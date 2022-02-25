В РСТ рассказали о решении ситуации с застрявшими за границей российскими туристами

«На данный момент из большинства авиационных узлов все рейсы выполняются в скорректированном режиме, близко к расписанию из-за того, что есть облет зоны военной операции», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, комментируя ситуацию с застрявшими за границей туристами.

«На данный момент из большинства авиационных узлов все рейсы выполняются в скорректированном режиме, близко к расписанию из-за того, что есть облет зоны военной операции на Украине. Это касается открытых аэропортов Российской Федерации для международных полетов. Часть аэропортов до 2 марта временно ограничили полеты как по России, так и за рубеж. Альтернативными аэропортами для них служат аэропорты Сочи, Минеральные Воды и Москва», – говорит Горин.

Он уточняет, что полетные программы корректируются именно в эти аэропорты. Организованным туристам в Египте туроператоры за свой счет предоставляют продление проживания в отеле, в котором они находятся. Как только появляется новая полетная программа, туристам, которые должны вернуться в Ростов-на-Дону, Краснодар, Белгород, Воронеж до 2 марта, будет предоставлен наземный трансфер из действующих аэропортов.

«По туристам, которые не улетели сейчас в Египет, в закрытых аэропортах им предлагается либо перенос даты поездки, а это самое популярное и лучшее, либо вылет из альтернативного аэропорта», – делится специалист.

Текущая ситуация между Россией и Украиной оказывает влияние на продажи на ближайшие 10 дней из-за ограничений, которые действуют в российских аэропортах, рассказывает собеседник. Падение продаж на эти дни составит 40%, в международном сегменте – 15-20 %.

Кроме того, из-за волатильности курса валют многие россияне, которые запланировали поездку на ближайшее время, делают предоплатные бронирования (оплата 10-15 % от общей стоимости).

«Для тех, кто уже купил билеты, стоит учитывать текущие правила авиакомпании. В закрытые аэропорты их можно сдать без штрафа, перебронировать путешествие на другие даты или выбрать альтернативный маршрут. Авиакомпания делает полный возврат. По турпакетам более выгодной опцией является перенос даты поездки, так как даже если будет выбрана опция «возврат», это будет крайне невыгодно из-за волатильности, которая привела к изменению валюты на 20-30%. Поэтому делать возврат в рублях – значит, потерять курсовую разницу, это невыгодно», – заключил Горин.

Ранее в Росавиации предупредили о приостановке работы 12 аэропортов на юге России, которая продлится до 2 марта. По данным Ростуризма, в российских регионах, где временно приостановлена работа аэропортов, находятся около 150 тыс. туристов, включая 25 тысяч организованных. Большая часть в Крыму и Краснодарском крае.

Пассажиры, которые не смогли своим рейсом улететь на юг России, рассказали, как им придется добираться из Москвы до мест назначения в условиях перекрытия воздушного пространства и какие лишние расходы они понесут.

В министерстве туризма и древностей Египта сообщили, что те россияне, которые застряли на курортах страны из-за закрытия воздушного сообщения в связи с ситуацией на Украине, смогут остаться в отелях, в которых были размещены, до их безопасного возвращения на родину.

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