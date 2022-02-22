Свидетель объяснил тактику Навального на суде по делу о хищении пожертвований

«Поведение Алексея Навального на суде можно расценить как «политическую агонию», как попытку «продать» себя в последний раз», – рассказал газете ВЗГЛЯД Виталий Серуканов, бывший соратник Навального. Ранее Серуканов дал показания на процессе о похищении 350 млн рублей, собранных блогером в качестве пожертвований.

«Видимо, человек понимает, что его политической карьере пришел конец, но не может принять этот факт достойно, не хватает для этого внутренних психологических ресурсов. Вот почему Навальный, скорее всего, продолжит поднимать максимально возможный шум вокруг своего судебного процесса», – считает Виталий Серуканов, бывший сотрудник ФБК* (признана экстремистской организацией, деятельность запрещена в России).

«На заседании я, кстати, напомнил, как Навальный в свое время любил порассуждать про «миллионы сторонников», которые придут в аэропорт, когда он вернется из Германии, и освободят его в любом случае, как «вся Москва болеет за него, а не за «Спартак». Но на самом деле, когда Алексей вернулся в Россию, то все его сотрудники вскоре проследовали в обратном направлении, – в Европу. Рядом с Навальным остались только дорогие адвокаты, то есть те, кто за деньги. Он никому не нужен. Но его тактика на этом суде – уходить от основных вопросов: куда делись сотни миллионов рублей пожертвований и зачем ему в 2018 году была нужна президентская избирательная кампания. Он очень боится отвечать по существу этого дела и будет говорить про Гарри Поттера, соленые огурцы – про что угодно, но только не по существу дела», – объясняет Серуканов.

Он полагает, что нынешний процесс станет «дном для команды Навального», потому что теперь сторонники блогера узнают, куда по-настоящему шли деньги, которые жертвовались на «избирательную кампанию» блогера. «Эти деньги тратились на дорогие поездки и ювелирные украшения, люксовую одежду и так далее. На личных счетах Навального оказывались непонятным образом десятки миллионов рублей. Все это никак не сходилось с официальными доходами ни самого Навального, ни его жены», – считает собеседник.

По мнению Серуканова, обвиняемый попытался испортить репутацию свидетеля в глазах суда, чтобы подорвать доверие к показаниям своего бывшего соратника. «Например, Навальный на заседании заявил, что я никогда сотрудничал с его структурами. На самом же деле я работал там 2013 по 2017 годы, о чем подробно рассказал суду. Я начал работу в 2013 году, во время кампании Навального по участию в выборах мэра Москвы, а завершил – в 2017 году. Тогда я работал в московском штабе уже по проведению «президентской» кампании. Всего за эти годы я участвовал в нескольких проектах и лично с Навальным взаимодействовал буквально рука об руку», – вспоминает Серуканов.

«В качестве одного из доказательств своей работы на ФБК** я предложил нашу личную переписку, в ходе которой, к примеру, Навальный предложил мне, проще говоря, «срубить бабла» за счет компенсации по иску Страсбургского суда. Поводом для иска должен был стать тот факт, что меня в тот момент преследовали правоохранительные органы РФ», – пояснил бывший соратник.

«Когда на заседании настала очередь говорить Навальному, он начал нести «пургу». Он утверждал, что я вообще не работал в его фонде, о чем у него якобы даже есть справка. Но хорошо известен факт, что в те годы большинство сотрудников фонда вообще не оформлялись официально и получали зарплату «черным» налом. Слава Богу, интернет все помнит: в Сети есть сотни фотографий, где я изображен вместе с Навальным и другими сотрудниками его структур. Вся команда Навального помнит, что я был среди них. Но Навальный решил избрать самую примитивную тактику – делает вид, будто меня в его фонде не было. Это, правда, смешно. Человек упал ниже некуда, то есть он готов врать перед своими сторонниками. Он ведет себя как комедиант», – посетовал бывший соратник.

«Другой упрек Навального в мой адрес заключался в том, что я сотрудничаю с телеканалом RT (бывший Russia Today), – причем, якобы, тайно. Но ведь это общеизвестный факт. Я регулярно участвую в эфире различных федеральных телеканалов, я веду рубрику «Прекрасная Россия бу-бу-бу» и стримы на RT. Моя работа на RT – секрет Полишинеля. Навальный, как всегда, взял официальную информацию, которую все знают, и обвешал ее собственными фейками. Это его типичная тактика последних лет», – подчеркнул юрист.

Он предполагает, что процесс о похищении пожертвований закончится обвинительным приговором. «Вчера в суде Навальный и сам предположил, что скорее всего получит семь лет. То есть человек осознает, что ответит за свои криминальные действия», – предположил Серуканов.

Как сообщила газета ВЗГЛЯД, бывший соратник Навального Виталий Серуканов накануне дал показания Лефортовскому суду Москвы. По словам Серуканова, блогер знал о невозможности своего участия в выборах президента России, но собирал деньги на «кампанию», которые в итоге тратил на личные нужды. «Все знали, что Навальный не может участвовать в выборах президента. Но этот факт старались не афишировать, чтобы не уменьшить поток пожертвований», – приводит ТАСС показания свидетеля.

Дело в отношении Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило в Лефортовский суд Москвы 3 февраля. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, собранных в качестве пожертвований. Слушание дела проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирский области, где Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше». Для освещения процесса приехали около 80 журналистов, аккредитованных Мосгорсудом.

Согласно показаниям Серуканова, сотрудники фонда получали зарплату от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, в то время как блогер тратил на личные нужды собранные для политической работы деньги. «По поводу того, что произошло с 2016 по, получается, 2020 год... Алексей Анатольевич за то же время совершил, по-моему, 22 зарубежные поездки, в том числе с членами своей семьи. Мы будем говорить о том, что это не какие-то стандартные поездки... Это достаточно люксовые поездки», – цитирует РИА «Новости» Серуканова.

Напомним, в ходе судебного заседания прокурор уличил Навального в сборе денег на несуществующую избирательную кампанию. При этом, как подчеркнул обвинитель, у блогера была непогашенная судимость, не дававшая возможности баллотироваться. Прокурор указал, что в 2016-2020 годы Навальный потратил на развлечения и путешествия более 8 млн рублей, присланных ему в виде пожертвований на политическую деятельность.