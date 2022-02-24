В ЛНР сообщили об отступлении ВСУ по всей линии соприкосновения

Путин объявил военную операцию на Украине

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он также обратился к украинским военным, призвав их не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой.

«Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», – сказал Путин в телеобращении к россиянам.

По словам главы государства, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны. «Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать», – сказал Путин.

Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.

В основе политики России – свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, заявил президент. «Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет», – сказал он.

Путин напомнил, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны, людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь.

«Уважаемые соотечественники, уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры Вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти», – сказал он в своем обращении.

Ответственность за кровопролитие, заявил глава государства, будет на совести правящего на Украине режима.

Путин обратился в том числе и к украинским военным, отметив, что они давали присягу на верность народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину. «Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине», – цитирует его РИА Новости.

Президент призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой. При этом он подчеркнул, что все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям.

Путин подчеркнул, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ: «Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому – помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности».

Говоря о НАТО, президент отметил, что Альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.

«Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?» – задался вопросом Путин.

Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, заявил Путин. «Надеюсь, что я буду услышан», – сказал президент.

Настоящая сила заключается в справедливости и правде, которые на стороне России, заявил президент. «Уважаемые граждане России, благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе, своей культуре ценностей, опыте предков», – сказал он.

Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и поддержку россиян в связи с началом операции в Донбассе. «В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству», – подчеркнул Путин.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

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