Зеленского заподозрили в поддержке признания ДНР и ЛНР Россией

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россией, поскольку считает, что это позволит Киеву отказаться от выполнения Минских соглашений, сообщают источники издания «Страна.ua».

Близкие к офису украинского лидера источники издания утверждают, что власти в Киеве не собираются вести прямые переговоры с провозглашенными республики, а также не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе, передает РИА «Новости».

«Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями Минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», – уточнили источники.

По их словам, Зеленский планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке Украины, чтобы не выполнять обещания о предоставлении пакета законопроектов по Донбассу, которые он дал канцлеру Германии Олафу Шольцу.

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В случае прямой военной агрессии Украины

В случае вступления Украины в НАТО

Не должна признавать ЛНР и ДНР



«Обострение в Донбассе можно использовать как повод отсрочить исполнение обязательств, которые Зеленский давал Шольцу, и заявить, что до нормализации обстановки ничего не будет», – уточнил один из источников. В публикации также говорится, что Зеленский и его окружение не верят в возможность «вторжения» России.

В прошлую пятницу глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он допустил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В тот же день власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России.

В прошлый четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пойдет на прямые переговоры с Донецком и Луганском. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил отказ Киева вести переговоры с ДНР и ЛНР «несамостоятельностью» республик.

В прошлую среду спикер Госдумы Вячеслав Володин резюмировал, что президент Украины Владимир Зеленский, отказываясь идти на переговоры с ДНР и ЛНР, фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей. В МИД России называли Минские соглашения единственной безальтернативной основой урегулирования конфликта между Киевом и Донбассом на Украине, скрепленной посредниками ОБСЕ и Россией, одобренной лидерами стран «нормандского формата» и утвержденной Советом Безопасности ООН. Кремль обвинял Киев в уклонении от исполнения обязательств по Минским соглашениям.

В прошлый вторник депутаты Госдумы проголосовали за обращение к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин, говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать ЛНР и ДНР, отметил, что будет исходить из решения проблем Донбасса. Происходящее сейчас в Донбассе Путин назвал геноцидом.

В Госдепе заявляли, что США расценят поддержку президентом России обращения Госдумы о признании независимости ДНР и ЛНР как отказ от выполнения Минских соглашений. В Кремле согласились, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями.

При этом президент Путин указывал лидеру США Джо Байдену на игнорирование Западом саботажа Киевом Минских соглашений. В Кремле констатировали, что три из четырех участников «нормандского формата» не готовы выполнять Минские соглашения.

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