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Россияне заинтересовались книгами по психологии в пандемию
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Участники книжного рынка заявили о резком всплеске интереса россиян к литературе по психологии и самопознанию с начала пандемии коронавируса.
«Еще в 2020 году мы отметили резкий всплеск спроса на научно-популярную литературу и книги по психологии и самопознанию – они полностью сформировали топ-10 самых популярных книг в штучных продажах. Такой рост может быть связан с внешним контекстом – 2020 год стал годом резких потрясений для россиян, и психологическая литература стала одним из способов работы с переменами и самоподдержки», – рассказывают в пресс-службе маркетплейса Ozon, передает РИА «Новости».
В свою очередь гендиректор крупнейшего продавца электронных и аудиокниг в России и странах СНГ «ЛитРес» Сергей Анурьев отметил, что в 2020 году была актуальна мотивационная литература, а в 2021 году, учитывая, что пандемия сильно повлияла на эмоциональное состояние потребителей, вырос интерес к книгам, которые оказывают психологическую поддержку, рассказывают, как справиться с переживаниями и позаботиться о себе.
По данным Всероссийского книжного рейтинга, в 2021 году доля жанра нон-фикшн достигла 50% в денежном выражении. На Ozon на такую литературу приходились порядка четверти штучных продаж как в прошлом году, так и в позапрошлом году.
«Если говорить обобщенно, опираясь на данные продаж прошлого года, художественная литература и комиксы востребованы больше. Отрыв в продажах от нон-фикшна составляет порядка 30%, в то же время на протяжении нескольких последних лет именно нон-фикшн задавал тренд в читательских предпочтениях... Востребованы книги по эзотерике, популярной психологии, саморазвитию», – рассказывает гендиректор розничной сети «Читай-город – Буквоед» Дмитрий Репин.
Ранее пользователи американской социальной сети Reddit рассказали о любимых российских книгах и писателях, а также о том, как именно столкнулись с русской литературой.
Задержанный агент разведки Украины рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс
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Власти ДНР задержали агента украинской разведки, причастного к подрыву машины начальника Народной милиции самопровозглашенной республики Дениса Синенкова. Он рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, сообщил Первый канал.
Агента украинской разведки Антона Мацанюка оперативники министерства госбезопасности ДНР задержали 17 февраля в его съемной квартире в Донецке. От Мацанюка удалось получить ценнейшую информацию.
«В частности, Мацанюк сообщал украинской разведке о перемещениях начальника Народной милиции ДНР Дениса Синенкова, на которого вчера в Донецке было совершено покушение – его машину взорвали в центре города, на парковке прямо у здания администрации», – заявил он в эфире Первого канала.
Антон Мацанюк рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс, по его словам, ВСУ планируют подвергнуть Донецк массированному артобстрелу. «Киев намерен задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь», – заявил задержанный.
«Также он (куратор Мацанюка - прим.ВЗГЛЯД) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим Шахтерск, Торез, в те города ближе к границе, Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там нежелательно находиться в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», – рассказал Мацанюк.
Также он сообщил, что военные Украины планировали размещать самодельные бомбы на мостах и вокзалах в ДНР.
Как отметили в эфире Первого канала, кроме слежки за первыми лицами и свободного пропуска через границу на территорию ДНР «нужного» Киеву груза, Антон Мацанюк создал так называемую «спящую ячейку» – в Донецке он вербовал людей для совершения терактов в «нужный момент».
«При наступлении "времени Ч", им будет дано указание с размещением схронов, в которых находится СВУ, чтобы в дальнейшем эти СВУ были установлены в критически важных объектах ДНР – это мосты, это скопление людей, это железнодорожные переезды, также на пути следования первых лиц республики и военных кортежей», – приводит телеканал слова Мацанюка.
Также агент заявил, что недавно военные Украины незаконно зашли на территорию Белоруссии для разведки района учений с Россией. Мацанюк рассказал и о заданиях, которые получал от киевских кураторов.
«Они говорили, вот едет какая-то машина, через границу с Украиной, через Еленовку ехал автомобильный транспорт, и он скидывал мне в мессенджер WhatApp данные с указанием автомобиля, марки и номерные знаки, и типа можно эту машину неуглубленно досматривать»,– заявил Мацанюк.
Задержанный Антон Мацанюк имел навыки оперативной работы – до перехода в таможню он работал в милиции ДНР, в отделе наружного наблюдения, так называемой «семерке». После вербовки киевский куратор дал Мацанюку позывной «Сумрак».
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
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Басурин заявил о добытом разведкой плане наступления Украины на ДНР
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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
Позже была опубликована схема наступления украинской армии. Начнется все с артиллерийского удара, а военная техника пойдет в трех направлениях, заявил представитель ДНР.
По словам Басурина, агрессия Киева против Донбасса начнется в ближайшее время. Также он добавил об активизировавшихся диверсионных группах украинских силовиков.
Подразделения ведут ответный огонь, так как интенсивность обстрелов со стороны Украины увеличилась. Среди граждан ДНР уже есть жертвы.
Представитель ведомства уточнил, что вооруженные силы Украины сосредоточились на линии соприкосновения с 25 мобильными групповыми спецназами для организации терактов.
«С целью использования транспортных магистралей вблизи линии боевого соприкосновения, совершения актов и диверсий по всей линии боевого соприкосновения рассредоточены до 25 мобильных групп специального назначения сил спецопераций «Запад» и «Восток», – цитирует его ТАСС.
Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что военно-политическое руководство Украины не планирует наступательных операций в Донбассе.
Главы ДНР и ЛНР 18 февраля призвали местных жителей выехать в Россию. Принимающей стороной стала Ростовская область. Беженцам президент России Владимир Путин распорядился выделить по 10 тыс. рублей.
CAS не разрешил наградить фигуристов США серебряными медалями ОИ за командный турнир
Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил наградить фигуристов сборной США серебряными медалями Олимпийских игр в Пекине за командный турнир, сообщается на сайте суда.
«Коллегия арбитров в составе Ларса Хиллигера, Алена Захлана де Кайетти и Сяньюэ Бай провели сегодня слушание в формате видеоконференции с 19:00 до 21:30 (по пекинскому времени). После завершения слушаний группа обсудила и приняла решение об отказе в удовлетворении заявления. Следовательно, решение исполкома МОК от 14 февраля 2022 года не проводить церемонию награждения по итогам командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине остается в силе»,– говорится в заявлении, передает РИА «Новости».
Ранее американские фигуристы обратились к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с заявлением, что хотят получить завоеванные в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине медали.
Напомним, глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт, говоря о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что «США могут привлечь россиян к ответственности в соответствии с американским «законом Родченкова».
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Шольц назвал смешными слова о геноциде на Донбассе
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То, что в России ситуацию на Донбассе назвали геноцидом – «это, конечно, смешно», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шольц заявил, что «НАТО – не агрессивная организация», и что «слова о том, что на Донбассе происходит геноцид – это, конечно, смешно», передает ТАСС.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин «всегда ссылается на конфликт в бывшей Югославии, где НАТО, будто бы, выступало в роли агрессора».
«Я ему отвечаю, что мы (НАТО) пытались остановить геноцид», – сказал канцлер.
Во вторник президент России Владимир Путин после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал происходящее сейчас в Донбассе геноцидом. Говоря об обращении депутатов Госдумы с призывом признать провозглашенные ДНР и ЛНР, российский лидер отметил, что будет исходить из необходимости решения проблем Донбасса.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе. На брифинге Псаки подвергла сомнению информацию о гражданских захоронениях в Донбассе – по ее словам, информацию об обнаружении там массовых захоронений могут «использовать» в России как предлог для эскалации ситуации вокруг Украины.
Зеленский попросил у Запада «безусловные деньги»
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Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности потребовал от Запада деньги без условий, и раскритиковал за постоянное информирование о возможном вторжении России.
«Дайте безусловные деньги. Почему, когда каждый раз нам выделяют те или иные суммы, то вам нужно сделать раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, десять реформ?» – возмутился президент Украины, передает Sputnik Ближнее Зарубежье.
По его словам, Украине нужно больше оружия и гранты.
«Давайте, помогайте нам укреплять армию. Давайте нам больше оружия. Вкладывайте в нашу экономику. Инвестируйте. Приглашайте свои компании. Дайте нам финансирование. Гранты», – заявил президент Украины.
Он также подчеркнул, что для помощи Киеву не нужно постоянно говорить о датах «вторжения России».
«Чтобы действительно помочь Украине, не нужно постоянно говорить о датах вероятного вторжения. Мы будем защищать свою землю и 16 февраля, и 1 марта, и 31 декабря», – подчеркнул Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе находится под полным контролем.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
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Глава Еврокомиссии рассказала, какие области затронут санкции Евросоюза против России
Санкции Евросоюза против России в случае эскалации вокруг Украины затронут энергетический сектор и высокие технологии, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Мы уже согласовали жесткие требования против России, которые имеют выход в энергетическом отношении и по высокой технологии», – приводит слова фон дер Ляйен РИА «Новости».
Ранее страны Киев, ряд европейских стран и Вашингтон не раз обвиняли Россию в подготовке к нападению на Украину. В Кремле эти обвинения отвергают.
Президент России Владимир Путин говорил о том, что Западные страны введут санкции против России и Белоруссии в любом случае, повод для этого будет найден. Цель – затормозить развитие России и Белоруссии.
Сборная России побила рекорд по числу наград на зимних Олимпийских играх
Российская сборная в Пекине в 2022 году установила новый рекорд среди отечественных команд по числу медалей, завоеванных на одной зимней Олимпиаде.
19 февраля российские фигуристы после выступления Александры Бойковой и Дмитрия Козловского в соревнованиях спортивных пар обеспечили сборной минимум серебро, которое станет для команды 30-й медалью на Играх, передает РИА «Новости».
Напомним, в 1988 году на Играх в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых награды.
Золотую медаль сегодня принес российский лыжник Александр Большунов, который пришел первым в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанцию сократили из-за непогоды).
Россия на учениях провела пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон»
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Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении на сайте Кремля указывается, что «под руководством верховного главнокомандующего вооруженными силами Владимира Путина проведено плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого выполнены пуски баллистических и крылатых ракет».
Президент наблюдал за ходом учения из ситуационного центра Кремля вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
К учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
«ВКС успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал». Кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области на полигоне Капустин Яр проведен практический пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», – говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Указывается, что задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики.
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Минобороны показало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
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Воздушно-космические силы России в ходе учений успешно провели пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», а кораблями и подводными лодками Северного и Черноморского флотов выполнены пуски крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Задачи, «предусмотренные в ходе проведения учения сил стратегического сдерживания, выполнены в полном объеме», все ракеты поразили назначенные цели, подтвердив заданные характеристики. Минобороны России поделилось кадрами с места учений, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что к учению привлекались силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Кроме того, «из позиционного района государственного испытательного космодрома «Плесецк» произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» по полигону «Кура» на полуострове Камчатка».
Также «крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура», а из акватории Баренцева моря «с атомного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Карелия» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева» по полигону Кура».
Напомним, в субботу президент России Владимир Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания с пусками баллистических ракет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», и разбиралась, для чего Россия столь открыто демонстрирует это оружие НАТО.
Взрывное устройство обнаружено по пути следования автобусов с беженцами в Россию
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Правоохранительные органы Луганской народной республики (ЛНР) обнаружили взрывное устройство на пути следования автобусов с эвакуируемыми в Россию людьми в районе Краснодона.
«Дорога, по которой везут беженцев, оказалась заминирована. Предварительно там взрывное устройство», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах ЛНР.
По некоторым данным, устройство находилось под мостом между Краснодоном и Молодогвардейском. По сообщениям очевидцев, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.
Позже МГБ ЛНР подтвердили обнаружение заминированного автомобиля в районе Самсоновки.
«На мосту (путепроводе) по дороге Луганск-Краснодон в районе Самсоновки обнаружен заминированный автомобиль. Сейчас специалисты проверяют транспортное средство, оценивают мощность взрывного устройства. Судя по всему, он битком напичкан взрывчаткой. На месте работают все службы», – заявили в правоохранительных органах ЛНР.
Ранее властям Донецка поступила анонимная информация о минировании зданий в Киевском районе на севере города.
Напомним, ситуация в Донбассе резко обострилась утром 17 февраля: представители ДНР и ЛНР сообщили, что вооруженные силы Украины открыли огонь по их позициям, при этом применялись минометы и артиллерия.
В пятницу главы ДНР и ЛНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин призвали жителей регионов, не связанных с работой объектов жизнеобеспечения, выехать в Россию, на утро 19 февраля из Донецкой народной республики было эвакуировано 6,6 тыс. человек, из них почти 2,5 тыс. детей.
19 февраля глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации, затем указ о мобилизации подписал ЛНР Леонид Пасечник.
Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка добыла план наступательной операции украинских силовиков в Донбассе.
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В Ростовской области на границе с Украиной снаряд разрушил дом
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Следователи выехали в приграничный с Украиной хутор Патроновка Тарасовского района Ростовской области, где за ночь разрушился нежилой дом, сообщают в правоохранительных органах.
Позже ростовские пограничники зафиксировали попадание двух боеприпасов на территорию России, сообщил журналистам представитель Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.
«Один из снарядов взорвался в 2 километрах от российско-украинской границы на окраине станицы Митякинская Тарасовкого района. Другой снаряд разрушил хозяйственную постройку на территории частного домовладения в хуторе Маноцкий Тарасовкого района», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Ранее сообщалось, что в 4.00 мск в 300 метрах от одного из домовладений в станице Митякинской произошел взрыв. Пострадавших и разрушений нет. Позже еще один снаряд «Град» 120 мм нашли рядом.
«Поступили сообщения от жителей хутора Патроновка о том, что нежилой дом, где находилась летняя кухня, сегодня оказался разрушен», – говорится в сообщении.
Генсек ОДКБ назвал условия отправки миротворцев в Донбасс
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Размещение миротворцев ОДКБ в зоне конфликта в Донбассе было бы возможно с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева, заявил генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась в интервью Reuters.
«Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это ее территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами», – приводит ТАСС ответ генерального секретаря ОДКБ на соответствующий вопрос.
Генсек ОДКБ добавил, что внутриукраинский конфликт может быть урегулирован только дипломатическим путем, однако сейчас ситуация развивается в опасном направлении. «Я не верю, что ситуация сейчас может вернуться к тому состоянию, когда танки оставались на своих базах, а солдаты находились в казармах. Сейчас следует осознать необходимость сесть за стол переговоров и прийти к соглашению. Такова новая реальность», – сказал Зась.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин с сожалением констатировал, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе идет к войне. Он также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в любой момент отдать команду о начале полномасштабного наступления на Донбасс. В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил Зеленского в провоцировании «большой войны» в Европе.
В пятницу вечером власти провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик призвали жителей в кратчайшие сроки выехать на территорию России. После объявления о массовой эвакуации в Донецке включили сирену гражданской обороны. В ЛНР уже приостановлено обучение в школах, колледжах и вузах. Минздрав республики развернул пункты оказания медицинской помощи на пунктах пропуска на границе с Россией.
Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Владимир Путин поручил правительству срочно обеспечить выплату в 10 тыс. рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса. Глава государства также поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область и заняться там созданием условий для размещения беженцев. Пресс-секретарь президента России заверил, что беженцев обеспечат горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь.
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Блинкен назвал «идею о геноциде» в Донбассе оскорбительной
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что идея о геноциде в Донбассе «обесценивает» само понятие и является «оскорбительной».
«Во-первых, идея о геноциде совершенно неверна, и она, честно говоря, оскорбительна, это обесценивает само слово, мягко выражаясь. Этого просто не происходит!.. Откуда мы это знаем? Оттуда, что, по крайней мере на украинской стороне от той разделительной линии, которая была проведена после российского вторжения на территорию Украины, работают наблюдатели ОБСЕ, они проверяют, что там происходит, а что не происходит», – заявил Блинкен в интервью «Дождю» (признан в России СМИ-иноагентом), передает РИА «Новости».
При этом госсекретарь пригрозил России ответом в случае «агрессии».
«Если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это», – заявил Блинкен.
«Я могу сказать вам так: мы вполне уверены в информации, которая у нас есть. Как я сказал на днях в Совете Безопасности ООН, я признаю, что в прошлом мы выступали с информацией, которая оказывалась неточной. Но мы вполне уверены в нашей информации и выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы ее предотвратить», – подчеркнул он.
Ранее в российском МИД резко отреагировали на слова канцлера Германии Олафа Шольца о геноциде в Донбассе, заявив, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
До этого немецкий политик заявил: «На Донбассе происходит геноцид - это, конечно, смешно». МИД России указал, что не немецким руководителям смеяться над вопросами геноцида.
Президент России Владимир Путин ранее на пресс-конференции после переговоров с Шольцем в Москве 15 февраля заявлял, что считает происходящее в Донбассе геноцидом.
Памятник Сталину самовольно воздвигли в Грузии
Памятник Сталину установили собственными силами жители села Вариани Горийского муниципалитета, сообщила телекомпания «Рустави-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы уважаем Сталина, поднимаем за него тосты, храним в семьях фотографии. Вокруг памятника разобьем сквер», – объяснил один из жителей.
На вопрос о том, что, по грузинским законам не разрешается пропаганда символов тоталитаризма, респонденты заявили, что «люди захотели этот памятник».
В 2010 году памятник вождю демонтировали на его родине в Гори, однако там работает дом-музей вождя, который ежегодно посещает десятки тысяч местных и иностранных визитеров.
Россияне повторили рекорд по количеству медалей на зимней Олимпиаде
Сборная России на Играх в Пекине с 29 медалями повторила рекорд для отечественных команд по числу наград, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады.
На Играх-1988 в Калгари сборная Советского Союза завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых), команда России на Олимпиаде в Сочи также взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград, передает РИА «Новости».
В субботу, 19 февраля, в лыжном масс-старте на 28,4 км (дистанция была сокращена с 50 до 28,4 км из-за погодных условий) Александр Большунов завоевал золото, Иван Якимушкин – серебро.
При этом Большунов стал трехкратным олимпийским чемпионом.