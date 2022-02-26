Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

Журналисты «Известий» попали под обстрел рядом с городом Счастье в Донбассе, они не пострадали, им удалось укрыться в безопасное место, сообщает Telegram-канал издания.

«Журналисты «Известий» попали под обстрел в поселке Веселая гора рядом с городом Счастье Луганской области. Корреспондент Денис Кулага и оператор Альфред Оя не пострадали. Они успели укрыться в безопасном месте», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее представитель народной милиции республики Эдуард Басурин сообщил, что населенные пункты Викторовка и Богдановка взяты под контроль ДНР. Города Счастье и Станица Луганская перешли под контроль ЛНР. В ДНР также заявили о блокировании Мариуполя подразделением «Азова».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима.