Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудит в понедельник в Риме с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи ситуацию вокруг Украины и двусторонние отношения, сообщил Белый дом.

«Обе стороны обсудят продолжающиеся усилия по управлению конкуренцией между нашими двумя странами и влияние российской войны против Украины на региональную и глобальную безопасность», – цитирует пресс-релиз РИА «Новости».

Салливан едет в Италию во главе делегации, состоящей из сотрудников Совета национальной безопасности США и Госдепартамента.



Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.