий Нагиев отреагировал на советы уезжать из России
Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев отреагировал на появившуюся в Сети информацию о его отъезде из страны, дав совет тем, кто призывает к эмиграции.
«Для тех, кто спрашивает, где я: здесь я. Тем, кто говорит уезжать отсюда: сами уезжайте. Дима дома», – подчеркнул Нагиев в видео, опубликованном в Instagram, передает «Мослента».
Подписчики поддержали актера, подчеркнув, что он все делает правильно.
«Дима красавчик», «Сильно», «Дима, спасибо, что дома», «Красавчик по жизни», «Всегда вас уважал и в очередной раз убедился, что был прав», – написали они.
Ранее певец Олег Газманов, певица Алла Пугачева и телеведущая Ксения Собчак опровергли сообщения о своем отъезде из России.
Швейцарский военный эксперт: «Азов» в Донбассе занимался немыслимым зверством
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Известный швейцарский военный эксперт, бывший разведчик Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону заявил, что боевики нацбатальона «Азов» годами творили в Донбассе «немыслимые зверства».
Перевод отрывка из интервью опубликовал телеведущий, актер Андрей Бочаров в Telegram.
Коллон в эфире продемонстрировал карту, на которой изображена актуальная ситуация на Украине: красным выделены зоны, занятые российской армией, серым – зоны, подконтрольные Киеву, а заштрихованы красным зоны боевых действий.
Бо обратил внимание также на область, заштрихованную синим. По его словам, это украинская армия в Донбассе, которую окружают, это «фаза демилитаризации, устранение угрозы военного вторжения, которое нависло над республиками Донбасса».
Он также указал, что ВС России берут в кольцо Харьков и Мариуполь, где есть военизированные формирования, не относящиеся к армии Украины: «Это идеологические ополченцы, люди, которых можно назвать дикими, потому что они отморозки и беспредельщики. Это батальоны «Азов» в Мариуполе, они ответственны за массовые убийства в 2014 году, они зверствовали по всему Донбассу (...) Там было много массовых убийств в 2014 и 2015 годах, но об этом никто не говорит (...) Нацбаты, такие, как «Азов», занимаются немыслимыми зверствами, такими, что вы даже себе представить не сможете. Есть свидетельства этих зверств, они настолько графичные, что здесь я бы их не показывал. Это настоящие звери».
Эксперт также указал, что ВС России двигаются очень быстро, он «в истории не видел такого быстрого продвижения – за четыре дня они заняли территорию, равную Великобритании». Он отметил, что российские войска избегают больших городов, городских улиц, но «не потому, что боятся, а потому, что это бессмысленно (...) они идут там, где можно пройти».
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Жак Бо является бывшим полковником швейцарской армии, стратегическим аналитиком, специалистом по разведке и терроризму.
Ранее житель Мариуполя рассказал о действиях «Азова» внутри города. По его словам, люди вырываются из города отдельными редкими группами, а боевики используют их в качестве заложников и «живого щита». Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщал, что роддом № 1 в Мариуполе использовался в качестве базы батальона «Азов», оттуда выгнали рожениц и персонал. Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.
Вместе с тем украинские националисты признали гибель идеолога «Азова» Николая Кравченко в Мариуполе.
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Кремль отверг требование суда ООН прекратить спецоперацию на Украине
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Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда ООН о необходимости приостановить специальную военную операцию на Украине, согласия быть не может, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Международный суд ООН в Гааге ранее постановил, что Россия должна «немедленно приостановить» военную операцию на Украине, передает РИА «Новости».
«Нет, мы не сможем принять это решение во внимание. У международного суда там есть понятие такое – согласие сторон. Здесь никакого согласия и быть не может. В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание», – сообщил он, отвечая на вопрос, будет ли Россия принимать во внимание это решение.
Напомним, в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев направил в Международный суд ООН в Гааге иск против России.
Киев в своем заявлении обвиняет Россию в планировании якобы «актов геноцида на Украине» и утверждает, что Россия «умышленно убивает лиц украинской национальности и наносит серьезный ущерб их физической неприкосновенности».
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Кадыров рассказал о прорыве бандитского кольца вокруг российских спецназовцев
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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что российские силы в районе Мариуполя вызволили спецназовцев из «бандитского кольца», в котором они находились несколько дней.
«Друзья, российские бойцы в районе Мариуполя под прямым руководством нашего верховного главнокомандующего В.В. Путина провели успешную спецоперацию по прорыву бандитского кольца, которое сомкнулось вокруг группы российских спецназовцев. Несколько дней они оставались в окружении», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что «дважды бандеровцы предлагали им сдаться, но бойцы остались преданными долгу и присяге». По словам Кадырова, поэтому они вернулись живыми, а не стали жертвой «подлости нациков». Глава Чечни отметил, что во время спецоперации «сначала удалось прорвать кольцо, координируя действия по радиосвязи с окруженными, после чего банды бандеровцев начали стремительное отступление под огневым натиском российских бойцов».
«Дорогой брат (депутат Госдумы от Чечни) Адам Делимханов, который участвовал в координации сил, лично поблагодарил бойцов за проявленную стойкость и мужество. Каждого представят к государственной награде», – заключил Кадыров.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что чеченские военнослужащие, принимающие участие в спецоперации на Украине, выполняют воинский долг перед Родиной так же, как и их товарищи по оружию, в высшей степени достойно.
Позже глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекратить похищать и увозить в неизвестном направлении невинных чеченцев, являющихся гражданами Украины.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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Войска ЛНР вошли в Северодонецк
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Подразделения ДНР ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое, а войска ЛНР в течение ночи вели успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения Донецкой Народной Республики ведут наступательные действия за овладение населенными пунктами Марьинка, Славное и Сладкое. Продвижение за сутки составило четыре километра», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, группировка войск Луганской Народной Республики в течение ночи вела успешные бои против украинских националистов с нескольких направлений внутри Северодонецка и Рубежного.
Конашенков рассказал также, что группировка войск ЛНР провела ночью успешные бои против украинских националистов внутри Северодонецка и Рубежного, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг украинские войска обстреляли Донецк минами калибром 120 мм.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
В Госдуме предложили конфисковать имущество украинских олигархов
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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил конфисковать российское имущество украинских олигархов, выступающих против России и поддержавших режим украинского президента Владимира Зеленского, а вырученные от продажи средства направить на восстановление Донбасса.
«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим Зеленского, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса», – передает РИА «Новости» его слова.
Также парламентарий отметил, что с их имуществом на территории Украины нужно поступить аналогично, а средства направить на восстановление инфраструктуры и экономики страны.
«Все их имущество – это следствие наживы и воровства. Вот и пришла пора отвечать за содеянное», – заключил Шеремет.
Ранее в США предложили отнимать
яхты и самолеты попавших под санкции россиян. Позже стало известно, что американское правительство в рамках ужесточения санкционного режима в отношении России блокировало
пассажирский самолет и яхту владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга. Также участники анархистского движения захватили
особняк в Лондоне, который, предположительно, принадлежит попавшему под санкции российскому бизнесмену Олегу Дерипаске.
Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины. В Крыму пригрозили Зеленскому изъятием имущества украинских олигархов.
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Глава ФРС предсказал высокую долларовую инфляцию
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Инфляция в Соединенных Штатах будет оставаться высокой до середины 2022 года, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл после заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (руководство ФРС).
Говоря о последствиях событий на Украине, Пауэлл отметил: «Мы ожидаем, что [долларовая] инфляция будет оставаться высокой до середины [2022-го] года». Далее, по его словам, показатель «будет снижаться и будет снижаться более резко в следующем году». «По моему мнению, вероятность рецессии в течение следующего года не является особенно высокой», – приводит слова главы ФРС ТАСС.
В среду президент Владимир Путин на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов России заявил, что нелегитимные действия по заморозке части валютных резервов Банка России подводят черту под надежностью так называемых первоклассных активов, нанесен серьезный удар по всей глобальной экономике и торговле, по доверию к американскому доллару как к основной резервной валюте.
«По факту и США, и ЕС объявили самый настоящий дефолт своим обязательствам перед Россией. Теперь каждый знает, что финансовые резервы могут быть попросту украдены, и, видя это, многие страны уже в ближайшее время могут начать, уверен, так и будет происходить, конвертировать свои бумажные и цифровые накопления в настоящие резервы в виде сырьевых товаров, земли, продовольствия, золота, других реальных активов, что только усилит дефицит на этих рынках», – подчеркнул Путин.
В прошлый четверг президент США Джо Байден объяснил рекордную инфляцию в Соединенных Штатах «издержками» санкций против России. Между тем в Германии увидели признаки утраты долларом статуса главной валюты. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти Соединенных Штатов обманывают свое население, прикрываясь Россией.
9 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой. В МИД заявили, что Россия в условиях усиления санкций сокращает использование доллара в валютных резервах и внешних расчетах, переключаясь на незападные рынки капитала, также прилагаются усилия к тому, чтобы обезопасить инвестпроекты от внешнего негативного влияния.
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
Отметим, в ноябре прошлого года глава ФРС США предсказал
рост долларовой инфляции. В июле 2021 года президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается
на всей мировой экономике.
Захарова оценила вероятность исключения России из G20
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
Захарова заявила журналисту Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live», что не хочет «все эти гипотетические заявления комментировать», так как «это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги, была бы их воля, на Земле остались бы только они», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Она также заявила, что никакого активного переговорного процесса России с США в данный момент нет, контакты точечные. По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала.
Официальный представитель МИД также заявила, что сайт министерства круглосуточно подвергается DDoS-атакам, его атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.
Ранее в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. При этом еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
В среду комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России.
Также организаторы Берлинского кинофестиваля («Берлинале») решили исключить из фестиваля российские институты, делегации и лиц, поддерживающих власти России.
СМИ: Санкции против российской нефти могут поставить на колени экономику ЕС
Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Сasopis argument Илона Швигликова.
По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», – передает РИА «Новости» ее слова.
По словам Швигликовой, возможен такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов Евросоюза.
«Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными», – подчеркнула она.
По словам обозревателя, возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.
«Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», – заключила Швигликова.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
ВКС России уничтожили дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 Украины
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Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация России уничтожила 11 зенитных ракетных комплексов Украины, в том числе дивизион С-300, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 46 военных объектов Украины. Среди них: 11 зенитных ракетных комплексов, в том числе дивизион С-300, одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 18 мест скопления боевой техники», – передает ТАСС слова Конашенкова.
По его словам, авиация и ПВО за прошедшие сутки сбили в воздухе вертолеты Ми-24 и Ми-8.
«Всего за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-24 и один Ми-8, а также 12 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три «Байрактара ТБ-2», – сказал он.
«Вечером 16 марта высокоточными ракетами нанесен авиационный удар по арсеналу хранения боеприпасов в населенном пункте Сарны Ровненской области», – заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, в результате удара были уничтожены хранилища с ракетами и боеприпасами, в том числе для тактического комплекса «Точка-У».
Ранее в четверг Минобороны опубликовало кадры уничтожения военной инфраструктуры вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись, на которой видно, что вертолеты Ка-52 армейской авиации ВКС России наносят удары по военной технике и живой силе украинских войск.
Напомним, в среду ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ ракетами с беспилотника «Иноходец».
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего пенсионеры, погиб 21 человек. В Народной милиции ДНР заявили, что обстрел Донецка ракетой «Точка-У» произвели украинские националисты 19-й ракетной бригады из окрестностей Красноармейска. В Минобороны России пообещали отомстить за Донецк ударами по ОПК Украины. В ДНР установили фамилии виновных в обстреле Донецка «Точкой-У».
В МИД заявили, что Россия решительно осуждает обстрел Донецка украинской стороной: это преступление против человечности не окажется безнаказанным.
Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Израиля Нафтали Беннетом обратил его внимание «на варварскую акцию» с обстрелом Донецка.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Эксперт: Беженцам с Украины попасть в Израиль помешал нацизм
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«На Украине неонацизм присутствует в вооруженных силах, в националистических батальонах. Мы не хотим по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис, комментируя решение еврейского государства отменить безвизовый въезд для украинских беженцев.
Поначалу Израиль решил было принимать беженцев с Украины, однако не всех подряд, а лишь по квоте, рассказывает сотрудник тель-авивского Института исследований национальной безопасности Саймон Ципис. «Однако многих депутатов Кнессета поразило, что буквально на следующий день посол Украины Евгений Корнийчук подал жалобу в наш суд о том, что Израиль якобы нарушает международные конвенции о беженцах и должен отменить квоты и пустить всех подряд. Но такой подход противоречит не только нашим законам, и принципам нашего государства», – отметил Ципис.
На прошлой неделе квоты были все-таки отменены, а «власти готовы принять практически любое количество беженцев и любой национальности». «Однако страсти разгорелись с новой силой. Конфликт Москвы и Киева стал причиной скандала внутри нашего правительства, появилась угроза развала правящей коалиции. А ведь у нас и так затяжной политический кризис. В итоге правительство пересмотрело миграционную политику и отменило свободный въезд для украинцев», – пояснил Ципис. Он добавил, что многих министров удивило, «насколько агрессивно отреагировало на наше решение руководство Украины».
«Причин для запрета оказалось несколько. Во-первых, наша миграционная программа рассчитана только на людей еврейского происхождения, а далеко не все беженцы с Украины попадают под эту категорию», – уточнил Ципис. Кроме того, Израиль – небольшая страна, напомнил эксперт. «У нас ограничен жилищный фонд, мало земельных ресурсов. Даже десятки тысяч беженцев – это для нас уже большая нагрузка», – добавил эксперт. Еще одна проблема – беженцев с Украины пришлось бы перевозить авиарейсами за счет государства. «Это очень сложная и дорогая логистика. Если бы мы граничили с Украиной, как Румыния или Польша, было бы проще», – полагает собеседник.
В еврейском государстве до сих пор остается острой проблема беженцев из охваченных гражданской войной Судана и Эритреи, которых в Израиле в массовом порядке приняли примерно 8 лет назад. «Дело в том, что этим беженцам так и не удалось ассимилироваться в нашей стране», – подчеркнул политолог.
Еще одна причина: у политиков в Иерусалиме возникло опасение, что вместе с украинскими беженцами в страну попадут люди с неонацистскими взглядами. И это при том, что в стране и без того сохраняется угроза исламского террора. «Целый ряд исследований показал, что на Украине неонацизм присутствует в вооруженных силах, в националистических батальонах. Мы не хотим по ошибке предоставить убежище людям с неонацистскими взглядами», – подчеркнул собеседник.
Ранее власти Израиля отменили безвизовый режим с Украиной, а также резко ограничили прием беженцев из этой страны. Введена квота: пересечь границу могут только 5 тыс. человек, причем часть лимита уже была использована, пишет ФАН. Иерусалим также определил приоритетные категории граждан, которые могут въехать при определенных условиях, например, при наличии супруга или детей с израильским гражданством. С туристической целью беспрепятственно попасть в Израиль у украинцев не получится.
В Киеве назвали это решение «недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении». «Мы будем жестко и оперативно реагировать на любые шаги, вредящие интересам Украины и украинцев», – предупредил по этому поводу глава администрации президента страны Андрей Ермак.
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Польша объявила об отказе от российского газа
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Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году, заявил уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Наимский заявил в эфире радиостанции RMF FM, что сейчас доля поставок из России составляет 50%, однако PGNiG готова к его замене, передает «Коммерсант».
«Осенью вводим в эксплуатацию газопровод Baltic Pipe. У нас есть обширный газовый терминал в Свиноуйсьце. Мы собираемся завершить соединение с Литвой и Словакией в ближайшие месяцы. Да, мы готовы», – сказал он.
Наимский выразил надежду, что это не приведет к сильному увеличению цены газа.
Ранее крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у России. До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергокризиса в Европе и введения запрета в отношении «Северного потока – 2» у Москвы есть полное право принять «зеркальное» решение и наложить эмбарго на прокачку газа через «Северный поток – 1».
Между тем США расширили поставки сжиженного газа в Европу.
Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена
Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости».
Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.
«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Санду потребовала вывести миротворцев России из Приднестровья
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Кишинев настаивает на том, чтобы Россия вывела миротворцев из Приднестровья, заявила президент Молдавии Майя Санду на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.
Она прокомментировала принятую накануне в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) декларацию, в которой Приднестровье назвали «зоной российской оккупации».
«Мы всегда говорили и требовали вывода российских войск из Приднестровья, мы требовали и продолжаем требовать утилизации боеприпасов. Мы продолжаем призывать к мирному решению этого конфликта», – передает ИА Regnum слова Санду.
Санду и другие представители из ее партии «Действие и солидарность» регулярно требуют от России вывести военный контингент из Приднестровья, несмотря на то, что он там находится на основании международных договоров.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что от того, как будет развиваться ситуация на Украине, «очень сильно зависит», как будут развиваться переговоры с Приднестровьем.
Напомним, специальная операция Вооруженных сил России на Украине превратила Приднестровье в территорию со стратегическим значением. На этом фоне власти Приднестровья призвали Кишинев признать независимость республики после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.