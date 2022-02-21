Свидетель рассказал о люксовых зарубежных поездках Навального за счет пожертвований

Блогер Алексей Навальный знал о невозможности своего участия в выборах президента России, но собирал пожертвования на свою кампанию, которые тратил на личные нужды, в том числе на люксовые заграничные поездки, заявил в показаниях Лефортовскому суду Москвы бывший соратник Навального Виталий Серуканов.

«Все знали, что Навальный не может участвовать в выборах президента. Но этот факт старались не афишировать, чтобы не уменьшить поток пожертвований», – приводит ТАСС показания свидетеля.

Серуканов работал в Фонде борьбы с коррупцией* **(ФБК*; признана экстремистской организацией, деятельность запрещена в России), но в 2017 году уволился. Работу в фонде свидетель назвал «идеологическим рабством, а саму организацию – «тоталитарным сообществом, основанным на культе личности Навального». Согласно его показаниям, сотрудники фонда получали зарплату от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, в то время как блогер свободно тратил на личные нужды собранные для политической работы деньги.

«Навальный был токсичным и ссорился со всеми оппозиционными политиками. Он делил людей на первый и второй сорта и всегда легко отказывался от своих соратников», – подчеркнул Серуканов.

Кроме того, по его словам, Навальный совершил более 20 люксовых зарубежных поездок с 2016 по 2020 года.

«По поводу того, что произошло с 2016 по, получается, 2020 год... Алексей Анатольевич за то же время совершил, по-моему, 22 зарубежные поездки, в том числе с членами своей семьи. Мы будем говорить о том, что это не какие-то стандартные поездки... Это достаточно люксовые поездки», – цитирует РИА «Новости» Серуканова.

Он отметил, что в штабе были задержки зарплаты.

«Мне буквально из своего кармана приходилось давать этим людям деньги, чтобы у них было, на что поехать на общественном транспорте до помещения штаба. Что мы видели в это самое время? Что Алексей Анатольевич отдыхает... Покупались ювелирные украшения за 900 тыс. рублей. У меня только один вопрос – как это помогало бороться с таким ненавистным для вас режимом?» – заявил свидетель.

Адвокат Ольга Михайлова выступила с ходатайством разрешить пронести и использовать в суде технику, а Навальному – сидеть на судебных заседаниях в обычной одежде. В колонии у адвокатов изъяли мобильные телефоны, всю технику и их комплектующие – иначе бы их не пропустили.

Суд отклонил ходатайства в связи с тем, что в его полномочия внешний вид подсудимого не входит.

Напомним, в ходе судебного заседания прокурор уличил Навального в сборе денег на несуществующую избирательную кампанию. При этом, как подчеркнул обвинитель, у блогера была непогашенная судимость, не дававшая возможности баллотироваться.

В ходе судебного заседания прокурор указал, что с 2016 по 2020 год Навальный потратил на развлечения и путешествия более 8 млн рублей, присланных ему в виде пожертвований на политическую деятельность. Новое уголовное дело в отношении Навального по нескольким эпизодам мошенничества поступило в Лефортовский суд Москвы 3 февраля.

Слушание дела проходит в исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирский области, где Навальный отбывает наказание по делу «Ив Роше». Первое заседание прошло при усиленных мерах безопасности без каких-либо эксцессов.

Для освещения процесса в Покров приехали около 80 журналистов, аккредитованных Мосгорсудом. Большинство из них наблюдали за процессом в режиме видеосвязи, организованной в здании колонии.

Уголовные дела о мошенничестве были возбуждены более года назад. По версии следствия, Навальный похитил порядка 350 млн рублей, выделенных в качестве пожертвований ФБК.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января 2021 года в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля того же года суд заменил ему условный срок на реальный.