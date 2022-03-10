Глава КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США

Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон назвала обвинения, выдвинутые против нее в США, абсурдными и надуманными.

«Считаю обвинения, которые были выдвинуты против меня, безосновательными, абсурдными и надуманными», – передает РИА «Новости» слова Брэнсон.

Она отметила, что последние 10 лет принимала активное участие в жизни русской общины США, что включало в себя различные проекты по сохранению русского языка и культурно-исторического наследия русских американцев, а также развитие гуманитарных связей и диалога между гражданами двух стран».

«Моя общественная деятельность носила открытый, прозрачный и неполитический характер, а информация о всех проводимых мероприятиях опубликована на веб-сайтах и в социальных сетях», – отметила Брэнсон.

Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

«Да, воспринимаю», – ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против России.

Ранее посольство России заявило, что считает выдвинутые в США против Брэнсон претензии частью кампании против Москвы.

Напомним, сенатор Андрей Климов заявил газете ВЗГЛЯД, что обвинения США против Брэнсон безосновательны, она сейчас в России, и ей ничего не грозит.