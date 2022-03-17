Россия вошла в число стран с самым дешевым бензином

Россия входит в число стран с самым дешевым бензином в мире, страна занимает 11-ю строчку по стоимости топлива с октановым числом 95, следует из данных, отслеживаемых порталом GlobalPetrolPrices.

Цена галлона составляет 1,631 доллара, или 0,431 доллара за литр. США при этом находятся на 83-й строчке: галлон аналогичного бензина там стоит 4,689 доллара, или 1,239 доллара за литр, передает «Прайм».

При этом самый дешевый бензин при этом в Венесуэле – 0,095 доллара за галлон, Ливии – 0,132 доллара и Иране – 0,194 доллара. Опережают Россию также Сирия, Алжир, Ангола, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Туркмения. Самый дорогой бензин в Гонконге – там галлон можно купить за 10,898 доллара, в Монако – за 9,375 доллара, в Нидерландах – за 9,205 доллара.

Тем не менее, если оценивать показатель по покупательской способности (портал подразумевает под данным показателем процент ежемесячного дохода, который уходит на заправку бензином 40-литрового бака), в этом случае США сразу поднимаются на 4-ю строчку. Американцы тратят на бензин всего 0,9% дохода в месяц, меньше только в Люксембурге (0,8%), Кувейте (0,7%) и Катаре (0,6%). Россия по данному показателю занимает 17-е место, россияне тратят на бензин 2% своего ежемесячного дохода.

Розничные цены на бензин в США растут с декабря 2020 года, когда они составляли 2,2 доллара за галлон, или 0,58 доллара за литр в среднем по месяцу. Вашингтон неоднократно винил в этом старны ОПЕК+, упрекая их в намеренном раздувании цен на нефть. Одновременно Соединенные Штаты просили альянс скорректировать свою стратегию по контролю предложения на рынке нефти так, чтобы снизить цены. Но эти призывы не нашли отклика в ОПЕК+.

В 2022 году цены на бензин в США продолжают расти вслед за мировыми ценами на нефть. Однако теперь Вашингтон объясняет это действиями России в геополитическом пространстве, но не антироссийскими санкциями, снизившими привлекательность нефти из РФ на международном рынке и искусственно обострившими ситуацию с предложением.