Зеленский выдвинул требование к 50 богатейшим украинским бизнесменам

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23 февраля, среда | Последнее обновление — 01:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Взрыв прогремел в Донецке
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Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей?
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Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины.
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Чтобы посольство официально, под собственным логотипом, распространяло паникерские слухи – это явление нечастое. Может быть, даже беспрецедентное. Что ж, США всегда отличались духом новаторства.
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Зеленский выдвинул требование к 50 богатейшим украинским бизнесменам
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Крупнейшие украинские бизнесмены на фоне обострения в Донбассе не должны покидать страну, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Завтра у меня будет встреча с топ-50 нашего крупного бизнеса», – заявил Зеленский, подчеркнув, что «все они должны остаться» на Украине. Как заявил президент страны, «их предприятия находятся на украинской земле, которую защищают» украинские военные, а потому и «бизнес должен защищать экономику, финансы, создавать рабочие места, поднимать и укреплять Украину». «Каждый на своем фронте», – приводит его слова «Украинская правда».
При этом Зеленский объявил о начале программы «экономического патриотизма», которая включает снижение налоговой нагрузки на бизнес и уменьшение проверок, в частности, снижение НДС «на бензин и дизель». Зеленский заявил, что «цель – обретение экономической независимости», особенно в энергетике, передает ТАСС.
Программа, по замыслу украинских властей, должна стать дополнительным стимулом для локализации украинского производства и поддержкой отдельных отраслей. «Патриот – это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И тот, кто вкладывается в нее деньгами и создает на ней рабочие места», – сказал Зеленский.
Он заявил, что не видит необходимости объявлять всеобщую мобилизацию в стране, но издал указ о призыве резервистов в особый период. Зеленский подчеркнул, что речь идет только о гражданах, которые зачислены в оперативный резерв. При этом другие украинцы, по его словам, «должны работать, вкладывать деньги в экономику, зарабатывать для финансирования армии».
Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.
Еще до признания ДНР и ЛНР, когда США принялись убеждать мир, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину, на Украине началась паника, а украинские олигархи, бизнесмены и депутаты принялись улетать из страны чартерными рейсами.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
МИД разъяснил, в каких границах Россия признает ЛНР и ДНР
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Россия признает Донецкую и Луганскую народные республики в границах, в которых их власти осуществляют полномочия и юрисдикцию, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
«В границах, в рамках которых руководство ЛНР и ДНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», – цитирует РИА «Новости» Руденко.
В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР признают в пределах одноименных областей.
«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах (чем, те которые фактически занимают ДНР и ЛНР)», – добавил он.
Он пояснил, что сейчас республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории.
Тем временем глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что границы ДНР будут в пределах Донецкой области. «Дальнейшие шаги покажет время», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Сенатор: Россия убрала новый пакет санкций в пакет с пакетами
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Новый пакет антироссийских санкций Россия убрала в пакет с пакетами, пошутила в ходе голосования о ратификации соглашения о дружбе с ДНР и ЛНР сенатор от ЛДПР Елена Афанасьева.
Она напомнила коллегам, что недавно против России был введен еще один пакет санкций.
«Но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего эти пакеты существуют в наших домах», – передает слова Афанасьевой «Фонтанка».
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал первый блок персональных санкций против России после признания ДНР и ЛНР. Решение Европейского союза по новым санкциям против России может быть принято очень быстро, заявил представитель пресс-службы Европейской комиссии Эрик Мамер.
Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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Британия ввела санкции против российского бизнеса
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Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, заявил, выступая в парламенте, премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.
«Мы вводим санкции против трех очень высокопоставленных лиц – Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Любые активы, которые у них есть в Великобритании, будут заморожены, им будет запрещен въезд сюда, и мы запретим всем британским компаниям и лицам вести с ними дела», – цитирует его ТАСС.
По словам Джонсона, под британские рестрикции подпадут следующие банки: банк «Россия», Промсвязьбанк, акционерное общество «Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанк и Черноморский банк развития.
Ранее Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер, и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2»
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Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта «Северный поток – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
«Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается «Северного потока – 2». Я попросил сегодня минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности», – передает его слова ТАСС.
«Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить», – уточнил Шольц.
Он отметил, что без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен.
Шольц добавил, что «решение президента [РФ Владимира Путина] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права» и Устава ООН. По его словам, «эти действия не останутся без последствий».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал
немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ДНР. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял аналогичный закон.
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о главных последствиях признания независимости ДНР и ЛНР.
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МИД объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины
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Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, сообщили в МИД России.
«В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», – говорится на сайте МИД России.
В ведомстве отметили, что с 2014 года неоднократным нападениям подвергалось посольство России в Киеве и генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. «Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, киевские власти не реагировали на происходящее», – объясняет МИД необходимость эвакуации российских дипломатов с Украины.
Напомним, информационные агентства сообщали, что персонал американского посольства на Украине также перевозят в Польшу. Прежде посольство США на Украине уже переехало из Киева во Львов. Мера была названа временной, но в столице Украины американцы уничтожили телефоны, компьютеры и сетевое оборудование, что говорит о невозможности быстрого возвращения.
Ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Путин: Минских соглашений больше не существует
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Президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует, «мы признали независимость ДНР и ЛНР».
По словам главы государства, усилиями нынешних киевских властей Минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, сообщает РИА «Новости».
«Все остальные годы <...> усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», – сказал российский лидер.
Он отметил, что Россия занималась почти восемь лет Минскими договоренностями, была заинтересована в реализации, это был результат компромисса. Путин подчеркнул, что непросто было добиться компромисса по Минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию мирными средствами.
Глава государства считает, что Европа не смогла заставить Киев выполнять «Минск – 2», поэтому иного выхода, кроме признания ДНР и ЛНР, не было.
Путин добавил, что Россия предлагала решить проблему Донбасса путем мирных переговоров и реализации Минских соглашений, но этот пункт утратил свою актуальность.
«Теперь Минские соглашения – их больше не существует. Что же их выполнять, если мы признали независимость этих образований», – завил Путин.
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Главы ДНР и ЛНР призвали жителей эвакуироваться в Ростовскую область. На следующий день было объявлено о всеобщей мобилизации. Затем поступило обращение в адрес российских властей с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Зеленский отказался отводить войска из Донбасса в ответ на просьбу ДНР и ЛНР
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет рассматривать просьбу Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) об отводе украинских войск из подконтрольных Киеву регионов Донбасса.
«Мы с ними не общаемся. Мы не понимаем, кто это», – передает ТАСС ответ Зеленского на вопрос о том, будет ли Киев рассматривать обращение республик Донбасса.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия, согласно подписанным договорам с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), гарантирует их безопасность.
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
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Вучич предложил Украине осудить агрессию НАТО против Сербии
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Президент Сербии Александр Вучич ответил на призыв посла Украины Олександра Александровича осудить «агрессию России на Украину» призывом к Киеву осудить агрессию НАТО и стран Запада на Сербию в 1999 году.
«Мы – малая страна и не хотим лишать себя возможности продолжать дружеские отношения с кем-то. Мы не решаем судьбу Украины. Но если так, призываю его позвонить своему президенту Зеленскому и попросить его осудить ужасную и трагичную агрессию, которую над Сербией учинили США, Великобритания и другие страны», – передает РИА «Новости» со ссылкой на цитату сербского лидера.
По словам Вучича, Зеленский вероятно так и поступит, тогда после этого Сербия выполнит просьбу посла.
В среду украинский посол потребовал четче озвучить позицию Сербии по поводу последних событий на востоке Украине.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства.
Британия пообещала ввести санкции против российского суверенного долга
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Великобритания может ввести санкции против российского суверенного долга, если «Россия не пойдет на деэскалацию», сообщили в МИД Британии.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на МИД королевства, Британия также введет санкции против российского финансового сектора и сферы торговли в случае эскалации на Украине.
В распространенном ведомством сообщении говорится, что Лондон намерен ввести санкции и против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
«Великобритания распространит санкции на тех членов российской Госдумы и Совета Федерации, которые голосовали за признание независимости Донецка и Луганска в рамках грубого нарушения территориального суверенитета Украины», – отмечается в заявлении Форин Офиса.
Также Лондон оставляет за собой право ввести запрет на экспорт высоких технологий в Россию и применить санкции в отношении российского суверенного долга.
«Мы готовы идти дальше, если Россия не отойдет от края [войны]. Мы ограничим возможности российского государства и российских компаний привлекать средства на наших рынках, запретим частично экспорт высоких технологий и сильнее изолируем российские банки от глобальной экономики», – заявили в ведомстве.
Напомним, Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Оппозиция на Украине потребовала ухода Зеленского после фиаско с возращением Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны уйти в отставку после проваленной задачи по восстановлению мира в стране и возвращению под контроль Киева Донбасса, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны уйти в отставку после проваленной задачи по восстановлению мира в стране и возвращению под контроль Киева Донбасса, говорится в заявлении партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ).
«За трусость, амбиции и безответственность политиков страна и ее граждане расплачиваться не должны. Поражение Зе-власти не должно стать поражением для страны», – передает ТАСС со ссылкой на заявление партии.
Напомним, Путин сообщил, что признает независимость и суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены.
Обострение ситуации на Донбассе началось на прошлой неделе. Женщин и детей эвакуировали в Ростовскую область. Главы ДНР и ЛНР объявили мобилизацию.
Путин: Я не объявлял, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс
Россия будет оказывать Донецкой и Луганской народным республикам военную помощь, но о том, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс, сказано не было, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
«Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь. Во-вторых, предсказывать какую-то конкретную канву военных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется», – ответил Путин на вопрос, как далеко могут зайти российские военные в Донбассе, передает ТАСС.
«По поводу использования вооруженных сил за рубежом. Ну, а как же, конечно, мы же подписали вчера договоры, и в этих договорах и с Донецкой Народной Республикой, и с Луганской Народной Республикой есть соответствующие пункты, которые говорят о том, что мы будем оказывать этим республикам соответствующую, в том числе и военную помощь», –заявил Путин.
Он добавил, что поскольку в Донбассе идет конфликт, Россия этим решением «ясно дает понять, что в случае необходимости намерена исполнять взятые на себя обязательства».
«Что касается вопроса, можно и нужно ли все вопросы решать с помощью силы и оставаться на стороне добра. А почему вы думаете, что добро должны быть бессильным всегда? Я так не считаю. Я думаю, что как раз добро предполагает возможность себя защищать. Из этого и будем исходить», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Ранее Совфед разрешил использование армии России за рубежом в связи с ситуацией в Донбассе, сенаторы исходят из того, что это будут миротворческие силы. Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактическиустановлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР
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В «Нафтогазе» заявили, что никогда не воровали газ у России
Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что Киев никогда не крал российский газ.
«Я в «Нафтогазе» работаю долго. Так вот, не было ни разу, чтобы «Нафтогаз» крал российский газ. Такие заявления звучали в Стокгольмском арбитраже, они не были ничем подкреплены. Мы опровергли их, что это все спекуляции», – ответил Витренко на заявление президента России Владимира Путина по поводу кражи природного ресурса, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к россиянам заявил, что иждивенчество Украины в отношении России принимало иногда бесцеремонный характер. Далее он вспомнил факт шантажа в сфере энергетического транзита и «банальное воровство газа».
В ходе этого же обращения российский лидер заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее сейчас в Донецке он ранее назвал геноцидом.
В Евросоюзе решили ограничить доступ России к финансовому рынку
Главы МИД Евросоюза приняли решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 22 февраля.
«Мы целимся и в возможности доступа российского государства и правительства на наш рынок капитала, ограничивая финансирование их политики за счет ограничения доступа суверенного долга на наш рынок», – приводит слова Борреля РИА «Новости».
В Евросоюзе назвали признание ДНР и ЛНР Россией вопиющим нарушением международного права и минских соглашений, пообещав отреагировать на это.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля после заседания Совбеза обратился к гражданам России и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Происходящее в Донецке он ранее назвал геноцидом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, призвав ввести санкции против проекта «Северный поток – 2».
Глава МИД Германии объявила о заморозке «Северного потока – 2»
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» заморожен, что это входит в число подготовленных мер.
По ее словам, ФРГ предупреждала, что этот шаг входит в число подготовленных мер. «Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас – это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток – 2». Мы всегда говорили, что «Северный поток – 2» также является частью мер», – передает ее слова РИА «Новости».
«Россия нарушила все, что они обещали – что вернутся за стол переговоров. И теперь им нужно почувствовать последствия, в том числе в отношении «Северного потока – 2», – заключила Бербок.
Ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.
Германия объявила об остановке сертификации «Северного потока – 2» в связи с признанием Москвой Донецкой и Луганской народных республик.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции за очередной акт агрессии против Украины. «Эти санкции должны включать полную остановку «Северного потока – 2», – заявил он.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
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Путин: Россия признает ЛНР и ДНР в границах, указанных в их конституциях
Российская Федерация признала республики Донбасса в тех границах, которые указаны в их конституциях, заявил российский президент Владимир Путин.
«В каких границах мы будем признавать эти республики? Но мы же их признали, а это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», – цитирует Путина ТАСС.
Он добавил, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров с действующими киевскими властями и руководством ЛНР и ДНР.
В МИД России поясняли, что Россия пока не собирается вводить войска в ЛНР и ДНР, военная помощь республикам, которые Россия признала независимыми, будет оказываться исходя из угроз.
Напомним, Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В Совфеде пояснили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, которые сейчас фактически установлены. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.
Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник. В первые три часа после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР более 12,6 тыс. российских пользователей соцсетей высказались на эту тему.
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