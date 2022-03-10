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Глава КСОРС Брэнсон ответила на обвинения США
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Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Соединенных Штатах Елена Брэнсон назвала обвинения, выдвинутые против нее в США, абсурдными и надуманными.
«Считаю обвинения, которые были выдвинуты против меня, безосновательными, абсурдными и надуманными», – передает РИА «Новости» слова Брэнсон.
Она отметила, что последние 10 лет принимала активное участие в жизни русской общины США, что включало в себя различные проекты по сохранению русского языка и культурно-исторического наследия русских американцев, а также развитие гуманитарных связей и диалога между гражданами двух стран».
«Моя общественная деятельность носила открытый, прозрачный и неполитический характер, а информация о всех проводимых мероприятиях опубликована на веб-сайтах и в социальных сетях», – отметила Брэнсон.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
«Да, воспринимаю», – ответила она на вопрос о том, воспринимает ли она обвинения США в свой адрес как часть кампании США против России.
Ранее посольство России заявило, что считает выдвинутые в США против Брэнсон претензии частью кампании против Москвы.
Напомним, сенатор Андрей Климов заявил газете ВЗГЛЯД, что обвинения США против Брэнсон безосновательны, она сейчас в России, и ей ничего не грозит.
Рогозин ответил на предложение американского астронавта работать в «Макдоналдс»
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ответил на заявление американского астронавта Скотта Келли о том, что космическая программа России не будет стоить ничего без США.
Скотт Келли в Twitter опубликовал пост в ответ на заявление Рогозина о том, что российская ракета-носитель «без флагов некоторых стран будет краше выглядеть». «Димон, без этих флагов и иностранной валюты, которую они приносят, твоя космическая программа выеденного яйца не будет стоить. Может, найдешь себе работу в «Макдоналдс», если «Макдоналдс» еще существует в России», – заявил астронавт.
«Это мне прислал американский астронавт Скот. Этот Скот дважды летал в космос на российском корабле «Союз», но при этом остался верным себе – Скотом. Публикую это для того, чтобы все поняли степень американской «благодарности» за то, что Россия сделала для Соединенных Штатов, возя их астронавтов, таких вот Скотов, в течение девяти лет на МКС после того, как американские аварийные и крайне ненадежные корабли угробили два своих экипажа и в итоге были выведены из эксплуатации», – ответил Рогозин.
Он напомнил, что Россия в то время «протянула руку помощи» НАСА, но сейчас «агрессивный Скот ее укусил». «Ну что ж, такой скот полезен только для бигмаков», – заключил глава Роскосмоса.
До этого Рогозин с иронией отозвался к переговорам президента Украины Владимира Зеленского с американским бизнесменом Илоном Маском. «Да, встретитесь, косячка свернете и поговорите о космосе. Может и полегчает», – комментировал глава российской госкорпорации.
Блинкен заявил о способности ВС России «перемолоть» украинскую армию
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У российских Вооруженных сил есть возможность «перемолоть» украинскую армию, эти силы несравнимы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Правда также заключается в том, что существует огромная диспропорция в количестве сил России и Украины. И у России есть возможность продолжить «перемалывать» украинскую армию», – цитирует Блинкена РИА «Новости».
Также госсекретарь США добавил, что Вашингтон и страны НАТО на регулярной основе пересматривают свою позицию. Они изучают вопросы развертывания сил и их размещения на постоянной основе, передает ТАСС.
«В ближайшие дни в Литву дополнительно прибудут еще 400 человек из боевой группы 1-й бронетанковой бригады США», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что ВС России уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима.
Также российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.
Названы последствия введения эмбарго на российскую нефть для США
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Эмбарго на российскую нефть для США усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, заявил политолог и американист Малек Дудаков.
«Конгрессу удалось прогнуть Белый дом: Байден согласился поддержать эмбарго на импорт российской нефти, газа и угля в США. Для Америки энергетический кризис теперь только усугубляется», – написал Дудаков в Telegram.
Политолог напомнил, что еще до введения эмбарго цены на бензин в США пробили рекордный уровень и достигли исторического максимума в 4,2 долларов за галлон.
«В отдельных либеральных штатах цена бензина уже стремится к 7 долларам за галлон – для сравнения, на излете президентства Трампа топливо стоило в два-три раза дешевле. По опросам треть американцев уже стараются меньше ездить ради экономии на бензине», – отметил Дудаков.
По его мнению, эмбарго усугубит не только энергетический кризис, но и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В частности, участники рынка ожидают падения урожая в отдельных регионах на 50% и больше.
«Чтобы хоть как-то подсластить пилюлю, Белый дом пообещал закупать больше энергоносителей за рубежом. Правда, переговоры с Венесуэлой по этому вопросу провалились. Байдену остаётся надеяться на перезаключение иранской сделки и начало экстренных закупок иранской нефти», – пишет он.
При этом он отметил, что в Вашингтоне в очередной раз отказались наращивать собственную добычу нефти, вряд ли они пойдут и на призывы Канады поставлять в США больше нефти в обмен на запуск трубопровода Keystone.
Также Дудаков указал, что в других сферах наблюдается похожая ситуация – например, в авиационной промышленности США: треть поставок титана для американской авиации поступала из России, теперь рост цен на металлы ставит новые рекорды.
«Байден оказался в ситуации идеального шторма: рекордная за 40 лет долларовая инфляция становится попросту неконтролируемой. Вину за это избиратели будут возлагать именно на Байдена – украинский кризис окончательно подкашивает позиции Демпартии на выборах в Конгресс в ноябре 2022», – говорится в сообщении.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Цены на бензин в США достигли исторического максимума
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Розничные цены на бензин в США достигли во вторник исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон, сообщила Американская автомобильная ассоциация.
Цена обычного неэтилированного бензина в среднем по стране достигла 4,173 доллара за галлон (3,785 литра), что является самым высоким значением за все время наблюдений, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что стоимость бензина в европейских странах стала стремительно расти. Международный валютный фонд заявил, что санкции против России окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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США признали наличие секретных биолабораторий на Украине
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Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов на Украине, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.
«На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся», – приводит ТАСС ответ заместителя госсекретаря США по политическим делам на вопрос о том, есть ли на Украине биологическое или химическое оружие.
Нуланд также был задан вопрос о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона. «У меня нет сомнений в этом», – ответила она. «Это хрестоматийный российский метод – обвинять других в том, что они сами планируют сделать», – выступила с утверждением замгоссекретаря США по политическим делам.
Накануне официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России осуществлялась разработка компонентов биологического оружия. В этой связи Москва призвала создать в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) рабочую группу открытого состава в интересах большинства государств-участников.
Напомним, 6 марта официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что документы, полученные российской стороной, подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия. Он сообщил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Пентагоном. В СК допустили возбуждение уголовного дела о создании биологического оружия на Украине.
В Белом доме заявили об ответе в случае конфискации в России активов западных компаний
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что США примут меры, если Москва начнет конфискацию активов западных компаний, останавливающих работу в России.
«Мы приветствовали такие действия целого ряда компаний. Мы их к этому закулисно не подталкивали... Если они (российские власти) предпримут такие меры, то я уверена, что последуют действия с нашей стороны, но ничего такого сейчас не происходит», – передает ее слова ТАСС.
Ранее в МЭР предложили вводить внешнее управление в компаниях, ушедших из РФ и принадлежащих иностранцам как минимум на 25%. Власти страны заявили о цели сохранить рабочие места.
В понедельник секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине.
Позже в Кремле прокомментировали это предложение.
Байден: Россия не сможет удержать Украину под контролем
Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого, заявил президент США Джо Байден.
«Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну», – цитирует ТАСС главы Белого дома.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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Посольство России сочло обвинения против Брэнсон в США частью кампании против Москвы
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Посольство России считает выдвинутые в США против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью кампании против Москвы.
Посольство заявило в Telegram, что «выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма».
Преследование Брэнсон рассматривается как враждебная акция.
«Тем самым США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство.
Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – подчеркнули в посольстве.
Ранее минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.
Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия.
В ноябре 2021 года КСОРС сообщил о приостановке своей деятельности в США на фоне расследования американских спецслужб о нарушениях закона об иностранных агентах. Брэнсон заявила тогда, что как минимум несколько сотен представителей русскоязычной общины в США были допрошены ФБР, передает РИА «Новости».
В данный момент она находится в России.
Обвинение считает, что с 2011 года Брэнсон продвигала интересы России, организовывала встречи для российских чиновников с американскими политиками и представителями бизнеса, при этом не уведомляя американские власти и не регистрируясь в качестве иноагента.
Ей также предъявлены обвинения в причастности к мошенническим схемам получения американских виз для российских официальных лиц.
В заявлении Минюста говорится, в ходе допроса ФБР в 2020 году Брэнсон якобы предоставила ложные показания, заявив, что никогда не получала просьб от российских чиновников координировать встречи с американскими политиками и бизнесменами.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Госдума выразила солидарность с живущими в США выходцами из нашей страны, оказавшимися под давлением властей.
Байден объявил о запрете США на импорт российской нефти
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США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа, заявил американский лидер Джо Байден.
«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента России Владимира] Путина», – цитирует ТАСС Байдена.
Он подчеркнул, что это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и в стране.
«Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе», – заявил президент.
По его словам, США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, передает ТАСС.
При этом Байден добавил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей. При этом Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг.
Также Байден отметил, что американские власти намерены придерживаться своих обязательств по коллективной обороне в НАТО в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине. Американский лидер напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Европе.
Во вторник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Белый дом анонсировал новые антироссийские санкции
Президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса, сообщили в Белом доме.
«Президент объявит о действиях, направленных на то, чтобы продолжать привлекать Россию к ответственности за ее неспровоцированную и необоснованную войну против Украины», — говорится в документе, передает РИА «Новости».
Выступление запланировано на 10.45 по местному времени (18.45 мск).
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Додон заявил о давлении США на Молдавию для введения невыгодных санкций против России
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не поддаваться давлению со стороны США и не вводить санкции против России, которые могут привести к коллапсу молдавскую экономику.
Додон в Telegram выразил надежду, что «молдавским властям хватит стойкости и мудрости не поддаваться давлению, не присоединяться к западным антироссийским санкциям, действовать, исходя из национальных интересов, и сохранить нейтралитет в этот очень сложный период».
«В противном случае нас ждет полный экономический, социальный и энергетический коллапс с катастрофическими последствиями для граждан и экономических агентов, которые и так еле выживают», – подчеркнул он.
Додон также привел недавнее высказывание заместителя госсекретаря Виктории Нуланд, которая сообщила, что Вашингтон принуждает страны присоединиться к антироссийским санкциям.
Ранее США пригрозили Китаю последствиями игнорирования санкций против России.
В США спрогнозировали глобальный энергокризис из-за санкций против России
Глобальный энергетический кризис возникнет после возможного запрета американской администрации на покупку нефти в России, заявил сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс.
«Откровенно говоря, мы столкнемся с глобальным энергетическим кризисом... Мы вполне можем увидеть удвоение цен на энергоносители», – цитирует РИА «Новости» политик.
По его словам, официальное заявление по новым антироссийским санкциями ожидается во вторник или среду. Итогом санкций против Москвы станет дальнейший рост цен на бензин в США. Также цены вырастут и в Европе.
«Такова цена защиты свободы», – резюмировал сенатор.
Он призвал искать альтернативных поставщиков, упомянув Канаду, Венесуэлу и Иран.
Во вторник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
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Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов
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Отказ США от российских энергоресурсов приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а рядовые американцы, сталкивающиеся с ростом цен на бензин, еще больше пострадают, говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне.
Как подчеркнули в диппредставительстве, в США не задумываются о том, что рестрикции – это всегда обоюдоострое оружие. «Рядовые американцы [уже] сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках, негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США», – приводит текст комментария посольства России ТАСС.
«Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко. Сегодняшнее решение Вашингтона запретить закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из России из той же категории. Цель – продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы «побольнее ударить» нашу страну».
«России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию. Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины», – подчеркнули в посольстве.
Ранее Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США в связи с санкциями против России. Он признал, что власти Соединенных Штатов ничего не могут сделать с этим.
Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из России и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.
В Кремле заявили о возможном изменении перечня недружественных России стран
Перечень недружественных для России стран не догма, а руководство к действию, он может меняться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что перечень «не окончательный, это не догма, а руководство к действию, он может меняться», передает ТАСС.
Напомним, в перечень в данный момент входят США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Виргинские острова (Британские), Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).
Эти страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции на Украине.
Цены на бензин в США вновь побили исторический максимум
Стоимость бензина в США второй день подряд обновляет исторический максимум, ранее она превысила 4,25 доллара за один галлон (3,785 литра), следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на более чем 60 тыс. АЗС
По ее данным, средняя стоимость галлона бензина к утру среды достигла в США 4,252 доллара. Ранее цена на бензин выросла до 4,173 доллара за галлон, в последний раз такую цену фиксировали в июле 2008 года, передает ТАСС.
Стоимость одного галлона дизельного топлива в среду выросла до 4,883 доллара за галлон, также обновив исторический максимум.
Накануне президент США Джо Байден заявил, что цены на бензин продолжат расти, так как США продолжают вводить санкции против России.
В 2021 году доля России составляла около 3% от общего объема импорта нефти в США, поставки выросли в 2,7 раза по сравнению с 2020 годом, до 72,608 млн баррелей. США с 19 по 25 февраля сократили импорт нефти из России до нулевых показателей.