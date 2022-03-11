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Губернатор Ульяновской области призвал бойкотировать Meta из-за призыва к насилию против россиян
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Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал бойкотировать американские соцсети Meta (Facebook и Instagram) из-за того, что те разрешили призывы к насилию в отношении россиян.
Русских написал в Telegram, что «руководство компании Meta (Instagram и Facebook) выступило с экстремистским заявлением, открыв свои площадки для призывов к насилию в отношении российских военных и враждебным действиям к нашей стране».
«По сути маски сброшены. Пропагандистская риторика Запада достигла своего апогея. Это откровенная ненависть ко всем россиянам, которая не поддается никакому пониманию и оправданию. В этой связи я, как губернатор российского региона, как гражданин России, не могу себе позволить оставаться пользователем враждебных социальных сетей. И призываю всех вас последовать моему примеру», – призвал он.
Губернатор также пригласил подписаться на его аккаунты в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram.
Пост аналогичного содержания он опубликован в Instagram.
Также сенатор Андрей Климов написал в Telegram, что «всего две недели понадобилось американской цифровой платформе, чтобы показать миру свое истинное, звериное обличие».
«Для сенаторской Комиссии по защите госсуверенитета России это отнюдь не новость. Об опасности заокеанских интернет-гигантов для мира вообще и нашего Отечества в особенности мы предупреждали еще с октября 2017! После многочисленных увещеваний пришлось перейти к конкретным действиям в ответ на многочисленные недружественные акции со стороны передовых отрядов «#ИмперииЛжи» (все цифровые платформы США работают под контролем и при участии американских властей: Госдеп, АНБ-Пентагон, ФБР, ЦРУ и др.)», – подчеркнул он.
Климов указал, что в начале марта «после рабочего совещания сенаторской комиссии с участием Роскомнадзора и Прокуратуры, Meta (Facebook) фактически прекратила свою деятельность на российской территории, аналогичная участь постигла и Twitter».
«Остальным – урок. Google, кажется, сделал правильные выводы (поживем-увидим, мы продолжаем мониторинг). Особо подчеркну необходимость всем зарубежным интернет-гигантам «приземлиться» в России как можно скорее (в их же интересах)», – написал сенатор.
Он отметил, что Meta еще имеет «реальную техническую возможность разжигать ненависть и вражду с Россией, призывать к убийствам русских вне наших границ, но, уподобляясь нацисту Геббельсу, мистер Цукерберг, вероятно, вообразил себя Кощеем Бессмертным».
«37-летний миллиардер Цукерберг так ничего и не понял в реальной жизни. Между тем его виртуальная вселенная не то место, где этот мистер может отсидеться от последствий разжигаемой им же катастрофы. Выпускнику Гарварда стоило бы давно усвоить библейскую мудрость: «Кто сеет ветер – пожнет бурю». Надеюсь, наши правоохранительные органы возьмут факты подстрекательства к нападению на граждан России на особую заметку. УК РФ это позволяет. Наши дипломаты свое слово уже сказали», – заключил он.
Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Так, Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Призывать к смерти лидеров разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий. Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». При этом он отметил, что Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией.
Юрий Подоляка: Россия подготовилась к войне с США за передел мира
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«Россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию России на Украине как локальный эпизод войны России с США, как третью Отечественную войну, но в другом формате», – сказал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка.
«События в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине. Киев «закидывает» в головы украинцев мысль, что в апреле в России произойдут события, которые приведут к свержению власти в России. Таким образом Украина надеется выиграть войну. Но то, что я реально вижу в России – это небывалый патриотический подъем», – рассказал украинский блогер Юрий Подоляка.
По его словам, многие россияне воспринимают нынешнюю спецоперацию ВС РФ на Украине как необходимую – для освобождения украинского государства от той клики, которая развязала войну в 2014 году. «Украинцы предпочитали восемь лет не замечать бойню. А война имеет свойство приходить к тебе, если ты ее не замечаешь. Впрочем, происходящее на Украине – это только локальный момент войны России и США за передел мира. И главные события еще впереди. Они произойдут после окончания операции на Украине», – уверен эксперт.
По его словам, мир ждет мощнейший экономический кризис. «Обращает на себя внимание, что Россия очень хорошо готова к этой войне, в том числе на экономическом фронте. Главный этап этой подготовки с успехом идет начиная с 2014 года, это с удивлением и ужасом признают даже западные эксперты. Именно поэтому россиян не пугает ни курс доллара, ни другие факторы. Да, россияне будут жить финансово хуже, как и весь мир. Но это не тот эффект, на который рассчитывал Запад», – подчеркнул аналитик.
Блогер отметил: Запад рассчитывал, то россияне, привыкшие жить хорошо, при ухудшении финансового положения начнут бороться с властью.
«Вводимые санкции говорят о том, что Запад совершенно не понимает русской ментальности и того, чем живет русское общество. Пример: в России очень позитивно восприняли санкции против российских олигархов, а также уход ряда западных компаний и их национализацию. Санкции Запада развязали руки российскому руководству: оно проводит реформы, которые население просило два последних десятилетия. Все в России приветствуют суверенизацию, национализацию и изживание института олигархии», – заметил Подоляка.
Блогер также заметил, что некоторые регионы, например – Прибалтику, ужасает то, что происходит на Западе, поскольку жители Латвии, Литвы и Эстонии понимают: кризис придет и к ним.
«Критическая точка, скорее всего, будет пройдена в 2023 или 2024 году. И то, как Россия, Украина и Запад ее пройдут, будет зависеть от их подготовки. Я хочу, чтоб все украинцы и россияне понимали: украинская операция – всего лишь эпизод в борьбе, результатом которой станет новый мир. Старого привычного мира уже не будет. На Украине он разрушился в одночасье, в России – рухнет в ближайшие недели или месяцы, а остальной мир эта «ужасная правда» начнет накрывать к концу нынешнего года», – спрогнозировал Подоляка.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
В Минэкономразвития РФ предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
Напомним о том, что Владимир Путин в своем обращении утром 24 февраля прямо обозначил одну из главных целей спецоперации – защитить людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.
Кроме того, Россия упредила появление ядерного оружия в распоряжении киевского режима. Верховный главнокомандующий прямо указал, что Москва не допустит такого развития событий.
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Глава разведки США раскрыла назначение биолабораторий на Украине
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на Украине 12 биолабораторий, которые обеспечивают «биологическую безопасность».
«В рамках биологической безопасности вы думаете о таких вопросах, как средства профилактики здравоохранения, которые помогут вам справиться с пандемией, вспышкой [заболевания] в вашей стране и тому подобное, <...> что предотвращает распространение пандемий и других связанных со здравоохранением проблем, <...>», – заявила Хейнс в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, имеются ли на Украине какие-либо исследовательские центры, занимающиеся созданием биологического оружия, передает ТАСС.
По е словам, Украина не стремится к разработке ни биологического оружия, ни ядерного оружия.
Ранее Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что ВС России в ходе спецоперации на Украине обнаружили биолабораторию. Стало известно, что там реализуется военно-биологическая программа, которая финансируется США.
Также Минобороны распространило документ о том, что США на территории Украины изучали возможности переноса опасных инфекций мигрирующими птицами.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян
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Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».
Reuters уточнило, что призывать к смерти лидеров России и Белоруссии разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий.
Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.
Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций
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Рекордные темпы инфляции в стране связаны с ситуацией на Украине и антироссийскими санкциями, заявил президент США Джо Байден.
«Сегодняшний отчет [Минтруда] об инфляции является напоминанием того, что бюджеты американцев истощаются из-за повышения цен и семьи [в США] начинают ощущать последствия повышения цен [из-за президента РФ Владимира] Путина. <…> Как я говорил с самого начала, у нас будут издержки внутри страны, поскольку мы вводим калечащие санкции в ответ на необоснованную войну Путина», – говорится в письменном заявлении президента США, передает ТАСС.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
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Госдеп ответил на сравнение Украины с Сирией и Йеменом
Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал возможность возникновения на Украине ситуации с оружием, схожей с ситуациями в Сирии и Йемене.
Прайса спросили, беспокоит ли Вашингтон тема «распространения оружия», судьба оружия, поставляемого сейчас Киеву западными странами. «Увидим ли мы ситуацию, схожую с тем, что мы видели в Сирии или Йемене?» – спросил журналист.
Представитель Госдепа ответил, что США «сейчас видят украинский народ, украинских военных, противостоящих агрессору» и «поддерживают украинское правительство» и «украинский народ в их способности делать именно это», передает ТАСС.
США также намерены «поддерживать украинских партнеров в дипломатических контактах, дипломатических инициативах», но «это не означает», что в Вашингтоне «возлагали бы обязательно большие надежды», заявил Прайс.
«Мы слышали от министра иностранных дел Кулебы после встречи с министром иностранных дел Лавровым, что, к чему Российская Федерация продолжает стремиться – это капитуляция Украины», – сказал он, добавив, что «это не то, чего можно достичь или решить и добиться с помощью дипломатии».
США считают, что Москва устраивает «иллюзию дипломатии – проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне», но «вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны».
Вашингтон считает, что «стратегические условия», которые привели к отмене встречи глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, не изменились, планов проведения новых подобных контактов нет.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование кризиса. Псаки заявила, что США – «крупнейший поставщик военной и гуманитарной помощи в мире», передает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В Белом доме заявили, что цены на бензин в США еще будут расти
Власти США ожидают, что цены на бензин и энергоносители продолжат расти, однако считают, что это будет временным явлением, заявила в четверг на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Мы ожидаем, что цены на бензин и энергоносители будут расти. <…> Мы также считаем, что это будет временным и непродолжительным явлением», – цитирует ТАСС Псаки.
В четверг американский Минтруд сообщил, что по итогам февраля индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 7,9%, что стало наивысшим показателем с января 1982 года. В месячном выражении потребительские цены в феврале выросли на 0,8%. По данным Минтруда, больше всего выросли цены на бензин, жилье и продукты питания.
Президент США Джо Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Напомним, Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
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Рогозин сообщил о планах создания «неубиваемого» интернета
У российских пользователей в будущем может появиться «неубиваемый» интернет, это позволит сделать запуск новых орбитальных группировок, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Воплощение планов по запуску новых космических аппаратов позволит к 2025 году обеспечить всеми необходимыми космическими сервисами Севморпуть и создать «неубиваемый» интернет, заявил Рогозин, передает ТАСС.
«Обязательно стране иметь – такой стране, как наша – независимый, суверенный космический интернет. И, соответственно, наземное оборудование должно быть максимально дешевое для того, чтобы люди могли им пользоваться. Тогда мы неуязвимы. А сейчас мы подвергаемся давлению и в этой сфере», – подчеркнул глава Роскосмоса.
Он пояснил, что для России важен спутниковый интернет, поскольку 70% ее территорий охвачены вечной мерзлотой, где малоэффективна прокладка оптоволокна.
Отечественные телекоммуникационные и геоинформационные космические системы не в полной мере отвечают задачам, стоящим перед экономикой страны в рамках цифровой трансформации, следует из «Белой книги» высоких технологий в России и за рубежом.
Ранее Минэкономразвития представило «Белую книгу», в которой указало, что отечественные телекоммуникационные и геоинформационные космические системы не в полной мере отвечают задачам, стоящим перед экономикой страны в рамках цифровой трансформации.
В ней же отмечается, что зарубежные продукты и услуги в этой области часто превосходят отечественные, при этом иностранные компании снижают себестоимость услуг за счет внедрения систем многократного использования ракет-носителей, стандартизации и организации массового производства продукции.
Сенаторы США призвали Байдена отправить на Украину самолеты и системы ПВО
Группа из более чем 40 американских сенаторов от Республиканской партии обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом отправить Украине боевые самолеты и системы ПВО.
«Мы призываем вашу администрацию к работе вместе с Польшей и союзниками НАТО с целью ускорить поставку срочно необходимых средств авиации, систем ПВО, иных боевых и вспомогательных средств США, союзников по НАТО и других европейских партнеров», – передает РИА «Новости» текст обращения сенаторов.
Напомним, представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что обсуждения размещения ЗРК Patriot на Украине не ведется. В военном ведомстве заявили, что размещение ЗРК Patriot потребовало бы присутствия в стране американских военных, а США «ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут».
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Путин: США обманывают свое население, прикрываясь Россией
США пытаются обмануть свое население, прикрываясь Россией, сказал президент России Владимир Путин.
От также отметил, что поставки российской нефти на американский рынок были ничтожно малы, они не превышали 3%.
«А цены у них растут. Мы здесь совершенно ни при чем. И даже здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти», – передает слова российского лидера ТАСС.
Напомним, цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
В США оценили возможность отказа Европы от российской нефти
Большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
«Мы понимаем, что не все страны находятся в той же позиции, что и мы, в плане возможности отказаться от российских нефти и газа. Мы относительно независимы в этом отношении», – цитирует ТАСС Йеллен.
Она отметила, что США, в отличие от европейских стран, способны сами обеспечивать себя нефтью и даже экспортировать ее, добавив, что не рассчитывает, что союзники в Европе смогут сделать то же самое.
Ранее президент США Джо Байден связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Напомним, президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему отказ от российской нефти дорого обходится американцам.
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Эксперт объяснил резкий рост популярности в «ВКонтакте» у российских пользователей
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«Еще до кризисной ситуации «ВКонтакте» был площадкой номер один в России, а это как раз то, что нужно блогерами», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по коммуникациям Василий Черный. Cоцсеть объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании.
«Cистема анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics обнаружила, что за последние две недели соцсеть «ВКонтакте» стала лидером по числу публикаций и активных авторов среди всех подобных платформ в России. Ее главным конкурентом является Telegram, однако в этом мессенджере возросло количество спама», – рассказал директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный.
Он добавил, что все больше пользователей и блогеров стали переходить в Telegram и «ВКонтакте» из Instagram. Они опасаются блокировки иностранной соцсети. При этом, по словам эксперта, у Telegram есть существенные недостатки. «Массовой российской аудитории не совсем понятно, для каких именно целей использовать эту платформу. Даже как мессенджер Telegram был не сильно распространен в России. В этом отношении его традиционно опережал WhatsApp. Хотя сейчас ситуация будет меняться», – считает Черный.
«Кроме того, Telegram как медийная площадка имеет довольно узкий круг тематик. Наиболее популярны там общественно-политическая тематика, бизнес и маркетинг», – добавил он. По сравнению с Telegram, «ВКонтакте» куда более логичная и понятная социальная площадка, полагает эксперт. В этой связи он выделил ряд преимуществ соцсети. «Во-первых, там уже собрана огромная аудитория пользователей. Еще до кризисной ситуации «ВКонтакте» был площадкой номер один в России, а это как раз то, что нужно блогерам», – заметил собеседник.
«Во-вторых, у этой соцсети есть широкий тематический набор и инструментарий. Там хорошо организована видеоплатформа, без которой современные блогеры не могут обходиться. Она позволяет авторам работать не только в привычном видеоформате, но и в формате клипов», – уточнил он.
«В-третьих, музыкальные селебрити могут использовать встроенную музыку в «ВКонтакте». Такого, например, нет в Telegram. Кроме того, блогеры могут быстро и легко запускать конкурсы, в которых так привыкли участвовать российские пользователи», – продолжил эксперт.
«Наконец, для самих блогеров эта площадка привлекательна тем, что здесь монетизирована реклама. В частности, объявленная «ВКонтакте» программа поддержки блогеров предоставляет авторам каналов возможность получать стопроцентный доход от показов рекламы. В ситуации некоторого падения уровня доходов для блогеров это весьма интересное предложение», – подчеркнул Черный.
«В том же Telegram, например, рекламный инвентарь еще не развит настолько, чтобы им было удобно пользоваться. Нативная реклама, конечно, доступна, но других рекламных инструментов в мессенджере нет. В этом плане «ВКонтакте» – наиболее удобная площадка. Более того, за последнее время соцсеть функционально сильно подтянулась, поэтому сейчас она оживает и подрастает аудиторией прямо на глазах. Это очевидный тренд», – заключил собеседник.
В среду соцсеть «ВКонтакте» объявила о крупнейшей программе поддержки блогеров в истории компании: весь доход от инструментов монетизации будет направлен авторам. Таким образом компания решила поощрить производителей контента.
Программа начнет свою работу в ближайшее время и будет действовать в течение месяца – до 10 апреля. За этот период авторы смогут заработать около 600 млн рублей с помощью инструментов монетизации соцсети, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В последние недели соцсеть «ВКонтакте» зафиксировала резкий рост активности аудитории и количества пользователей. Клипы «ВКонтакте» сообщили о двукратном росте просмотров и загрузок новых роликов.
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Российское посольство потребовало от властей США пресечь экстремизм Meta
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Разрешение со стороны компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram, призывов к насилию в отношении российских военных является свидетельством того, что России объявлена информационная война, говорится в заявлении посольства России в США.
«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов», – передает ТАСС текст заявления посольства России в США.
«Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», – указали в посольстве в России.
Напомним, в пятницу СМИ сообщили, что из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию».
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
США заявили о доставленных в Польшу комплексах Patriot
Польша получила два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot от Соединенных Штатов, сообщила вице-президент США Камала Харрис.
«Мы рады, что на этой неделе мы сообщили об отправке в Польшу двух систем противоракетной обороны Patriot, и сегодня я могу объявить, что мы доставили эти системы Patriot в Польшу», – сказала Харрис, передает ТАСС.
По ее словам, Вашингтон делает это в качестве демонстрации приверженности обеспечению безопасности союзников и приверженности Польше.
Ранее в четверг официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США размещают батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польше на временной основе и собираются «в должное время» вернуть их в Германию.
Эксперт: YouTube превратился в инструмент информационной войны
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«Надеюсь, что самая крайняя мера – блокировка – против YouTube не понадобится, потому что его хозяева из Google одумаются. Надеюсь, хватит иных мер воздействия», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Никита Данюк. Ранее власти обвинили видеохостинг в цензуре российских СМИ, а также в отказе удалять деструктивный контент.
«Мы понимаем, что деструктивный контент на разных иностранных площадках не удаляется годами. Предписания Роскомнадзора по этому поводу игнорируются администраторами этих сетей. YouTube и Facebook периодически получали штрафы. А корпорации Google и Meta даже получили недавно и оборотные штрафы, но пока эти суммы не выплатили. При этом и деструктивный контент остается на платформах. Такое поведение не должно остаться безнаказанным», – считает член Общественной палаты РФ, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк.
«Нашему регулятору пора использовать более жесткие меры. Администраторов сетей следует поставят перед выбором: либо начать уважать российских пользователей и российский закон, либо потерять деньги и аудиторию. С правовой точки зрения, Роскомнадзор имеет полное право вообще не давать никаких поблажек, отсрочек, ограничиваться штрафами, – он уже может сразу использовать самые суровые санкции», – напомнил Данюк.
Важно понять, что цели закрывать такие сети, как YouTube, Facebook, Twitter, у властей никогда не было, подчеркивает эксперт. «Дело не в том, чтобы закрыть. Дело в том, чтобы вынудить IT-корпорации выстроить с нами системный и эффективный диалог. Как известно, с 1 января любая IT-компания обязана открывать свое полноценное представительство на территории нашей страны. Прошло уже два месяца, а корпорация с Google только сейчас открыла личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора и при этом все равно полностью игнорирует другие требования закона и даже не пытается установить диалог с Роскомнадзором, хотя это пошло бы на благо русскоязычной аудитории», – заявил Данюк.
К сожалению, мягкий, уважительный диалог с корпорациями не приносит результатов, сетует эксперт. «Похоже, они понимают только разговор с позиции силы. Они предпринимают какие-то действия по чистке контента только после того, как жесткие меры против них не просто анонсируются, а реализуются», – заявил эксперт.
«В прошлом году Роскомнадзор впервые применил более строгую меру принуждения к выполнению российских законов, – он замедлил работу Twitter. Мера оказалась достаточно эффективной, и эта соцсеть принялась заметно быстрее удалять запрещенные материалы. Такое впечатление, что YouTube целенаправленно «нарывается» на подобную реакцию со стороны регулятора.
Видимо, его администрация хочет проверить, сможет ли это сделать Роскомнадзор? Ведь площадка YouTube намного шире с точки зрения охвата аудитории.
Но сегодня YouTube превратился, к сожалению, в инструмент информационной войны», – подчеркнул член Общественной палаты.
«Это азбучная мысль, но западные IT-менеджеры, похоже, ее забыли: российские законы и права российских пользователей должны соблюдать любые технологические компании, которые работают в нашей стране, которые получают прибыль на российском рынке», – напомнил эксперт.
Напомним, ранее российские власти не раз обвиняли видеохостинг YouTube в неудалении деструктивного контента, а также в цензуре российских СМИ. В июле прошлого года Роскомнадзор заявил, что YouTube чаще других ограничивает доступ к материалам российских СМИ. Ведомство также назвало видеохостинг лидером по неудаленному противоправному контенту. Так Роскомнадзор отреагировал на блокировку одного из видеороликов сенатора Алексея Пушкова.
В минувший вторник видеохостинг удалил основной и резервный каналы «Соловьев Live», сообщил журналист и автор проекта Владимир Соловьев. На прошлой неделе стало известно о решении американской компании Google приостановить работу сервиса контекстной рекламы Google Ads в поисковике и видеохостинге YouTube на российской территории. «Ввиду чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем в России работу Google Ads», – сообщили в корпорации. Такое решение последовало после требования Роскомнадзора к Google прекратить распространять фейковую информацию о специальной операции Вооруженных сил России на Украине.
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В Белом доме заявили об отсутствии планов по отправке войск на Украину
США не будут направлять войска на территорию Украины, даже если на территории страны начнут применять неконвенциональное оружие, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
«Отправлять войска США на Украину и вести войну против России – у нас нет никаких намерений так поступать», – сказала она.
В ходе брифинга она отрицала наличие с американской стороны химических и биологических военных программ и утверждала, что такие возможности есть у России.
«Я не собираюсь вдаваться в гипотетические ситуации. Сейчас мы говорим, что у них есть такой потенциал и возможности. Я также не намерена вдаваться в детали разведывательной информации. Но намерения президента (США Джо Байдена) по поводу отправки американских военных воевать на Украине против России не изменились», – сказала Псаки.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею развертывания бесполетной зоны над Украиной, заявив, что страны НАТО не хотят расширения конфликта на свою территорию.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.