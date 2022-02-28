ООН отказалась обеспечить прилет делегации России с Лавровым в Женеву

Организация Объединенных Наций (ООН) не может обеспечить прилет в Женеву российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседании Комиссии по разоружению и Совета ООН по правам человека, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«ООН не может обеспечить прилет российской делегации в Женеву на заседание комитета по разоружению и Совета по правам человека. И это ответ генерального секретаря ООН», – приводит слова Захаровой ТАСС.

«Учитывая, что сейчас страны Европы, которые с нами граничат, закрыли пролет для российских самолетов, то, соответственно, борт, на котором должна прибыть российская делегация в Женеву во вторник для участия не в выставке произведений или достижений и даже не в разговоре на очень важные экологические вопросы, а о насущном, о разоружении и правах человека, [не может отправиться]. Возглавляет делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров», – подчеркнула дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Захарова пояснила, что страны не дают соответствующего разрешения на пролет. «Но вопрос в ООН и ее генеральном секретаре. Они обязаны обеспечить прибытие делегаций, тем более в такой кризисный для мира момент, в штаб-квартиру ООН, ее отделение в Женеве. Иначе мы получаем не секретариат ООН и генсека, а приемную Вашингтона и ее секретаря. Это даже не вопрос честного или нечестного брокерства, это обязательство и обязанность ООН и страны, которая ее принимает, – обеспечить работу странам-членам. Тем более в кризисный момент», – указала официальный представитель МИД России.

Накануне министры иностранных дел 27 стран Евросоюза одобрили полное закрытие воздушного пространства входящих в сообщество государств для российских самолетов.

Напомним, в период с 28 февраля по 1 марта планировалось участие главы МИД России Сергея Лаврова в 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, в том числе была запланирована беседа с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами, а также встреча с руководителями расположенных в Женеве ведущих международных организаций.