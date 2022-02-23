Зеленский потребовал остановить «Северный поток – 2» навсегда

Украина хочет, чтобы газопровод «Северный поток – 2» был остановлен навсегда, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге по итогам переговоров со своим польским и литовским коллегами Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, его выступление транслировал телеканал «Украина-24».

«Важным также является решение Германии остановить сертификацию «Северного потока – 2». Оно должно стать необратимым и полностью остановить этот проект, который является оружием, оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы», – приводит его слова ТАСС.

По словам Зеленского, Киев, Вильнюс и Варшава скоординировали усилия по противодействию «агрессии России».

«Мы предметно обсудили последствия действий России для европейской и региональной безопасности, мы едины в том, что будущее европейской безопасности сейчас решается у нас, дома, на Украине. Мы скоординировали наши усилия с целью противодействия агрессии со стороны России и деэскалации конфликта», – рассказал украинский лидер.

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В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Кроме того, он добавил, что ждет дальнейших шагов от западных партнеров по санкционному давлению на Россию.

«Украина приветствует утвержденные вчера и позавчера решения относительно санкций против России, которые были утверждены ЕС, США, Канадой, Великобританией. Ожидаем дальнейших шагов по санкционному давлению», – заявил Зеленский.

Как сообщает РИА «Новости», в среду Зеленский провел в Киеве встречу с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой.

«Зеленский начал встречу с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой и президентом Республики Польша Анджеем Дудой, прибывшим в нашу страну с рабочим визитом. Переговоры лидеров трех государств проходят в Мариинском дворце в Киеве», – сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Ранее глава немецкого министерства экономики и вице-канцлер страны Роберд Хабек заявил, что проект «Северный поток – 2» могут полностью остановить. По его словам, Германия в будущем может обойтись без российского газа. Он добавил, что пока же Германия и Россия не близки, к такому развитию событий.

Позже германская перестраховочная компания Munich Re сообщила об отмене контракта по «Северному потоку – 2».

Напомним, Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что, не смотря на решение Берлина о приостановке сертификации, «Северный поток – 2» рано списывать со счетов.

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.