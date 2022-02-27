Япония пообещала санкции против ряда чиновников России и Путина

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27 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 16:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украина согласилась на переговоры в Гомеле
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Позиция Белоруссии ближе к российской, чем в предыдущие годы. Очевидно, определенные выводы Лукашенко сделал – хотя некоторые вопросы к поведению Белоруссии все равно остались. Хочется верить, что Россия усилила «дисциплину» среди своих союзников.
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На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ.
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Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина.
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В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Япония пообещала санкции против ряда чиновников России и Путина
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Правительство Японии введет санкции против ряда представителей российского правительства, в том числе против президента России Владимира Путина, заморозит все их активы, а также поддержит отключение ряда российских банков от международной межбанковской системы SWIFT, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
«С вторжением России на Украину становится невозможным поддерживать отношения с Россией. Япония намерена принять более жесткие санкции при сотрудничестве со странами «большой семерки» и международным сообществом», – цитирует его РИА «Новости».
В частности, будут введены санкции против ряда представителей российского правительства, в том числе президента России, и заморожены их активы в Японии в случае их выявления.
«Накануне западными странами было сделано заявление по мерам, предназначенным на изоляцию России из мировой экономики, в том числе отключение ряда российских банков от SWIFT. Западные партнеры запросили нашего участия в заявлении, и Япония намерена присоединиться к инициативе», – добавил Кисида.
Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.
США не исключают возможности введения санкций против энергетического сектора России. При этом подчеркивается, что война с Россией не в интересах США.
В Минобороны рассказали о морском бое в Черном море
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ВСУ с катеров, прикрывшись гражданскими судами, пытались убить собственных военнослужащих, сложивших оружие на острове Змеиный, но атака была отбита, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Во время эвакуации с острова Змеиный 82 добровольно сложивших оружие украинских военнослужащих 16 катеров ВМС Украины, используя «тактику роя», попытались атаковать корабли Черноморского флота. Причем часть из катеров действовала под прикрытием гражданских судов.
«Целью данной атаки была, прежде всего, месть сложившим оружие украинским военнослужащим и обвинения Российской армии в уничтожении пленных. В результате морского боя 6 катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал», – цитирует РИА «Новости» генерала.
По его словам, в результате морского боя шесть катеров ВМС Украины были уничтожены. Никто из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный не пострадал.
Конашенков подчеркнул, что в период атаки украинских катеров над районом провокации барражировали американские беспилотники США RQ-4 «Глобал Хок» и MQ-9А «Риппер». По его словам, высока возможность, что имменно БПЛА США наводили украинские катера на корабли Черноморского Флота России.
Ранее Государственная пограничная служба Украины заявила, что Украина лишилась контроля над островом Змеиный, расположенным в Черном море близ границы с Румынией и относящийся к Одесской области.
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Пушилин назвал причину осложнения операции в Мариуполе
Специальная операция в Мариуполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) сильно осложняется нежеланием украинских военных выпускать из города гражданское население, которое практически удерживают в заложниках, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«В Мариуполе очень непростая будет операция, потому что, во-первых, жителей Мариуполя не выпускают из города, их, кстати, практически взяли в заложники», – сказал он в субботу в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили о попытках националистов провоцировать ответный удар по мирным жителям. Напомним, Россияпроводит военную операцию с цельюдемилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнемупризнает Зеленского президентом Украины. Киев «
отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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ВС России заметили на улицах Харькова
Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили на улицах Харькова, техника движется в сторону центра города.
Транспорт ВС России движется по проспекту Людвига Свободы в сторону центра. Это северо-западная часть города.
Местные жители сообщили газете ВЗГЛЯД, что оттуда до центра города не более 10 километров.
Ранее сообщалось, что бои велись в северо-восточной части Харькова – со стороны села Циркуны.
«Складывается впечатление, что ВС России просто объехали сложный участок на том направлении и зашли с другой стороны», – пояснил один из читателей газеты ВЗГЛЯД.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины.
Минобороны подвело итоги спецоперации на Украине за сутки
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Вооруженные силы России блокировали города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геничевск, аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», – передает его слова ТАСС.
Армия ДНР взяла под контроль Павлополь и Пищевик. Группировка войск Донецкой народной республики продолжает наступление в направлении на Петровское и продвинулась вперед еще на 12 км. Между тем группировка сил Луганской народной республики с начала операции продвинулась на 52 км.
«К настоящему времени российскими вооруженными силами поражены 975 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 23 пункта управления и узла связи ВСУ, три радиолокационных поста, 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 48 радиолокационных станций. Сбиты: восемь боевых самолетов и семь вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов, две тактические ракеты «Точка-У», – сказал Конашенков.
Также в МО заявили, что уничтожено 223 танка и других боевых бронированных машин, 28 самолетов (на земле), 39 реактивных систем залпового огня, 86 орудий полевой артиллерии и минометов, 143 единицы специальной военной автомобильной техники.
В ходе спецоперации задержан 471 украинский военнослужащий. Они будут отправлены к своим семьям после оформления документов. Конашенков добавил, что украинские военнослужащие массово отказываются от участия в боевых действиях.
В субботу в Харьковской области 302-й зенитный ракетный полк ВСУ, оснащенный комплексами ПВО «Бук М-1», добровольно сложил оружие и сдался, уточнили в МО.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
«26 февраля Вооруженные силы Российской Федерации нанесли еще один удар высокоточным оружием большой дальности с использованием крылатых ракет воздушного и морского базирования по объектам военной инфраструктуры Украины», – добавил представитель Минобороны.
Конашенков уточнил, что российские военные не наносят ударов по городам и населенным пунктам, «принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан».
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины.
МИД Китая опубликовал карикатуру на ситуацию вокруг Украины
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в соцсетях карикатуру о роли США в ситуации вокруг Украины.
Чжао Лицзянь заявил в Twitter: «США должны спросить у себя, кто все это затеял». Он сопроводил сообщение карикатурой, на которой изображен символизирующий США дядюшка Сэм. Дядюшка Сэм спрашивает: «Почему Китай не предпринимает больше усилий, чтобы потушить пожар?». При этом сам он «тушит» пожар вокруг таблички со словом «Украина» при помощи бензина, передает РИА «Новости».
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Напомним, посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. США считают, что Россия начала военную операцию «без повода, оправдания и необходимости».
Лукашенко рассказал о просьбе украинской элиты остановить Зеленского
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители украинской элиты просили его, чтобы он позвонил главе Украины Владимиру Зеленскому и попросил его остановиться.
По словам белорусского лидера, в разговоре с украинской стороной он перечислил им все условия Москвы, сначала Киев согласился на все пункты, но потом отказался, передает РИА Новости.
Лукашенко добавил, что все в Гомеле ждут делегацию Украины, если она не приедет – это их выбор. Между тем он призывает Киев сесть за стол переговоров, если Украина не хочет потерять государственность.
Кроме того, Украине, по словам Лукашенко, необходимо стать таким же государством, как Белоруссия – нейтральным и без ядерного оружия.
Он также призвал Киев «не сваливать все на Минск». По его словам, роль Белоруссии в спецоперации России заключается в том, чтобы не дать ударить русским войскам в спину.
Лукашенко отметил, что в конфликт Украину втянули США, которые одновременно хотели решить и «белорусский вопрос». Он добавил, что конфликт на Украине – цветочки. Но если он будет развиваться, то будут ягодки.
Президент Белоруссии подчеркнул, что на Украине нет ни белорусских солдат, ни вооружения, ни боеприпасов, России и не нужна такая помощь.
Зеленский ранее заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике. По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
В пятницу, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
Пока Порошенко угрожал России, у украинского военного выпал магазин из автомата
Во время выступления Петра Порошенко, угрожавшего в своей речи России, у украинского военнослужащего, который стоял рядом с экс-президентом Украины, выпал магазин из автомата. Это произошло в прямом эфире британского телевидения.
Sky News показал Порошенко на фоне военных. Порошенко благодарил телевидение за возможность «доносить правду». В этот момент у одного из военных выпал магазин из автомата. Порошенко, обернувшись к нему, продолжил говорить: «Мы в центре Киева, и мы здесь, чтобы защищать Украину», – передает РИА «Новости».
Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT
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США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.
Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».
При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен «парализовать активы российского Центрального банка», это «заморозит его транзакции». Глава ЕК предложит это и ряд других дополнительных ограничений в отношении России на рассмотрение лидерам стран ЕС. По ее словам, эти меры создаются в координации с США, Великобританией и Канадой, передает РИА «Новости».
Евросоюз и ряд его партеров намерены в ближайшие дни ввести дополнительные финансово-экономические ограничительные меры в отношении России, говорится в совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Канады и США.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал отключение российских банков от системы SWIFT первым шагом по изоляции России от мировой финансовой системы.
Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».
Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.
В Белом доме считают, что «эффект от новых мер проявит себе немедленно». Как заявил представитель Белого дома, «российские финансовые институты и другие участники рынка понимают, что без возможности России защитить свою валюту та сорвется в свободное падение». Он добавил, что «могут последовать и другие шаги в отношении активов Центробанка», их будут «дорабатывать в течение этих выходных».
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Западные страны еще прорабатывают «модальность» санкций против российского Центробанка в поисках наиболее эффективных путей лишить его возможности использования золотовалютных резервов для поддержки рубля, сказал высокопоставленный представитель американской администрации. Он напомнил, что у ЦБ есть 630 млрд долларов золотовалютных резервов, которые могут теоретически быть проданы для поддержки рубля. ЦБ хотят помешать «взаимодействовать с западными банками», без чего «невозможны интервенции на валютных рынках», он «должен покупать рубль и продавать золотовалютные резервы для поддержки своей валюты».
ЕС продолжает работать над списком российских банков для отключения от SWIFT, сообщил Белый дом. Указывается, что США и их западные союзники готовы к новым ограничительным шагам против финансовой системы России за проводимую ею политику в отношении Украины, но не стремились к такому «печальному результату».
Представитель американской администрации заявил, что Китай не станет помогать России: «Последние признаки указывают на то, что Китай на помощь не идет. Я думаю, вчера или позавчера сообщалось о том, что Китай ограничивает часть своих банков в выдаче кредитов на закупку энергоресурсов из России». По его словам, «это может означать, что, как это и было в прошлом на протяжении многих лет, Китай склонен уважать силу американских санкций».
Санкции, введенные США за прошедшую неделю, затронули десять крупнейших финансовых институтов России, на долю которых приходится 80% банковских активов страны, заявили в администрации США.
«Россия стала глобальной экономической и финансовой парией. Более 30 стран, представляющие свыше половины мировой экономики, объявили о санкциях и мерах экспортного контроля», – заявили в Белом доме.
Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены». Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил: «Отключение России от SWIFT – это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены. Создан аналог российского SWIFT и все взаиморасчеты в рамках России могут спокойно проводиться через российский аналог».
Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что площадку переговоров в Белоруссии выбирала российская сторона, а украинская предлагает другие города, но не в республике.
По словам Зеленского, Украина бы могла вести переговоры в Минске, если бы со стороны Белоруссии не было боевых действий.
«Именно поэтому сейчас мы говорим: не Минск. Площадкой для встречи могут быть другие города», – сказал он.
Президент Украины предложил встречаться в Варшаве, Братиславе, Будапеште, Стамбуле или Баку. «Это все мы предложили российской стороне», – пояснил Зеленский.
Он добавил, что только так переговоры могут быть честными и результативными.
Напомним, делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, переговоры предполагается провести в Гомеле.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накануне Владимир Путин дал распоряжение остановить спецоперацию по демилитаризации Украины на фоне ожидавшихся переговоров.
В пятницу, 26 февраля, движение основных российских сил в соответствии с планом операции на Украине возобновилось в связи с отсутствием переговоров.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Напомним, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не боится обсуждать с Россией вопрос о нейтральном статусе Украины. Киев предложил провести переговоры в Варшаве, а после перестал выходить на связь.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев отказался от переговоров с России, потому что не удовлетворили условия: это была попытка принудительной капитуляции.
В МИД ответили на обвинения НАТО в адрес России в агрессии
Москва считает безосновательными обвинения НАТО в адрес России в агрессии, НАТО стоит ответить за свои авантюры, прежде чем осуждать Россию за операцию на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В условиях недоговороспособности стран НАТО и отсутствия у них стремления к реальному укреплению безопасности в Европе на основе принципа равной и неделимой безопасности их попытки обвинить нас в агрессии считаем безосновательными», – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном портале МИД России.
«Прежде чем призывать Россию к ответу за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам Североатлантического блока стоит ответить за свои военные авантюры, а также за бездействие в побуждении киевского режима к мирному урегулированию проблемы Донбасса. В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей юго-востока Украины», — указала она.
Напомним, Россия проводит военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему признает Зеленского президентом Украины. Киев «отказался от переговоров» и предложил перенести обсуждение данной темы, сообщили в МИД России.
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Байден назвал начало третьей мировой войны альтернативой санкциям против России
Альтернативой введению масштабных санкций против России из-за событий на Украине было бы начало «третьей мировой войны», заявил президент США Джо Байден.
«У вас есть два варианта: начать третью мировую войну и физически отправиться на войну с Россией, либо гарантировать, что страна, которая столь сильно нарушает международное право, заплатит цену за то, что делает это», – сказал Байден журналисту и актеру Брайану Тайлеру Коэну на его YouTube-канале, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что события на Украине будут иметь последствия для России не только в ближайшем, но и далеком будущем.
«Россия заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе – в особенности, в долгосрочной», – добавил американский президент.
Ранее США и Евросоюз сообщили, что ввели санкции против российского руководства, в том числе президента России Владимира Путина.
США не исключают возможности введения санкций против энергетического сектора России. При этом подчеркивается, что война с Россией не в интересах США.
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В США предсказали «унизительный удар» России по Западу
Американские СМИ напомнили, что «Путин никогда не проигрывал войны» и предсказали «унизительный удар» России по Западу.
Издание Newsweek опубликовало статью о ситуации на Украине с заголовком «Путин никогда не проигрывал войны. Вот как он победит на Украине». Издание ожидает «падения Киева», после которого должно начаться политическое урегулирование и утверждение на Украине дружественного России правительства. После возможных переговоров с Украиной Россия сможет вывести войска и положит конец конфликту, нанеся при этом «унизительный удар» по Западу. При этом со ссылкой на разведку США утверждается, что в течение ближайших дней в Киеве может быть сформировано новое правительство, передает РИА «Новости».
Newsweek подчеркивает, что теперь Украина точно никогда не станет участником НАТО. Кроме того, события на Украине станут предупреждением для всех постсоветских стран. По версии издания, США снова «втянуты» в Восточную Европу, где на протяжении веков было пролито «много крови», а Путин привлекает к себе внимание всего мира, как и каждый генсек в советскую эпоху. Россия же демонстрирует военную мощь и подтверждающей свой статус великой державы. Как отмечает Newsweek, неизвестно, сильно ли повлияют на нее санкции, потому что Путин считает, что сделал страну «защищенной от санкций».
Издание пишет, что после СССР, хаоса и предательства Запада Путин якобы хочет отомстить за плохое обращение с Россией и сформировать «новую Российскую империю». При этом, по версии Newsweek, президент России рассчитывал углубить «трещины» в НАТО, но альянс стала более сплоченным.
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
Если события будут развиваться так, как сейчас ожидают военные аналитики, конфликт относительно быстро закончится урегулированием путем переговоров, в результате чего Россия может получить часть территории, а в Киеве установится новая дружественная России власть. Для Путина ситуация с Украиной, скорее всего, станет финальной точкой в его стремлении восстановить «империю», а если это не произойдет, то может начаться «перестрелка» между двумя ядерными державами – Россией и США, заключило издание.
Дудаевцы заявили о готовности воевать на стороне Украины
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Чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины до конца.
На это заявление отреагировали в российском сегменте соцсетей. «Если до этого боролись с терроризмом на дальних подступах и перемалывали бандподполье в Сирии, то теперь этим фронтом стала Украина», – отметил автор отраслевого Telegram-канала Рыбарь.
Между тем сирийско-украинский бизнесмен Тарик аль-Джасим объявил о создании собственного подразделения в Одессе для ведения боевых действий на стороне Украины.
Уроженец Алеппо собирается командовать «мобилизованными сирийцами, находящимися в Сирии, и поставленными по линии турецких спецслужб боевиками из «Сирийской национальной армии».
Так называемый международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, воевавший в Донбассе на стороне украинских силовиков, был основан в марте 2014 года уроженцем Ачхой-Мартановского района Чечни Исой Мунаевым. Во время первой чеченской кампании 1994–1996 годов он командовал одним из незаконных вооруженных формирований, а после прихода к власти в Чечне Аслана Масхадова был комендантом Грозного.
Назван в честь первого президента Чеченской республики Ичкерия (запрещена в России) Джохара Дудаева, ликвидированного авиаударом российских сил.
Также к батальону примкнули Адам Осмаев, обвинявшийся в покушении на президента России Владимира Путина, и его жена Амина Окуева, которая во времена евромайдана была медсестрой «афганской сотни», а затем бойцом и пресс-секретарем террористического формирования. Окуева была убита в 2017 году.
1 февраля 2015 года в ходе боев за Дебальцево был убит и командир отряда Иса Мунаев. Новым командиром батальона стал Адам Осмаев.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Опубликовано видео совместной охраны Чернобыльской АЭС ВДВ России и украинцами
Минобороны России опубликовало видеозапись совместного с нацгвардией Украины обеспечения безопасности на Чернобыльской АЭС.
Российское ведомство сообщило, что военные ВДВ России и нацгвардии Украины совместно обеспечивают охрану АЭС. С украинскими силовиками «достигнута договоренность о совместном обеспечении безопасности энергоблоков, саркофага и хранилища отработанного ядерного топлива», передает РИА «Новости».
Персонал обслуживает АЭС в штатном режиме. Как заявило Минобороны, совместная работа российских десантников и украинских военнослужащих является гарантией того, что националисты или иные террористические организации не смогут воспользоваться ситуацией для ядерной провокации.
Мародерства украинских банд в городах выдают за действия российских военных
В украинских городах, рядом с которыми проводится спецоперация российских войск, но куда еще не успели зайти российские войска, началось мародерство. Случаи зафиксированы на севере и на юге Украины.
Местные жители сообщают, что люди в военной форме без заметных знаков отличия грабят магазины. А украинские медиа приписывают мародерства российским солдатам.
На видео люди в амуниции, которой нет в российской армии, обносят продуктовый магазин.
Напомним, военный эксперт Алексей Леонков указывал, что «раздача оружия без каких-либо проверок», которую устроили на Украине, «говорит о том, что государство практически утратило собственный суверенитет». Уже появились сообщения о том, что оружие, которое раздали власти Украины, начали использовать для грабежа и мародерства.
Кроме того, в видеообращении мэр украинского Львова Андрей Садовый призвал украинцев запасаться «коктейлями Молотова».
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