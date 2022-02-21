Сенатор: Наше общество в ситуации с Донбассом успешно проходит тест на человеколюбие

«Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в ходе соцопроса абсолютное большинство россиян поддержали решение властей о приеме беженцев из Донбасса.

«Не могу понять возмущение некоторой части нашего общества из-за выделения денег и сил для помощи беженцам. Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие. И в большинстве своем российское общество его проходит более чем успешно», – сказал член Совета Федерации Константин Долгов.

Сенатор напомнил итоги свежего опроса ВЦИОМ, согласно которым около 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы. «К тому же, поддержка оказывается и в федеральном масштабе – уже более 40 регионов выразили готовность принять жителей Донбасса. В их числе – и представляемая мною в верхней палате парламента Мурманская область», – отметил он.

Собеседник также обратил внимание на бездействие международных гуманитарных организаций. «Кстати, а где же правозащитники и гуманитарные общества из Евросоюза и США? Почему они молчат, когда дело касается жителей Донбасса? Почему такая избирательность? Сейчас маски сброшены, и видно, кто есть кто», – сказал Долгов.

По словам сенатора, волонтеры и активисты молодежного крыла «Единой России» очень оперативно прибыли в пункты временно размещения – «не по приказу, а по велению сердца». «Все наше общество солидаризуется с властями в помощи жителям Донбасса, которые близки нам – как этнически, так и ментально и духовно, и даже юридически», – подчеркнул парламентарий.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, порядка 80% россиян высказались в поддержку решения о приеме жителей Донецкой и Луганской народных республик, эвакуированных в российские регионы, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Россияне поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории этих республик (78%)», – сообщил в понедельник ВЦИОМ. Не поддерживают это решение 13% опрошенных. Такого мнения чаще придерживаются россияне в возрасте 18-34 лет.

В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали граждан республик, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию. Принять беженцев из Донбасса согласились более 40 регионов России.

К полудню понедельника около восьми тыс. прибывших беженцев выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах, сообщили власти региона. Поезда ушли в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области. Замминистра труда и социального развития Ростовской области Елена Калугян сообщила, что единовременные выплаты в 10 тыс. рублей положены всем, кто бы эвакуирован из самопровозглашенных республик начиная с 18 февраля.

По словам зампреда комитета Госдумы по молодежной политике, замруководителя фракции «Единая Россия» Игоря Кастюкевича, сейчас на КПП «Успенка» у границы России с ДНР волонтеры встречают людей, отправляют их в пункты временного размещения (ПВР) граждан и при этом дают необходимые консультации.

Как рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина, в ростовском городе Шахты один из ПВР создан в студенческом общежитии, там размещено большое количество многодетных мам, есть беременные женщины, пожилые. В общежитии есть медпункт, детская комната, где работают волонтеры и аниматоры.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, что ждет жителей Донбасса в России.

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