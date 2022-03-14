Банк России решил изменить порядок расчета официальных курсов доллара и евро

Банк России расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю, все это должно повысить репрезентативность курса доллара по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке.

В регуляторе отметили, что «для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю», передает ТАСС.

«Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования», – отмечается в сообщении.

Официальный курс доллара будет устанавливаться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 по московскому времени. Ранее период расчета составлял 10.00-11.30 мск.

Уточняется, что расширение временного диапазона расчета курса позволит учесть большее количество сделок в течение дня.

«Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов», – сказано в сообщении.

Ранее ЦБ решил не возобновлять торги с 14 по 18 марта.