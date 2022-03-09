В Совфеде вступились за обвиненную в США главу совета российских соотечественников

«Обвинения США против Елены Брэнсон безосновательны, она сейчас в России, и ей ничего не грозит», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее МИД РФ назвал обвинения против главы совета российских соотечественников абсурдными.

«Угрозы ареста Брэнсон в России по этому уголовному делу нет, а выдача наших граждан другим странам просто исключена Конституцией РФ. Мы никому не выдаем своих граждан без их согласия. К тому же, в России американский судебный исполнитель не может арестовать Брэнсон. И это обстоятельство очень сильно не нравится Вашингтону», – сказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

По его словам, статья, которую вменяют Брэнсон, существует уже больше 80 лет и постоянно совершенствуется. «Санкции статьи очень тяжелые – гораздо более жесткие, чем по аналогичному российскому закону. Я об этом говорил последние пять лет нашим перевозбужденным демократам и либералам. У нас, если ты не зарегистрировался в качестве иноагента, сначала получаешь административный штраф, и только потом может быть возбуждено уголовное дело, причем – с куда меньшими сроками», – напомнил собеседник.

Член Совфеда отметил, что информация об усилении гонений на наших соотечественников в США начала приходить с конца 2021 года. «Нам поступало очень большое количество данных, фактически с осени прошлого года каждый человек, хоть как-то связанный с российскими госструктурами, оказался под ударом. Все разговоры прослушиваются, людей вынуждают покинуть страну, где они живут и работают на законных основаниях», – указал политик.

Собеседник добавил, что с некоторыми россиянами проводятся многочасовые допросы в американских спецслужбах. «Мой личный знакомый политолог через два дня после встречи со своим американским другом подвергся многочасовому допросу и был вынужден покинуть США. В общем, на наших соотечественников идет практически круглосуточное психологическое давление американских спецслужб. Это самая натуральная охота на ведьм», – подчеркнул парламентарий.

Климов напомнил также, что Европейский парламент в прошлом году призывал к войне с «русским миром». «Они провозгласили «русский мир» оружием», – посетовал сенатор.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дело Брэнсон абсурдным. «Чтобы вы понимали абсурдность обвинений, вкратце обрисую, чем занимается КСОРС. Организации соотечественников представляют собой общность выходцев из России, объединенных национально-культурным происхождением, желанием поддерживать родной язык, традиции и историю, российскую культуру и одновременно быть полноправными членами общества государства проживания», – указала дипломат.

По ее словам, российские соотечественники не действуют в качестве агента, представителя или в ином качестве под руководством или контролем российского государства. «Равно как они не занимаются политической, лоббистской или иной, перечисленной в американском законе об иноагентах, деятельностью, способной повлиять на правительство США в том, что касается формулирования или изменения политики Соединенных Штатов», – говорится в комментарии.

Посольство РФ в США назвало выдвинутые против председателя Координационного совета российских соотечественников (КСОРС) Елены Брэнсон претензии частью антироссийской кампании.

Диппредставительство заявило в Telegram-канале, что «выдвинутые претензии возмутительные и абсолютно необоснованные, это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает «охоту на ведьм» в худших традициях маккартизма». Преследование Брэнсон рассматривается российской стороной, как враждебная акция.

«США отказывают выходцам из России в праве поддерживать связь с Родиной, принимать активное участие в сохранении собственного культурного и языкового наследия», – подчеркивает посольство.

Отмечается, что официальные лица из США продолжают игнорировать призывы Москвы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке к конституции страны. «Требуем прекращения гонений на соотечественников», – заявили в посольстве.

Ранее Минюст США сообщил, что Брэнсон предъявили обвинение в нелегальной работе в качестве иностранного агента. По шести пунктам обвинений ей грозит до 35 лет заключения.

«Согласно судебным документам, 61-летняя Елена Брэнсон, по крайней мере, начиная с 2011 года, работала от имени российских властей и официальных лиц для продвижения интересов России в США, в том числе путем координации встреч российских политиков с американскими политическими деятелями и бизнесменами для продвижения интересов властей РФ», – говорится в сообщении Минюста США.

При этом 61-летняя россиянка, имеющая также американское гражданство, но уехавшая в Россию в 2020 году, не уведомила генерального прокурора США о своей деятельности в качестве иностранного агента. Дело расследует отделение ФБР в Нью-Йорке.

Работа КСОРС в США направлена на поддержку российских соотечественников, сохранение и популяризацию русского языка и культурно-исторического наследия.

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