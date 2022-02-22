Медведев назвал единственно возможным решение о признании независимости ДНР и ЛНР

Решение о признании Россией независимости ДНР и ЛНР сложное, но единственно возможное, история подтвердит нашу правоту, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя принятые накануне решения.

«Опубликованы указы президента о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Решение сложное, но единственно возможное. На одной чаше весов – интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой – безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тыс. граждан России», – передает РИА «Новости» слова Медведева.

Он подчеркнул, что в России «не имели права их бросить».

Медведев, говоря о поведении Киева в отношении Донбасса, подчеркнул, что с агрессором бесполезно говорить только на языке дипломатии.

«Мириться с этим варварством Россия не могла и не стала. С агрессором бесполезно говорить только на языке дипломатии, его нужно призывать к ответственности с позиции силы», – заявил Медведев.

По его словам, НАТО и США плохо усвоили урок из признания независимости Южной Осетии и Абхазии.

«В 2008 году мне пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо, и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», – сказал Медведев.

Он подчеркнул, что на Западе помогали Киеву саботировать минские соглашения, полностью развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом.

«Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб», – добавил Медведев.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, осудив Запад за то, что тот накачивает Украину вооружениями, заявил, что украинская сторона по-прежнему обязана выполнить Минские соглашения. Небензя также подчеркнул отсутствие в Минских соглашениях обязательств России. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Украина требует от России отменить решение о признании независимости ДНР и ЛНР, а также настаивает, чтобы Москва вернулась за стол переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заяавил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР.