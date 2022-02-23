Украина закрыла 10-километровую зону вдоль линии столкновения в Донбассе

МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР

Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти осуществляют полномочия и юрисдикцию, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

«В границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», – цитирует РИА «Новости» Руденко.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР признают в пределах одноименных областей.

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах (чем, те которые фактически занимают ДНР и ЛНР)», – добавил он.

Он пояснил, что сейчас республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что границы ДНР будут в пределах Донецкой области. «Дальнейшие шаги покажет время», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.

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