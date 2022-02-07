Сборная Швеции опередила команду России в медальном зачете Олимпиады

Режиссер Олимпиады в Сочи назвал церемонию открытия Игр в Пекине минималистичной

«Это сделано профессионально, очень чисто, есть и красивые моменты, пиротехника потрясающая», – сказал газете ВЗГЛЯД режиссер-постановщик церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи Андрей Болтенко, комментируя торжественную церемонию открытия 24-й Олимпиады.

В пятницу, 44 февраля, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо».

«Мои ожидания были очень высокими и они, в каком-то смысле, не оправдались, потому что в 2008 году на летних Олимпийских играх Китай сделал чрезвычайно масштабное действие: было вложено очень много денег, усилий, все было очень грандиозно. И в каком-то смысле, наверное, они сделали все так, как и обещали. Говорили, что мы увидим то, что не предполагаем, собственно, так и произошло», – говорит Болтенко.

Он подчеркивает, что от типичного для Китая максимализма организаторы 24-х Олимпийских игр перешли к довольно тонкому минимализму. При этом в некотором смысле именно такой подход вероятно соответствует нынешнему положению страны, поскольку в 2008 году Китаю, по всей видимости, было важно продемонстрировать свою креативную состоятельность в жанре масштабного сценического действия. А сейчас, когда уже ни у кого нет никаких сомнений, они могут позволить себе творческий минимализм, считает режиссер.

«Это сделано профессионально, очень чисто, есть и красивые моменты. Пиротехника потрясающая – ее, кстати, похоже делал тот же художник, что и на прошлой церемонии – Цай Гоцян. Он делает не просто пиротехническое шоу, а художественное произведение, и это было чрезвычайно эффектно», – отмечает собеседник.

Кроме того, эксперт заметил, что китайские организаторы повторили схему выхода атлетов, как это было в Сочи в 2014 году.

Но во время пандемии рассчитывать на какие-то масштабные действия было, вероятно, неоправданно, продолжает собеседник. При этом он считает, что китайский режиссер Чжан Имоу, который спродюсировал церемонию Олимпийских игр в Пекине, в очередной раз продемонстрировал профессионализм в этом жанре: «придраться не к чему».

«Но в целом, я ждал, что будет другого масштаба событие. Не то, чтобы я совсем обманулся, но, скажем так: был в некотором смысле удивлен. Просто в прошлый раз они использовали гораздо больше людей, всевозможных эффектных костюмов, полетов и невероятных на тот момент технологий. Сейчас никаких особенно масштабных декораций и десятка тысяч людей не было, все было достаточно элегантно и не так уж и объемно. Технологии, которые были использованы, уже известны, ничего сверхординарного я не увидел», – делится Болтенко.

И даже кульминация любой церемонии – появление олимпийский огня – сделана достаточно просто, считает эксперт. Обычный олимпийский факел, который стал центром композиции. Все это во многом символизирует подход китайцев к церемонии: минималистично, стильно, смыслово.

«В азиатских церемониях довольно часто визуальная форма подменяет само содержание. Здесь все эпизоды были содержательными: смысловые и довольно точные. Например, очень изящно придумана церемония национального флага, когда разные национальности, проживающие в Китае, передавали из рук в руки полотнище. Это было довольно любопытно придумано.», – считает режиссер. В минимализме и при таком четком подходе есть поэтическая точность происходящего, убежден собеседник.