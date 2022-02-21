Российский рынок акций открылся ростом

Украинский эксперт: В теории у Зеленского есть возможности создания ядерного оружия

«Мы помним, под каким нажимом Киев расставался с ядерным оружием – не только стратегическим, ключи от которого фактически находились в Москве, но и с тактическим ядерным оружием. Украина была вынуждена отказаться от третьего в мире ядерного потенциала, поскольку ей грозила экономическая и политическая изоляция, санкции. Полагаю, такие рестрикции ей могут грозить и сейчас», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен уже заявила, что Будапештский меморандум не содержит юридических обязательств. Однако своим заявлением Зеленский подставил коллег из европейских стран и США. Понятно, что теперь, когда они будут говорить с Ираном или с Северной Кореей, все будут ссылаться на опыт Украины», – считает политолог.

По его словам, у Украины есть возможности создания ядерного оружия. «Но это в теории. На деле же у страны нет ни средств, ни достаточного научного потенциала, чтобы в относительно короткий срок создать такое оружие. Для этого нужны годы и колоссальные средства, которых тоже у Украины нет», – добавил собеседник.

Впрочем, по мнению Золотарева, уже сейчас Украина может столкнуться с некоторыми неприятностями. «Пожалуй, это одно из наиболее сильных выступлений Зеленского, и оно может принести ему некоторые политические баллы. Но если смотреть серьезно на ситуацию, в которой оказалась Украина, то президенту нужно больше думать о последствиях», – прогнозирует эксперт. Он считает, что в этой ситуации рассчитывать, что президент Зеленский будет услышан коллективным Западом, не приходится.

«Выступление Зеленского произвело впечатление, но то, на что он рассчитывает, он не получит: ни списания долгов, ни военной помощи, ни инвестиций. Очевидно, что Запад рассматривает Украину как инструмент, разменную монету или кабанчика, с помощью которого можно выманить русского медведя из берлоги, чтобы обложить», – объяснил Золотарев.

В субботу на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – заявил Зеленский.

В декабре 2021 года бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил о необходимости тактического ядерного оружия Украине для «победы в войне» с Россией. В августе на Украине пригрозили возвращением ядерного потенциала в случае невыполнения условий Будапештского меморандума. В свою очередь экс-депутат Рады Елена Бондаренко назвала безъядерный статус гарантией существования Украины. Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия утверждал, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х. В апреле украинский посол в ФРГ Андрей Мельник увязал вопрос ядерного статуса Украины с вступлением страны в НАТО.

Напомним, в 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.

Сейчас на Украине работают четыре АЭС с 15 энергоблоками советского образца ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 общей мощностью более 13,8 ГВт. Также в стране есть несколько месторождений урановых руд, которые частично покрывают потребности украинских АЭС в уране.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД