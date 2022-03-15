В Финляндии заявили о скором подорожании вдвое продуктов питания

Стоимость продовольственной корзины в Финляндии может вырасти в два раза из-за продолжающейся эскалации на Украине, заявил министр экономического развития страны Мика Линтиля в эфире YLE.

«Сейчас на продукты питания уходит примерно 10–11% от зарплаты или доходов. Стоимость продовольственной корзины, согласно оценкам, может подскочить в два раза. То есть выше 20% от доходов. Наш продовольственный сектор стоит перед серьезной проблемой», – цитирует РИА «Новости» министра.

Линтиля привел в пример финские пекарни, которые выпекают хлеб на природном газе, которые работают сейчас себе в убыток.

«Весь продовольственный комплекс испытывает сложности, и имеется большой риск того, что мы столкнемся с общеевропейским продовольственным кризисом», – считает министр.

По данным финских СМИ, продовольственный кризис в Европе возможен в результате длинных цепных реакций, связанных с продолжающейся эскалацией на Украине, которая была одним из крупнейших поставщиков зерна, кукурузы, ячменя и подсолнечника в мире. Сокращение предложения данных продуктов на рынке уже отразилось на резком росте цен на пшеницу, которая главным образом используется отнюдь не для выпекания хлебобулочных изделий, а для корма кур, свиней и других животных.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых в государства Евразийского экономического союза и сахара в третьи страны.

Напомним, в ЕС испугались риска возникновения продовольственного кризиса в дополнение к нынешнему энергетическому.