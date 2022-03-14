Медиаэксперт: Российские соцсети смогут заменить Instagram

В связи с блокировкой Instagram в России, российские соцсети будут пытаться перенять лучшие функции этой соцсети, чтобы как можно дольше удержать пользователей, однако прямо сейчас хорошей альтернативы этой платформе в русском сегменте нет, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и эксперт в сфере новых медиа Всеволод Пуля.

В Роскомнадзоре сообщили, что социальная сеть Instagram внесена в реестр ресурсов с ограниченным доступом на территории России. Поясняется, что такое решение было принято в связи с распространением на данной платформе призывов к совершению насильственных действий в отношении россиян.

«Безусловно Instagram имеет уникальные функции и уникальные способы использования, которые не вполне и не сразу можно будет заменить другими соцсетями. Понятно, что его облюбовал малый бизнес, разные сервисные бизнесы, которые предоставляют консультационные услуги и так далее. В общем-то, похожие функции есть во многих соцсетях, в том числе во «Вконтакте», но в Instagram это было сделано очень лаконично, нативно, можно было не искать что-то в сложном интерфейсе», – говорит Пуля.

Он объясняет, что в других соцсетях номинально функции для развития малого бизнеса есть, однако пользоваться ими не так удобно. К тому же, он напоминает, что Instagram запускался как соцсеть с очень простым и понятным мобильным интерфейсом и долгое время его попросту нельзя было открыть с десктопа (стационарного персонального компьютера), в то время как «Вконтакте» и большинство других соцсетей изначально создавались для десктопа, поэтому считаются недостаточно удобными для современных пользователей, сидящих в приложении с телефона или планшета.

«Я думаю, что сейчас, конечно, российские соцсети будут пытаться перенять лучшие функции Instagram. Понятно, что и раньше все друг у друга подсматривали, те же сторис, зашедшие пользователям Instagram, переняли даже некоторые банковские приложения, мессенджеры, но сейчас это будет более явно. Поэтому мы вскоре увидим продвижения», – считает специалист.

Как показывает практика, люди идут чаще в то приложение, у кого больше пользовательский опыт, делится собеседник. Однако в современных реалиях, когда к той или иной популярной сети просто не будет никакого доступа, при наличии соответствующих функций люди перейдут на другое приложение.

«Поэтому прямо сейчас легко заменить Instagram нельзя, но остальные соцсети постараются предоставить схожий функционал и удобство пользования. Те, кто производят контент для Instagram, соответственно, тоже начнут переносить свою аудиторию на другие площадки, которые не заблокированы», – рассуждает Пуля.

При этом, он подчеркивает, что создать новый похожий на Instagram продукт будет сложнее, нежели доработать или перевести в другой формат существующие на сегодняшний день соцсети. Причем проблема заключается даже не в техническом плане, не в сложности реализации, а в раскрутке нового сервиса.

«Нужно сказать, что возможность использовать Instagram пока остается: он заблокирован как площадка, но юридических последствий от использования его через сервисы VPN и создавать там контент нет. Поэтому часть продвинутых пользователей, использующих сервисы VPN, продолжат это делать. Но такой способ достаточно сложен для большинства аудитории и создает большой барьер входа. Пользоваться другими соцсетями, не устанавливая никаких дополнительных программ, проще», – уверен медиаэксперт.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что IT-гиганты вынуждают Россию отвечать на систематические проявления цензуры в интернете, отмечая, что попытки выстроить цивилизованный диалог с «бигтехом» к успеху не привели.

Российская социальная сеть «Вконтакте» 14 марта объявила о запуске приложения Instagram Manager, которое позволяет пользователям перенести туда фотографии и видео из заблокированного на территории России Instagram. Как сообщается, все материалы попадут в закрытый альбом, приватность которого можно будет изменить в любой момент.

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