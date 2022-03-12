Колумнисту «ПолитЭксперта» поступили угрозы убийства после включения в базу «Миротворец»

Капитан первого ранга, кандидат политических наук, эксперт Бюро военно-политического анализа Владимир Ераносян и колумнист издания «ПолитЭкперт» объявлен на Украине «военным преступником» – его имя несколько дней назад попало в черный список Украины за поддержку России.

«Центр «Миротворец» просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», – передает «ПолитЭксперт».

По информации издания, Ераносян имеет награды Министерства обороны России, в том числе медаль «За воинскую доблесть 2 степени», медали «За отличие в военной службе» трех степеней, медаль «За возвращение Крыма». Кроме того, он является автор нескольких книг, включая произведение «Колорады» о первой фазе гражданского конфликта в Донбассе – в произведении разоблачается суть украинского национализма, описаны губительные последствия потери Украиной государственной субъектности и превращения ее в плацдарм борьбы с Россией.

При этом сам колумнист комментирует свое включение в список «Миротворца» с иронией, отмечает издание.

«Не знаю, как реагировать. Нацисты записали меня в военные преступники... Причем первым упреком на экстремистском сайте «Миротворец» обозначена моя игра в КВН. По ходу, Зеленский, предавший, кроме своего народа, и [основателя КВН Александра] Маслякова, хочет приватизировать весь международный КВН. Лично я никогда не предам ни президента КВН Маслякова, ни президента России Владимира Путина», – передает издание его слова.

Ераносян добавил, что после включения в базу ему стали чаще поступать звонки и сообщения с угрозами убийства. «Я всегда беру трубку и разговариваю с киллерами, шантажистами и мошенниками с удовольствием», – сказал он.

Тем временем газета ВЗГЛЯД рассуждает, что украинские власти развязали настоящий террор, войска и спецслужбы против собственных граждан. Так, без суда и следствия идут избиения и даже расстрелы тех, кто пытается спасти мирных жителей и вести переговоры с Россией. Миллионы обычных украинских граждан стали по сути заложниками киевского режима.



