Россияне заинтересовались книгами по психологии в пандемию

Участники книжного рынка заявили о резком всплеске интереса россиян к литературе по психологии и самопознанию с начала пандемии коронавируса.

«Еще в 2020 году мы отметили резкий всплеск спроса на научно-популярную литературу и книги по психологии и самопознанию – они полностью сформировали топ-10 самых популярных книг в штучных продажах. Такой рост может быть связан с внешним контекстом – 2020 год стал годом резких потрясений для россиян, и психологическая литература стала одним из способов работы с переменами и самоподдержки», – рассказывают в пресс-службе маркетплейса Ozon, передает РИА «Новости».



В свою очередь гендиректор крупнейшего продавца электронных и аудиокниг в России и странах СНГ «ЛитРес» Сергей Анурьев отметил, что в 2020 году была актуальна мотивационная литература, а в 2021 году, учитывая, что пандемия сильно повлияла на эмоциональное состояние потребителей, вырос интерес к книгам, которые оказывают психологическую поддержку, рассказывают, как справиться с переживаниями и позаботиться о себе.

По данным Всероссийского книжного рейтинга, в 2021 году доля жанра нон-фикшн достигла 50% в денежном выражении. На Ozon на такую литературу приходились порядка четверти штучных продаж как в прошлом году, так и в позапрошлом году.

«Если говорить обобщенно, опираясь на данные продаж прошлого года, художественная литература и комиксы востребованы больше. Отрыв в продажах от нон-фикшна составляет порядка 30%, в то же время на протяжении нескольких последних лет именно нон-фикшн задавал тренд в читательских предпочтениях... Востребованы книги по эзотерике, популярной психологии, саморазвитию», – рассказывает гендиректор розничной сети «Читай-город – Буквоед» Дмитрий Репин.

Ранее пользователи американской социальной сети Reddit рассказали о любимых российских книгах и писателях, а также о том, как именно столкнулись с русской литературой.