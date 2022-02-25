Российские авиапассажиры рассказали о дополнительных расходах из-за отмены рейсов на юг

Пассажиры нового дополнительного поезда Москва – Краснодар на Киевском вокзале столицы рассказали, как им придется добираться до мест назначения в условиях перекрытия воздушного пространства на юге России и какие лишние расходы они понесут.

Пассажир Петр (имя изменено), который должен был улететь в Анапу рейсом авиакомпании Utair, рассказал, что «за полтора часа до рейса пришло СМС: «Ваш рейс отменен», передает «Ридус».

Мужчина и его попутчики стали искать способ добраться в Анапу не по воздуху. Однако попытка найти машину через Blablacar не удалась – их попытались обмануть: «В итоге выявили их и пресекли, как говорится».

«Мы буквально два часа назад на Казанском вокзале пришли в кассу в надежде купить билеты на поезд Москва – Ростов-на-Дону, чтобы оттуда добраться на «Ласточке» – так быстрее получалось. Там никто не сдавал билеты, но сотрудница подсказала, что можно добраться на дополнительном поезде. Дольше, но добраться», – добавил он.

Пассажир Михаил (имя изменено) оказался в такой же ситуации, когда вылетал из Москвы рейсом Utair в Краснодар в 17.30, который отменили утром. Он даже не поехал в аэропорт, собирался ехать на Blablacar, но обнаружил новый железнодорожный рейс на сайте РЖД: «Этих поездов не было, их включили недавно. Но нашел, что они опять появились. С утра уже раскупили билеты, люди уже в 14 с чем-то должны были уехать. Мы не успели».

Несостоявшиеся пассажиры Utair отметили, что поездка на поезде для них продлится дольше, а для некоторых и стоить будет дороже даже без учета еды.

«Я не знаю, какая здесь средняя стоимость билета до Анапы из Москвы, но у меня получилась почти в два раза разница. Самолет стоил мне 2 тыс., а здесь – почти четыре», – рассказал Петр.

Михаил добавил, что новый дополнительный поезд идет больше суток: «Не совсем удобный, обычно поезд сутки максимум идет или даже меньше».

«Но недорого, плацкарт по две тысячи с чем-то, цены не изменились», – заметил пассажир.

Авиакомпания Utair, по словам Петра, обещала оставшимся без рейсов пассажирам вернуть деньги. Для этого нужно заполнить заявление на сайте авиаперевозчика.

Ранее сообщалось, что в регионах с временно закрытыми аэропортами насчитали 150 тыс. туристов.

Напомним, Росавиация сообщила о приостановке работы 12 аэропортов на юге России. Ограничения на работу аэропортов в ряде городов на юге России продлятся до 2 марта.

В пятницу в аэропортах Москвы отменили и задержали около 160 рейсов.