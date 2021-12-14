Иностранцы рассказали о любимых русских авторах

Пользователи американской социальной сети Reddit рассказали о любимых российских книгах и писателях, а также о том, как именно столкнулись с русской литературой.

Один из пользователей Reddit спросил, есть ли на портале поклонники русской литературы. Он попросил вспомнить, какую книгу русских писателей они прочли первой.

Пользователь invisuu, сообщивший, что он словенец, рассказал, что прочел много русской литературы, но его фаворитами являются Лев Толстой, Федор Достоевский и Евгений Замятин. Он отметил, что в данный момент запоем читает Толстого и Достоевского, за год ему удалось перечитать почти все их произведения.

Он также указал, что знает кириллицу и хорошо понимает русский язык: «Может быть, когда-нибудь я изучу русский язык; если приеду в Россию, то обязательно пройду ускоренный курс (языка)».

«Вообще, русская литература – моя любимая. На мой взгляд, сравниться с ней может только французская (литература)», – заключил invisuu.

«У нас дома была биография (революционера Льва) Троцкого, которую я прочитал, а затем перешел к чтению его работ. Я читал «Историю русской революции» в средней школе (...) Первым художественным произведением была «Война и мир», затем «Хаджи-Мурат», и та и другая мне не понравились. К счастью, я дал шанс другим писателям, и я люблю (Федора) Достоевского и (Ивана) Тургенева», – поделился subjectsnamehere, добавив, что позже вернулся к Толстому и с наслаждением прочел «Анну Каренину».

Пользователь Digital__Fear рассказал, что прослушал несколько курсов истории России в университете и, по его словам, литература была важной частью изучения предмета: «Я не могу вспомнить свою первую книгу, (...) это было «Преступление и наказание» или «Отцы и дети».

«У меня не было вдохновения изучать русский язык, но я развил в себе глубокую признательность и уважение к истории вашей страны (России) и ее народу. У меня русские люди ассоциируются с теплотой, прочными социальными связями, стойкостью и храбростью. Естественно, книги являются вымыслом, но элементы, использованные для их создания, очень реальны», – добавил он.

Пользователь Nf3d5d4, отметивший, что ему 62 года, рассказал, что его первой книгой от российского писателя была «Один день из жизни Ивана Денисовича» Александра Солженицына, также он читал «Мы» Евгения Замятина, и, «как и многие американцы», «Доктора Живаго» Пастернака, «Войну и мир», «Анну Каренину» Толстого, «Преступление и наказание», «Идиота» и «Братьев Карамазовых» Достоевского. Кроме того, он прочел «Лолиту» и «Бледный огонь» Владимира Набокова, несколько произведений Гоголя.

«Я действительно, в течение очень короткого времени, пытался выучить русский язык. Моей мотивацией были шахматы. Еще в середине 1970-х мне подарили коробку книг по шахматам, все на русском языке, и я подумал, что их чтение улучшит мою игру. К сожалению, я не смог найти достаточно ресурсов для самостоятельного изучения русского языка», – посетовал он.

Другие пользователи также назвали такие произведения, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Отцы и дети» Тургенева, «Голова профессора Доуэля» Беляева, «Сто лет тому вперед» Булычева, рассказы Чехова и сказки Пушкина.

Ранее почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт рассказал, как в США относятся к творчеству Федора Достоевского.