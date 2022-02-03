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В Сенате США рассказали о подготовке «превентивных» санкций против России
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Международный комитет Сената США близок к согласованию проекта закона о «превентивных» санкциях против России, сообщила сенатор Джин Шахин.
Шахин сказала, что в комитете «очень близки к достижению соглашения между» республиканцами и демократами. Проект закона «затрагивает превентивные санкции», их «могли бы ввести в ответ на то», что «уже видели со стороны России с точки зрения агрессивного поведения», сказала Шахин. Кроме того, сенаторы работают над проектом «матери всех санкций», передает РИА «Новости».
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сказала, что США «ввели некоторые санкции» против России. Однако Белый дом считает угрозу санкций «важным рычагом влияния» на Москву «в дискуссиях».
Посол Антонов посоветовал Псаки почаще смотреть в зеркало
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Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» Россией других государств.
Заявление Псаки он назвал «в корне лживым, направленным на демонизацию России». Он подчеркнул, что США «так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством» свои «построенные на откровенном вранье фантазии», сообщается в Facebook посольства.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
«Кровавые» эксперименты Вашингтона по «демократизации» мира ничего, кроме хаоса, нестабильности, а также гибели людей, не принесли. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия и Афганистан – это лишь небольшая часть стран, испытавших на себе агрессивность внешней политики Соединенных Штатов», – сказал он, призвав «коллег почаще смотреть в зеркало перед тем, как обвинять или читать нравоучения другим».
Напомним, Псаки выступила против того, чтобы ставить на одну доску действия России и США. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, Псаки повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
Антонов: Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США
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Президент России Владимир Путин примет решение о целесообразности продолжения диалога с США после передачи американской стороной письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности, заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью Newsweek.
«В настоящее время мы проводим межведомственный анализ переданных нам документов. Его результаты будут доложены президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который примет решение о целесообразности продолжения диалога», – цитирует его ТАСС.
Посол отметил, что «содержание американских (и натовских) ответов» не вызывает «большого энтузиазма». По словам Антонова, «Вашингтон предлагает сосредоточиться на важных, но по сути второстепенных вопросах».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.
Косачев счел провалившейся встречу Зеленского и Джонсона
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев оценил переговоры «погрязших в распрях» президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Сенатор опубликовал в Facebook пост, в котором сравнил переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и Зеленского с Джонсоном.
Встречу Путина и Орбана он считает успешной, так как переговоры вели два лидера, которые отстаивают как национальные интересы, так и общеевропейские.
В свою очередь, Косачев отметил, что переговоры Зеленского и Джонсона провалились, так как это был «разговор двух погрязших в распрях политиков». По его словам, каждый из них пытался решать собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским.
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Вице-спикер парламента Молдавии обвинил политиков Румынии в историческом реваншизме
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«То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела Молдавии», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Молдавии Влад Батрынча. Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис попросил своего украинского коллегу признать молдавский язык несуществующим.
«Выглядит нелепо, когда суверенные дела Молдавии обсуждают президенты соседних стран», – отметил вице-спикер парламента республики от Партии социалистов, зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Влад Батрынча.
Он напомнил, что молдавский язык закреплен в высшем законе – Конституции страны, а 2 февраля исполняется 664 года с момента основания государства Молдавия. «На протяжении веков языком общения был молдавский», – добавил собеседник.
«Молдавия оказала серьезное влияние на историю: воевала с Османской империей, защищала православную церковь, создала самобытную культуру, – рассказал Батрынча. – А Румыния как государство образовалась во второй половине XIX века. Какой логический вывод напрашивается? То, чем занимаются некоторые румынские политики, – это политиканство, исторический реваншизм и вмешательство в суверенные дела нашей страны».
В среду состоялся телефонный разговор президентов Румынии и Украины Клауса Йоханниса и Владимира Зеленского, в ходе которого румынский лидер попросил Зеленского признать молдавский язык несуществующим.
Администрация сообщила, что Йоханнис «уделил значительное время решению проблем, связанных с правами лиц, относящихся к румынскому меньшинству». В частности, речь идет о «защите языковой идентичности». Румыния рассчитывает на «признание идентичности между румынским языком и так называемым молдавским языком». Йоханнис ожидает, что «Украина официально признает, что молдавский язык не существует», передает ТАСС.
Также президенты обсудили вопросы безопасности. Йоханнис заявил о «недопустимости угрозы применения силы и попыток подорвать нынешние параметры европейской архитектуры безопасности». Он выступил против «попыток восстановления сфер влияния и подтвердил поддержку Румынией права Украины выбирать собственную внешнюю политику и политику безопасности».
Напомним, румынский и современный литературный молдавский – это фактически один и тот же язык, их справедливо считать одним языком, если говорить о языке официальных документов. Однако разговорный язык, который использует большинство населения Молдавии, все же далек от литературного румынского. До сих пор в разговорной речи молдаване используют что-то наподобие украинского суржика, разбавляя речь элементами русской лексики и грамматики. В 2013 году конституционный суд Молдавии провозгласил официальным языком румынский.
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Опубликовавший ответ НАТО России журналист Pais оказался на Украине
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Один из авторов материала в испанской газете Pais, опубликовавшей ответы США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, Ибай Арбиде Аса сейчас находится на Украине и не может назвать источник.
«Не думаю, что это может оказать влияние на переговоры, поскольку не так уж отличаются позиции, отраженные в документах, от публично озвученных. Но были некоторые вопросы, о которых мы не знали и которые интересны. У меня нет намерения вмешаться в ход переговоров, да и вряд ли я это смогу, я просто фрилансер», – приводит его словам РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в распоряжении газеты появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными «Киев и Мадрид» и под названием «Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря».
В тексте говорится, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. Но это будет сделано в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.
Арбиде живет в Греции, работает на компанию Muzungu Producciones, с которой Pais заключила контракт на отправку корреспондента на Украину.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.
Сатановский: Странно, что Псаки не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
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«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Представьте, что сделали бы американцы, если бы Россия произвела государственный переворот в Канаде или Мексике и превратила их во враждебные США плацдармы?», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Джен Псаки призвала не сравнивать Россию и НАТО, приведя в пример аллегорию о лисе, которая «кричит с крыши курятника о том, что она боится кур».
«Чтобы понять американские аллегории, надо отметить одну вещь – 30 лет назад мы были одной страной с Украиной. До сих пор у нас огромное количество разделенных семей, некоторые из которых с 2014 года стали пламенными патриотами Украины. Фактически все, что происходит в этой стране – это гражданская война, в которой Россия не участвует. Вместо того, чтобы выбить оттуда оккупантов, мы придерживаемся правил чужой игры», – считает политолог Евгений Сатановский.
«Надо было любую попытку наших западных соседей закрепиться на постсоветском пространстве и в Восточной Европе пресекать силовыми методами. Мы начали это делать только сегодня. Но за 7-8 лет американцы, англичане и вся остальная сволочь почувствовали себя на Украине хозяевами. Поэтому мы и получаем от США такую аналогию», – полагает эксперт.
«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Люди пришли в чужой дом и разожгли барбекю не на заднем дворе, а прямо в спальне. Что это такое? – задается вопросом политолог. – Представьте себе, что Россия произвела бы государственный переворот в Канаде или Мексике и превращала бы их в плацдармы, враждебные США, как они это делали с Прибалтикой, Украиной, Молдавией и Грузией. Что в этой ситуации делали бы американцы?».
«А на тему использования химического оружия необходимо напомнить американцам Вьетнамскую войну, химикат «Agent Orange» и то, как они напалмом жгли живых людей. Псаки еще не обвинила Россию в атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки? Странно. С другой стороны, чего мы хотим от примитивной, малограмотной, американской чиновницы?», – риторически заключил Сатановский.
В среду пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что нельзя ставить на одну доску действия России и стран НАТО в ситуации вокруг Украины. Комментируя требование России о гарантиях нерасширения НАТО на восток, она повторила аллегорию, использованную госсекретарем Энтони Блинкеном: «Когда лиса кричит с крыши курятника о том, что она боится кур, а это, по сути, то, что они делают, этот страх не преподносится как декларация факта».
Комментируя необходимость «взаимной деэскалации», Псаки заявила, что «у России есть 100 тыс. военных на границе». «Она агрессор. Мы работаем вместе со странами НАТО над тем, чтобы они чувствовали себя в безопасности в этот момент. НАТО – это оборонительный альянс. Это не то же самое», – сказала Псаки.
Позже российский посол в США Анатолий Антонов ответил на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о якобы использовании Россией «химического оружия» и «многочисленных захватах» других государств.
Антонов указал, что США «остаются единственной страной, которая до сих пор не выполнила обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия и не ликвидировала национальные арсеналы химоружия». Москва ждет «от Вашингтона конкретных действий по освобождению мира от боевых отравляющих веществ».
При этом «обвинения в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований», сказал он, подчеркнув, что «Россия придерживается принципа невмешательства в дела зарубежных стран и строго следует международному праву». Современная же история США, по словам посла, «напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара».
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
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Эксперт напомнил причину срыва переговоров с США об инспекции баз НАТО в Польше и Румынии
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«Диалог о российской инспекции объектов США в Европе надо вести в рамках обсуждения боевых возможностей пусковых установок в Польше и Румынии», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее сообщалось, что США готовы обсудить с Москвой инспекции баз НАТО в Польше и Румынии.
«Предложение дельное, если США действительно намерены его сделать. Это шаг в правильном направлении для продолжения диалога Москвы и Вашингтона. Но, напомню, когда только возник вопрос размещения американских противоракет в Румынии и Польше, разговор уже шел о взаимных инспекциях, и как раз требования Варшавы завели диалог в тупик», – пояснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, тогда польская сторона тоже, как и США, захотела получить доступ на военные базы на территории России. «Вероятно, Польша рассчитывала инспектировать объекты, где находятся российские тактические ядерные системы. Москва эти условия не приняла, и дискурс был свернут», – добавил аналитик.
Впрочем, отметил эксперт, чтобы минимизировать вызовы для безопасности российской стороны, Москве необходимо обсуждать с США технологические решения, которые не позволяли бы использовать размещенные в Польше и Румынии носители для запуска ракет меньшей и средней дальности.
«Позиция США ранее заключалась в том, что с территории Польши и Румынии нельзя запускать ракеты меньшей и средней дальности, поскольку у этих установок другое программное обеспечение. Но все понимают, что алгоритм работы установки поменять нетрудно. Поэтому именно это и нужно обсуждать в первую очередь», – детализировал собеседник.
Аналитик также заметил: требования Москвы по безопасности не исчерпываются проверками военных объектов в Польше и Румынии. «Обсуждение инспекции этих баз должно стать еще одним шагом на пути к полноценному диалогу по требованиям России к Западу, а не его заменой», – подчеркнул глава РСМД.
Политолог также коснулся утечки ответов США и НАТО на предложения России по безопасности – их в среду опубликовала испанская газета El Pais. «Эти документы прошли столько уровней в стольких ведомствах, что я бы удивился, если бы утечки не было. США, вероятно, будут отрицать их достоверность, утверждая, что это всего лишь один из «черновых» вариантов, но фон диалога с Москвой эта утечка не ухудшит», – заключил Кортунов.
Ранее Bloomberg сообщил со ссылкой на свои источники: администрация Байдена сообщила Кремлю, что готова обсудить предоставление России возможности убедиться в отсутствии наступательных крылатых ракет «Томагавк» на базах ПРО НАТО в Румынии и Польше.
Однако любое соглашение будет заключено только после обсуждения с союзниками США, особенно с Варшавой и Бухарестом. Кроме того, Россия должна будет предоставить Западу ответную информацию о своих военных базах, где размещено оружие наземного базирования.
В Румынии и Польше развернуты системы ПРО с пусковыми установками Mk-41, которые легко могут быть переоборудованы в установки для запуска крылатых ракет Tomahawk. США ответили отказом на основные предложения России по безопасности, но предложили вернуться к Договору по открытому небу и ДРСМД.
Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток. По его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули. Также он назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
В прошлую среду США и Североатлантический альянс передали Москве письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. В Кремле констатировали, что ответы Вашингтона дают не очень много поводов для оптимизма. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров указал, что США не дали ответ на самый главный вопрос по гарантиям безопасности – о нерасширении НАТО на восток.
Позже МИД опубликовал текст послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по тематике неделимости безопасности, направленного руководству внешнеполитических ведомств США, Канады и ряда стран Европы.
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На Украине увидели серьезный промах Зеленского
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Указ президента Украины Владимира Зеленского об увеличении численности вооруженных сил не обладает силой, так как этот вопрос относится к полномочиям парламента, заявила депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Мария Ионова.
Она назвала «бестолковым пиаром» то, что глава государства накануне пообещал, что «поднимет» украинскую армию «с колен». Ионова отметила, что численность ВСУ регулируется законом Рады, а не президентским указом.
«И (это) должно быть просчитано с учетом реальных задач и финансовых возможностей государства», – заявила парламентарий в Facebook.
По ее мнению, заявление об увеличении армии на 100 тыс. человек без «тактико-экономических обоснований» похоже на обещание президента высадить миллиард деревьев.
«Во-вторых, переход к профессиональной армии обычно означает сокращение вооруженных сил, а не их увеличение. Сегодня комплектация воинских частей едва достигает 60% – военные не идут служить из-за низких зарплат и нерешенных социальных проблем», – заявила политик.
По ее словам, в настоящее время Украина не в состоянии профинансировать текущие потребности армии в вооружении больше чем на 20%.
«О каком радикальном увеличении численности военных можно говорить в таких условиях?» – задалась вопросом Ионова.
Ранее Зеленский подписал указ, который предусматривает укрепление обороноспособности Украины, увеличение зарплат военных.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Кремле назвали три главных тезиса Путина по гарантиям безопасности
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НАТО обманула Москву, тезиса об «открытых дверях» нигде нет, а Украина может напасть на Россию – таковы три основных тезиса президента Владимира Путина по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что во время пресс-конференции премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая состоялась накануне, Путин поднял три важных тезиса по поводу политики НАТО, Украины и позиции России по данным вопросам, передает РИА «Новости».
«Первый посыл – это относительного того, что в свое время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули», – сказал представитель Кремля.
Во-вторых, стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, «и в этом случае, гипотетически в будущем, в обозримом или далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО, Украина может напасть на Россию».
«Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО», – подчеркнул Песков.
Третьим моментом является тот факт, что тезис об «открытых дверях» нигде документально не зафиксирован: «В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про «открытые двери» нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стал комментировать публикацию.
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Кличко предложил Германии попрощаться с «Северным потоком – 2»
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что если Германия хочет поддерживать Украину, то она должна попрощаться с российским газопроводом «Северный поток – 2».
Политик подчеркнул, что «зависимость от России опасна». «Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северным потоком – 2». <...> Это было бы важным инструментом. В такой сложный момент Германия должна действовать. Конечно, я понимаю, что «Северный поток – 2» был бы хорош для немецкой экономики. Но зависимость от России опасна», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
Он выразил мнение, что Москва «хотела бы вернуть в зону влияния не только Украину».
Мэр Киева также призвал Берлин «мыслить стратегически» в вопросах о поставках оружия Украине.
«Я понимаю, что Германия не поставляет оружие стране-агрессору. Но это же совсем другое дело, если хотят обороняться», – сказал Кличко.
Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что «Северный поток – 2» является взаимовыгодным международным проектом, который позволит поставлять газ в Германию по нормальным ценам.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем украинцы плюют в Германию.
Белый дом озвучил отношение к идее «превентивных санкций» против России
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, как администрация США относится к идее «превентивно» ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины.
Псаки сказала, что США «ввели некоторые санкции» против России. Однако Белый дом считает угрозу санкций «важным рычагом влияния» на Москву «в дискуссиях», передает ТАСС.
Напомним, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что администрация США считает бессмысленным введение санкций против России до предполагаемого «вторжения» на Украину.
США прекратили называть «вторжение» России на Украину «неминуемым»
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Белый дом прекратил называть якобы подготовленное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки спросили, почему официальные лица правительства США больше не говорят о «неминуемой» или «надвигающейся» агрессии России. Она отметила, что «один раз» использовала это слово, как и другие представители исполнительной ветви власти США. От такого определения решено было отказаться, поскольку оно, как считает Псаки, «подавало сигнал», который США «не намеревались подавать». «Будто мы знали, что президент Путин принял решение», – приводит ее слова ТАСС.
Как заявила Псаки, в основном она говорила, что Россия «может вторгнуться в любой момент», а не пыталась представить такой сценарий, как нечто неотвратимое. По ее словам, США «все еще не знают», принял ли глава российского государства Владимир Путин «решение». Псаки отметила, что уже «больше недели» не использует слова «неминуемая» и «надвигающаяся», рассуждая о якобы возможной агрессии России против Украины.
Напомним, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». В Москве неоднократно указывали на непрофессионализм и некомпетентность Псаки, которая подставляет свое руководство.
Трамп раскритиковал Байдена за покупку нефти у России
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Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал нынешнего американского лидера Джо Байдена за то, что Соединенные Штаты при его администрации якобы вынуждены покупать нефть у России.
Соответствующее заявление Трамп сделал, выступая во вторник в эфире телеканала Newsmax, передает ТАСС.
«Цены на энергию столь высоки! Нам приходится обращаться к ОПЕК. Мы вынуждены просить нефть у России, чтобы обеспечить Восточное побережье США, можете себе представить? Это они поставляют ее», – заявил он.
Республиканец также заявил, что рост цен на нефтепродукты в США якобы «спровоцирован Россией».
«При мне у нас не было нужды в чьей-либо энергии, мы были энергетически независимы. Мы сами производили ее, и она была недорогой», – заключил Трамп.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США приветствуют решение ОПЕК+ оставить неизменным рост добычи нефти участников соглашения на 400 тыс. баррелей в сутки в январе. По ее словам, Байден готов принимать дальнейшие меры для снижения стоимости топлива.
Псаки также уточнила, что США не собираются пересматривать планы, касающиеся высвобождения 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов.
Напомним, в 2021 году Байден решил задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны для снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии.
В НАТО не стали комментировать публикации ответов США в El Pais
Представитель НАТО, говоря о публикации в газете Pais ответа НАТО и США по предложениям РФ, заявил, что альянс не комментирует предполагаемые утечки.
«Мы никогда не комментируем предполагаемые утечки», – цитирует РИА «Новости» должностное лицо.
В свою очередь пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что «не обсуждает документы, попавшие в прессу».
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
Дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais. В Кремле и МИД не стали комментировать публикацию.
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Болгар привела в ярость помощь Украине со стороны ЕС
Читателей болгарской газеты Dnes возмутили заявление вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса о том, что газопровод «Северный поток – 2» не соответствует ориентирам энергетической политики Евросоюза, а также одобрение ЕС очередного пакета финансовой помощи Киеву.
«Трубопровод заполнен. Германия наверняка получает поставки – под видом «профилактики». Этим идиотам не приходило в голову, что русские вообще могут отрезать их от «Северного потока – 2»? И что ЕС попадет в собственную ловушку? Откуда Украина получает газ? С тех же маршрутов. Если у России нет столько, сколько нужно Украине, что она отправит? «Северный поток – 2» не оружие и его так не используют, но, если Запад так решит, он может лишиться части газа. Интересно, в таком случае Запад будет думать о себе или об украинцах?», – задался вопросом Schilo, передает РИА «Новости».
«А как иначе – это дядька из Прибалтики и у него имя заканчивается на «ис». Для них выступать против всего русского – национальный вид спорта. А зарабатывают они тем, что моют посуду в Англии», – сыронизировал пользователь Аха.
«Очередное харакири (...) Европа и нас тянет вниз. Замена дешевого российского газа сланцевым газом янки, который стоит намного дороже, приведет к подорожанию всех европейских товаров. В результате европейские товары не будут покупать, доходы Европы снизятся. Как эти дураки еще не поняли, что янки думают только о себе и ни о ком другом. И почему европейский союз выделяет миллиарды Окраине, а не Болгарии, например? Что за лицемерие и цинизм!», – пишет Капитана.
«С какого перепуга ЕК даст Украине 1,2 млрд? Это наши деньги. Украина даже не в ЕС, а болгарам нужна помощь. Этим союзом руководят фашисты!», – возмутился Бг.
Ранее Еврокомиссия утвердила выделение Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи.
В октябре ЕК завершила выплату Украине предыдущего пакета финансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Первый транш ЕК от имени ЕС в размере 600 млн евро Киев получил в декабре 2020 года в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19.
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