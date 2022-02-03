|
|
Кремль спросили о сроках встречи Путина и Эрдогана
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин проговорил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом различные варианты сроков встречи, в том числе конец февраля, но пока точных дат нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Два лидера действительно проговаривали возможные варианты – в конце февраля, другие даты. И действительно обе стороны заинтересованы в том, чтобы это произошло, как только позволит эпидемиологическая ситуация и графики президентов. Пока точных дат нет. Надеемся, что это произойдет как можно раньше», – передает РИА «Новости» его слова.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать встречу Путина и Зеленского «с глазу на глаз». Перед этим он пригласил президентов России и Украины в Турцию, чтобы «уладить разногласия» между двумя странами. В Кремле заявили, что приветствуют усилия других стран по урегулированию ситуации на Украине.
Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества
|
|
Президент России Владимир Путин назначил Наталью Поклонскую замглавы Россотрудничества.
«Назначить Поклонскую Наталью Владимировну заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», – говорится на официальном портале правовой информации.
Согласно другому указу, заместителем главы Россотрудничества также назначен Илья Баланин.
Также сообщается, что Путин освободил Поклонскую от должности посла в Кабо-Верде.
«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Кабо-Верде», – говорится в тексте указа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
По информации источников газеты ВЗГЛЯД в дипломатических кругах, отказ Натальи Поклонской от назначения ее послом России в Республике Кабо-Верде может быть связан с затягиванием страной назначения предоставления ей агремана. Агреман – это предварительное согласие государства на назначение определенного лица в качестве дипломатического представителя другого государства.
Сама Поклонская ранее заявляла, что снятие ее кандидатуры с позиции посла РФ в Кабо-Верде связано с «изменившимися личными обстоятельствами». В МИД России это официально подтвердили.
Путин обратил внимание Джонсона на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора подробно обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России, сообщила пресс-служба Кремля.
«Проведен достаточно подробный обмен мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и ситуации по обеспечению долгосрочных юридически зафиксированных гарантий безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, отмечается, что «президент России изложил принципиальные подходы по данным вопросам. В частности, обращено внимание на хронический саботаж Киевом Минских договоренностей. Отмечена неготовность НАТО адекватно реагировать на обоснованные российские озабоченности, прикрываясь при этом ссылками на так называемую политику «открытых дверей» альянса, противоречащую основополагающему принципу неделимости безопасности».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Путин заявил об общих с Си Цзиньпином взглядах на решение мировых проблем
|
|
Глава российского государства Владимир Путин заявил, что его взгляды на решение мировых проблем во многом совпадают со взглядами китайского лидера Си Цзиньпина.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства Синьхуа. Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
Путин заявил, что они «давно знакомы» и, «как добрые друзья и политики, у которых во многом общие взгляды на решение мировых проблем, тесно и часто общаются». Он подчеркнул, что Россия и Китай определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве «основные принципы и ориентиры совместной работы». По его словам, прежде всего «это равноправие, учет интересов друг друга, свобода от политической и идеологической конъюнктуры, от пережитков прошлого», передает РИА «Новости».
Президент отметил, что Россия и Китай – «близкие соседи, связанные многовековыми традициями дружбы и доверия», их «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступая в новую эпоху, достигли беспрецедентного уровня, стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее». При этом «внешнеполитическая координация России и Китая основана на близких, совпадающих подходах к решению глобальных и региональных проблем».
Путин сообщил, что важной частью его визита в Пекин будет обсуждение актуальных международных тем. Он указал, что Россия и Китай расширяют практику расчетов в национальных валютах, формируют механизмы для нивелирования негативного влияния санкций. Путин считает, что инициатива России о запуске «зеленых коридоров» в торговле, исключающих любые санкции – это хорошее подспорье для преодоления последствий пандемии.
Кроме того, обе страны «работают над укреплением центральной координирующей роли» ООН «в мировых делах, стремятся не допустить размывания международно-правовой системы, в центре которой – Устав ООН». Москва и Пекин играют важную стабилизирующую роль в современной международной обстановке, способствуют демократизации системы отношений. Так, благодаря их солидарной позиции на саммите G20 в 2021 году удалось достичь взвешенных решений по признанию вакцин и вакцинных сертификатов.
По словам Путина, Москва видит возможности для развития партнерства с Китаем в освоении космоса, реализации проекта Международной научной лунной станции. Товарооборот России и Китая по итогам 2021 года достиг исторического максимума – 140 млрд долларов, заявил Путин, отметив, что страны уверенно движутся к цели в 200 млрд долларов.
Президент сообщил, что на переговорах с Си Цзиньпином особое значение будет уделено развитию деловых связей, подчеркнув, что для этого есть все возможности. Также Путин намерен обсудить с лидером Китая вопросы сохранения природы. Он не сомневается, что страны наверстают упущенное из-за пандемии гуманитарное сотрудничество. «Россия и Китай – державы с тысячелетними самобытными традициями и колоссальным культурным достоянием, интерес к которым и в самих наших странах, и за рубежом неизменно высокий», – сказал он. Россия и Китай, несмотря на трудности из-за коронавируса, стремятся динамично наращивать потенциал экономического партнерства, отметил Путин.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России».
Ушаков уточнил, что эти две темы будут ключевыми. Кроме того, лидеры «затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень-очень низком уровне».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Джонсон заявил Путину об озабоченности ситуацией с Украиной
В ходе телефонного разговора премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что глубоко озабочен ситуацией на украинской границе и «деятельностью России», рассказали в канцелярии премьера после беседы политиков.
«Премьер-министр выразил глубокую озабоченность нынешней враждебной деятельностью России на украинской границе. Он подчеркнул необходимость найти путь вперед, который уважал бы как территориальную целостность Украины, так и право на самооборону. Премьер-министр подчеркнул, что любое дальнейшее вторжение России на территорию Украины было бы трагическим просчетом», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Также Джонсон напомнил, что, согласно политике открытых дверей НАТО, европейские страны могут стремиться к членству в альянсе, что относится и к Украине. Лидеры согласились с тем, что обострение ни в чьих интересах.
Напомним, в среду состоялся телефонный разговор Путина и Джонсона, в ходе которого они обменялись мнениями в контексте внутриукраинского кризиса и гарантий безопасности России.
Накануне британские премьер посетил Киев, где обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
Путин выступил против коллективного наказания в спорте
|
|
Практика коллективного наказания в спорте за действия отдельных лиц недопустима, заявил глава российского государства Владимир Путин.
Путин написал статью «Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее» для агентства «Синьхуа». Статья вышла в преддверии его визита в Пекин. Кроме того, на сайте Кремля опубликовано интервью Путина Медиакорпорации Китая.
В интервью Путин заявил, что Россия «выступает против политизации спорта, попыток использовать его в качестве инструмента давления, недобросовестной конкуренции и дискриминации». Он подчеркнул недопустимость «коллективного наказания» за «правонарушения отдельных лиц, которая в последнее время стала нередким явлением». При этом Россия «решительно осуждает применение спортсменами запрещенных препаратов, выступает за широкое международное сотрудничество в борьбе с допингом в спорте», передает ТАСС.
В статье Путин пишет, что «в последнее время активизировались попытки ряда стран политизировать спортивную проблематику в угоду своим амбициям». По его словам, «это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии». Он подчеркнул, что спорт должен «объединять людей, дарить мгновения триумфа и гордости за свою страну, восхищать честной, справедливой, бескомпромиссной борьбой», передает РИА «Новости».
Путин выразил уверенность, что богатый опыт Китая в «организации представительных международных состязаний» позволит провести Олимпиаду на самом высоком уровне. Президент не стал давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из России, но заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации. Он отметил, что организаторы Игр в Пекине хорошо подготовились, создали условия для безопасного пребывания гостей Олимпиады.
За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
Путин рассказал, что любит не только хоккей и горные лыжи, но и биатлон, фигурное катание, интересуется прыжками на лыжах с трамплина, но соревнования смотрит только по ТВ. Он пожелал участникам Олимпийских игр в Пекине успешных выступлений, а гостям Игр – хорошего настроения.
Президент сообщил, что решил с лидером Китая Си Цзиньпином организовать в 2022 и 2023 годах Годы российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта. Путин также сообщил, что с теплотой вспоминает свою поездку в Пекин в августе 2008 года на церемонию открытия летней Олимпиады.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Сейчас российские атлеты выступают без символики, а сборная называется ROC (Russian Olympic Committee). Запрет, введенный из-за допингового скандала, продлится до декабря. Российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов. Он призывает ВАДА и Международный олимпийский комитет разрешить им выступать под флагом России.
Путин рассказал о русском мире
Русский мир огромен, а одной из его миссий является развитие и укрепление, что становится выгодным для всего мира, заявил президент Владимир Путин.
«Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: «Не мы созидали, не нам разрушать». Конечно! Я могу сказать применительно ко всему русскому миру, который так же, как наша страна, является <…> и многоконфессиональным, и многонациональным, он такой многоликий русский мир, огромный – не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», – сказал президент на церемонии вручения госнаград в Кремле, передает РИА «Новости».
Напомним, 2 февраля в Кремле президент страны вручил государственные награды выдающимся деятелям. Был отмечен труд 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях.
Путин обсудил с Совбезом защиту персональных данных россиян при цифровизации
Тему защиты персональных данных россиян при внедрении цифровых технологий обсудил президент России Владимир Путин с членами Совбеза.
«Сегодня поговорим о совершенствовании защиты персональных данных граждан Российской Федерации в ходе внедрения цифровых технологий», – приводит слова главы страны ТАСС.
Ранее сообщалось, что по итогам опроса социологи выяснили, что более половины россиян (52%) заявили, что новые технологии положительно сказываются на жизни людей, 40% респондентов придерживаются противоположного мнения.
Кремль опроверг ведение переговоров с Макроном и Шольцем о гарантиях безопасности
|
|
Переговоры по гарантиям безопасности непосредственно с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем не ведутся, при этом эта тема поднимается в ходе контактов президента России Владимира Путина с лидерами, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Как таковые переговоры по гарантиям безопасности с Макроном, Шольцем и так далее, они же не ведутся. Эти переговоры велись с американцами, с НАТО и в рамках ОБСЕ. Другое дело, что эта тема постоянно затрагивается в двусторонних контактах», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
По его словам, визит Шольца в Россию для встречи с Путиным прорабатывается. «Как только появится ясность, мы вас проинформируем. Это есть на повестке дня», – сказал представитель Кремля.
Напомним, на днях Путин провел телефонный разговор с Макроном, главы государств обсудили ситуацию на Украине и предложения Москвы по гарантиям безопасности. Кроме того, Путин обсудил с Макроном возможность личной встречи.
Первый с 2019 года самолет из Армении совершил успешную посадку в Турции
Первый за последние несколько лет пассажирский самолет из Армении успешно приземлился в аэропорту Стамбула, об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Самолет армянской авиакомпании Flyone Armenia находился в воздухе около двух часов, он успешно приземлился в стамбульском международном аэропорту, передает ТАСС.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Армения искренне хочет наладить дипломатические отношения с Турцией и открыть границы.
До этого стало известно, что представители Турции и Армении в Москве договорились продолжать контакты без предварительных условий с целью полной нормализации отношений.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Турции заявили об отсутствии антироссийской направленности у соглашений Анкары и Киева
Действующие и будущие соглашения между Турцией и Украиной не направлены против России и не имеют отношения к кризису между Москвой и Киевом, заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Алтун заявил в интервью агентству Bloomberg по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной, что «наши отношения с Россией не ограничиваются (поставками зенитных ракетных систем) С-400, также и наши отношения с Украиной не ограничиваются продажей беспилотных летательных аппаратов («Байрактар»)», передает ТАСС.
«Турция укрепляет добрососедские отношения с обеими странами во всех областях, особенно в экономической и социальной. Этот процесс будет продолжаться и в предстоящий период», – добавил он.
Алтун заверил, что Анкара не реализует соглашения, которые были бы нацелены против другой страны, и «Россия – одна из стран, которая знает это лучше всего».
«Договоренности, которые мы заключили и будем заключать с Украиной, не имеют прямого отношения к этому кризису (между Москвой и Киевом)», – подчеркнул он.
Ранее Турция заявила о намерении соблюдать конвенцию Монтре в свете напряженности вокруг Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украина захотела закупить у Турции новые беспилотники
Украина выразила намерение закупить у Турции новые беспилотные летательные аппараты, сообщил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
«Объем торговли между Украиной и Турцией в прошлом году увеличился на 59%, достигнув 7,1 млрд долларов. Оборонная промышленность является одной из сфер, в которых достигнут прогресс во взаимоотношениях. На сегодняшний день Украина закупила 12 турецких беспилотников и также на уровне начальника Генштаба выразила намерение закупить новые аппараты», – передает ТАСС слова чиновника в интервью Bloomberg по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной.
Напомним, в июле Украина получила первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции. Президент Украины Владимир Зеленский комментировал использование украинскими военными беспилотника Bayraktar в Донбассе и заявил, что страна будет применять дроны «для своей защиты».
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». В ЛНР обвинили Киев в демонстративном отказе выполнять принятые на себя в рамках Минских соглашений обязательства. В свою очередь бывший президент Украины Виктор Янукович предупредил об угрозе перерастания конфликта в Донбассе в полномасштабные боевые действия.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Кремль объяснил отсутствие у Путина защитной маски
Тот факт, что президент Владимир Путин не носит защитную маску во время публичных мероприятий, не означает, что необходимые меры для обеспечения его безопасности не принимаются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Вокруг президента, это не секрет, принимаются соответствующие меры предосторожности (из-за распространения коронавируса)», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
Он уточнил, что «те лица, которые вступают в контакт с президентом, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать в карантине».
«Поэтому, конечно, президент в определенные моменты, особенно когда это касается публичных выступлений, не надевает маску», – объяснил Песков.
«Однако это не значит, что не принимаются исчерпывающие меры безопасности», – заверил пресс-секретарь главы государства.
Ранее Песков рассказал, что президент Владимир Путин находился без других прихожан на рождественском богослужении в храме в Ново-Огареве в связи с противоэпидемическими мерами безопасности в условиях пандемии коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Кремле назвали темы беседы Путина с Кадыровым
Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи затронули темы, связанные с работой правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что «затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов», передает РИА «Новости».
Также обсуждались хозяйственные дела и развитие Чечни. Глава республики пришел с конкретными экономическими проектами.
Кроме того, представителю Кремля был задан вопрос о том, боится российский лидер Кадырова.
«Почему Путин должен бояться руководителя российского региона? Не понимаю ваш вопрос», – с недоумением ответил Песков.
«Я затрудняюсь в понимании вашего вопроса. И еще раз хочу сказать, что я дал вам информацию о встрече», – добавил он.
Накануне Путин встретился с Кадыровым в Москве, глава Чечни доложил о социально-экономической ситуации в регионе.
Позже в Сети появилось видео, которое Кадыров снял из Кремля.
Кремль спросили, как Путин будет следить за Олимпиадой
Президент Владимир Путин будет следить за выступлениями отечественных спортсменов на Олимпиаде в Пекине в основном по сводкам новостей, поскольку у него нет времени смотреть телевизионные трансляции, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очевидно, как и раньше, президент не имеет много времени, чтобы по телевизору смотреть [соревнования на Олимпиаде]», – передает ТАСС слова представителя Кремля.
«Но, конечно, мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта ежедневные дайджесты – по Олимпиаде, по состоянию здоровья нашей команды и по тому, когда какие матчи, когда какие игры и так далее», – отметил Песков. По его словам, такие дайджесты получает и Путин.
По словам Пескова, Путин не планирует публично выступать с речью во время визита в Китай на церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.
«Ночью, после полуночи, президент вылетит в Пекин. Завтра он работает в Китайской Народной Республике и присутствует на церемонии открытия Олимпийских игр», – рассказал представитель Кремля и уточнил, что в Китае публичных выступлений Путина не ожидается. «Нет, не предполагается», – сказал пресс-секретарь, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, Олимпиада в Пекине пройдет 4–20 февраля. Всего в расширенной заявке Олимпийского комитета России 217 спортсменов: 98 женщин и 119 мужчин из 27 регионов страны. Путин и Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД