Российский космонавт попросил привезти ему электрогитару на МКС

На станции уже есть гитара, синтезатор и саксофон, возможно, с грузовиком «Прогресс» доставят электрогитару, заявил российский космонавт Сергей Корсаков.

Он пояснил, что космонавты иногда берут с собой некоторые музыкальные инструменты. «Например, я беру с собой губную гармошку kazoo и надеюсь с грузовиком доставить небольшую компактную электрогитару», – приводит РИА «Новости» слова Корсакова.

На станции уже есть гитара, синтезатор и саксофон. Кроме того, Корсаков пояснил, что губная гармошка была первым инструментом, который прозвучал в космосе.

В целом, по его словам, есть ограничения на личные вещи, которые космонавты и астронавты могут взять с собой в полет, в основном они связаны с весом и габаритами. Экипажи часто берут фотографии родных и близких, а также сувениры, которые потом можно кому-нибудь подарить.

Старт ракеты-носителя «Союз – 2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС–21» запланирован на 18 марта. В состав экипажа вошли космонавты Роскосмоса Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. В дублирующий экипаж вошли космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина.