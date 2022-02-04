НАТО предоставит странам-аспирантам пакет усиленных мер

Политолог: Визит Шольца в Москву поможет переломить напряженную ситуацию в мире

«У канцлера Олафа Шольца есть шанс разрешить кризис в отношениях России и Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ сообщил, что в ближайшее время встретится в Москве с Владимиром Путиным.

«В Германии ожидают, что визит Олафа Шольца поможет переломить сложившуюся напряженную ситуацию в мире. Известно, что Москву и Берлин всегда связывали особые отношения. Немецкие канцлеры либо дружили с российским президентом, либо хотя бы имели взаимопонимание по ключевым вопросам международной повестки. Зачастую после встреч на высшем уровне им удавалось стабилизировать дела в Европе», – рассказал германский политолог Александр Рар.

При этом в германских политических кругах есть очень много противников сближения позиций Берлина и Москвы, констатировал эксперт. «Особенно это касается либеральных СМИ. Западные медиа будут внимательно следить за поездкой Шольца в Москву и будут критиковать его за любое компромиссное предложение или заявление, подавая это как мягкотелость, – уверен политолог. – Они, напротив, ожидают от немецкого канцлера жесткого и конфликтного разговора с Путиным».

«Кроме того, есть силы, которые в принципе не хотят видеть Россию в Европе. Речь, в частности, идет о США, Британии, Польше и других странах Запада, настроенных антироссийски. Для них визит Шольца будет максимально показательным – они также будут готовы его критиковать за любую попытку сблизиться с Россией», – заключил Рар.

В четверг канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что «в ближайшее время» встретится в Москве с главой российского государства Владимиром Путиным.

Шольц сообщил, что «работает активно со всеми союзниками и партнерами» в ЕС «по вопросу Украины». Он отметил, что «едва ли еще какая-то тема занимает больше времени». «Разумеется, я говорил и с российским президентом, и мы готовим тщательно все, что будет необходимо», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на ZDF.

Он также отметил, что ЕС и НАТО проводят скоординированную политику и работают над тем, чтобы хорошо подготовить свои будущие решения. Канцлер рассказал, что совершит поездку в США, а также «в ближайшее время будет говорить в Москве о вопросах, которые необходимо» обсудить. Шольц пояснил, что «запланирована и вскоре состоится» встреча с Путиным.

Оценивая кризис вокруг Украины, канцлер заявил, что «ситуация очень серьезная, нельзя не видеть, что на украинскую границу прибыло очень много солдат». Это, по его словам, «может быть предпосылкой такой военной акции».

«Поэтому важно, чтобы мы были предельно ясны в том, что мы говорим, что мы готовим, а именно, что угроза территориальной целостности и суверенитету, военное вторжение дорого бы стоили. И, я думаю, этот сигнал был понят», – заявил он.

Шольц сказал, что сделано «все, чтобы были предприняты все усилия, которые необходимы для переговоров, и чтобы до этой ситуации дело не дошло». По его словам, «нормандский формат» удалось «наполнить жизнью, прошло много переговоров в этом формате».

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявляла, что, хотя мнения Германии и России по многим вопросам расходятся, Берлин заинтересован в стабильных отношениях с Москвой. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров рассказал о переговорах с Бербок: он, в частности, обсудил с ней сертификацию газопровода «Северный поток – 2» и обратил внимание на контрпродуктивность попыток политизировать проект.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон также не исключил возможности визита в Москву. Также в Россию должна была приехать глава МИД Британии Лиз Трасс, но она заразилась коронавирусом, из-за чего вынуждена отменить визит.

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