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Иностранцы рассказали о любимых русских авторах
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Пользователи американской социальной сети Reddit рассказали о любимых российских книгах и писателях, а также о том, как именно столкнулись с русской литературой.
Один из пользователей Reddit спросил, есть ли на портале поклонники русской литературы. Он попросил вспомнить, какую книгу русских писателей они прочли первой.
Пользователь invisuu, сообщивший, что он словенец, рассказал, что прочел много русской литературы, но его фаворитами являются Лев Толстой, Федор Достоевский и Евгений Замятин. Он отметил, что в данный момент запоем читает Толстого и Достоевского, за год ему удалось перечитать почти все их произведения.
Он также указал, что знает кириллицу и хорошо понимает русский язык: «Может быть, когда-нибудь я изучу русский язык; если приеду в Россию, то обязательно пройду ускоренный курс (языка)».
«Вообще, русская литература – моя любимая. На мой взгляд, сравниться с ней может только французская (литература)», – заключил invisuu.
«У нас дома была биография (революционера Льва) Троцкого, которую я прочитал, а затем перешел к чтению его работ. Я читал «Историю русской революции» в средней школе (...) Первым художественным произведением была «Война и мир», затем «Хаджи-Мурат», и та и другая мне не понравились. К счастью, я дал шанс другим писателям, и я люблю (Федора) Достоевского и (Ивана) Тургенева», – поделился subjectsnamehere, добавив, что позже вернулся к Толстому и с наслаждением прочел «Анну Каренину».
Пользователь Digital__Fear рассказал, что прослушал несколько курсов истории России в университете и, по его словам, литература была важной частью изучения предмета: «Я не могу вспомнить свою первую книгу, (...) это было «Преступление и наказание» или «Отцы и дети».
«У меня не было вдохновения изучать русский язык, но я развил в себе глубокую признательность и уважение к истории вашей страны (России) и ее народу. У меня русские люди ассоциируются с теплотой, прочными социальными связями, стойкостью и храбростью. Естественно, книги являются вымыслом, но элементы, использованные для их создания, очень реальны», – добавил он.
Пользователь Nf3d5d4, отметивший, что ему 62 года, рассказал, что его первой книгой от российского писателя была «Один день из жизни Ивана Денисовича» Александра Солженицына, также он читал «Мы» Евгения Замятина, и, «как и многие американцы», «Доктора Живаго» Пастернака, «Войну и мир», «Анну Каренину» Толстого, «Преступление и наказание», «Идиота» и «Братьев Карамазовых» Достоевского. Кроме того, он прочел «Лолиту» и «Бледный огонь» Владимира Набокова, несколько произведений Гоголя.
«Я действительно, в течение очень короткого времени, пытался выучить русский язык. Моей мотивацией были шахматы. Еще в середине 1970-х мне подарили коробку книг по шахматам, все на русском языке, и я подумал, что их чтение улучшит мою игру. К сожалению, я не смог найти достаточно ресурсов для самостоятельного изучения русского языка», – посетовал он.
Другие пользователи также назвали такие произведения, как «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Отцы и дети» Тургенева, «Голова профессора Доуэля» Беляева, «Сто лет тому вперед» Булычева, рассказы Чехова и сказки Пушкина.
Ранее почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт рассказал, как в США относятся к творчеству Федора Достоевского.
Украина ответила на слова о долге перед Россией
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Украинская сторона считает необоснованными заявления об обязательствах перед российской стороной о передаче зарубежных активов СССР, заявил представитель украинского МИДа Олег Николенко.
Раздел советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года, согласно которому доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%, заявил Николенко в интервью украинским СМИ, передает ТАСС.
В 1994 году Украина и Россия подписали соглашение о нулевом варианте, по которому Россия обязалась выплатить украинскую долю во внешнем госдолге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года, добавил представитель МИД.
Украина же обязывалась передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
Якобы игнорирование российской стороной требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделали невозможной ратификацию соглашения Радой.
«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным», – подвел итог Николенко.
Ранее президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 1» отметил, что Москва рассчитывала на передачу странами бывшего СССР зарубежных активов в обмен на погашение долгов, но Украина не выполнила свое обязательство, передает «Коммерсант».
«В 1993 году мы взяли на себя обязательства погасить все долги бывшего СССР за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего СССР. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче нам своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала», – сказал глава российского государства.
Стало известно о первом потенциальном покупателе системы С-500
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Индийская сторона может стать первой в числе покупателей российских комплексов С-500, заявил вице-премьер Юрий Борисов.
«Индия первой, наверное, будет в списке, если изъявит желание купить эти современные средства», – сказал Борисов в интервью РБК, передает РИА «Новости».
По его словам, Россия займется экспортом С-500 после того, как эти системы в необходимом объеме наполнят российскую армию.
С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом ПРО. Система способна уничтожать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты), а также крылатые ракеты. Радиус поражения – около 600 километров. По своим характеристикам С-500 будет значительно превосходить стоящую на вооружении С-400 и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability – 3.
В июле концерн ВКО «Алмаз – Антей» и Минобороны России подписали контракт на поставку первой партии ЗРК С-500 «Прометей».
Позже стало известно о появлении комплексов С-550. Газета ВЗГЛЯД писала о том, что на сегодняшний день известно об этих системах.
Украинский генерал назвал срок капитуляции Киева при войне с Россией
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Заместитель секретаря совбеза страны, экс-замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что российские военные в случае начала войны с Украиной смогут быстро дойти до ее столицы.
Он заявил, что в первую очередь Москва сможет задействовать высокоточное оружие и авиацию «по примеру Югославии конца 90-х». При этом первоочередной задачей будет запугать киевские власти, сообщает РИА «Новости».
«Напомню, что от Сум до Киева нормальным маршем за шесть часов российская колонна дойдет, если не будет сопротивления и мы не будем к этому готовы. И этого будет достаточно, чтобы правительство страны капитулировало, условно говоря», – сказал Кривонос.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
На Украине объяснили, почему Россию бессмысленно отключать от SWIFT
Угрозы со стороны политиков США отключить Россию от платежной системы SWIFT из-за якобы готовящегося вторжения на Украину не имеют реальной силы, заявил экономист Александр Хмелевский.
По его словам, исключить участника системы невозможно по желанию одной сторон. Соответствующее решение может быть принято самим банковским объединением после совместного решения стран Евросоюза, передает украинская газета «Факты».
При этом Хмелевский отметил, что банковское объединение не будет заинтересовано в таком решении, так как банки РФ платят значительные членские взносы.
Экономист подчеркнул, что в любом случае для России подобное отключение не несет экономических потерь, только имиджевые.
«Более серьезно повлиял бы на Россию запрет для американских и европейских банков открывать и вести корреспондентские счета для российских банков, а также счета для предприятий, которые имеют российских собственников и российских граждан», – резюмировал он.
Напомним, в августе в МИДе заявляли, что опасность отключения России от международной платежной системы SWIFT пока не просматривается, от этого шага все только проиграют.
В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение России от системы SWIFT не станет катастрофой.
Руководство SWIFT заверило ЦБ в отсутствии рисков отключения России от платежной системы. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности такого шага. В МИД подчеркнули, что отключение России от SWIFT грозит материальными убытками и имиджевыми потерями для самой платежной системы.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
Путин жестко поставил перед Байденом вопрос о возвращении дипсобственности
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Президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Джо Байденом в жесткой форме поставил вопрос о доступе и возвращении российской дипсобственности в США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«В телефонном разговоре 7 декабря президент России в весьма жесткой форме поставил перед Байденом этот вопрос. И сама форма его постановки, я уверен, привлекла к теме дополнительное внимание», – цитирует его РИА «Новости».
Рябков рассказал, что Россия направила США уже более 500 нот с требованием вернуть российскую дипломатическую собственность.
Он пояснил, что российские дипломаты раз в две недели направляют в Госдеп вербальные ноты и намерены и дальше продолжать эту практику, «не потому, что это какой-то механический процесс».
«Это способ подчеркнуть, насколько мы озабочены и встревожены данной совершенно нетерпимой ситуацией, и до какой степени американские аргументы, они же отговорки, почему они не хотят этого делать, для нас неприемлемы», – отметил Рябков.
Дипломат отметил, что «мы хотели бы надеяться, что в качестве именно первого шага доступ туда для наших эксплуатационных бригад и просто для дипломатов на ревизию того, что там произошло за это время, будет обеспечен. Но это не значит, что мы этим удовлетворимся. Нам эту собственность необходимо вернуть. Ее изъятие совершенно противозаконно, не укладывается ни в какие каноны».
По словам Рябкова, «американские попытки представить дело так, что мы – Россия – остаемся собственником этих объектов, но не имеем права ни пользоваться ими, ни даже туда заходить – это просто вопиющая попытка отрицать основы межгосударственного общения, отрицать все то, что составляет по большому счету содержание понятия «дипломатический иммунитет».
Замминистра отметил, что Путин и Байден в разговоре 7 декабря не достигли никаких конкретных договоренностей по вопросу российской дипсобственности в США.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков по итогам разговора лидеров сообщил журналистам, что Байден намекнул, что в качестве первого шага будет обеспечен доступ нашим дипломатам к конфискованной в США дипломатической собственности России.
Напомним, Россия требует от Соединенных Штатов компенсации за простой изъятой дипломатической собственности. В 2017 году в дипсобственности России в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Вашингтоне прошли обыски, которые американская сторона называет «инспекцией». В российском торгпредстве в Вашингтоне сообщили, что США не считают, что у здания есть дипломатический иммунитет. МИД назвал произошедшее захватом дипсобственности, которое стало враждебным актом.
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Иностранные топ-менеджеры возмутились проверками на сифилис
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Топ-менеджеры иностранных компаний выразили возмущение в связи с необходимостью проходить медицинский осмотр и сдавать тесты на сифилис и ВИЧ для получения разрешения на работу или вида на жительство в России наряду с другими трудовыми мигрантами.
«Давно уже ни один законодательный акт не вызывал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров. Есть риск, что для важных России иностранных менеджеров страна во многом потеряет свою привлекательность как место работы», – пояснил председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Он добавил, что письмо глав иностранных бизнес-ассоциаций, в числе которых Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса, направлено первому заместителю председателя правительства Андрею Белоусову и вице-премьеру Татьяне Голиковой.
Авторы обращения просят упростить правила и не проверять иностранцев, которые приезжают в страну в качестве высококвалифицированных специалистов, а также обладателей вида на жительство.
Напомним, в июле президент Владимир Путин подписал закон, который предписывает проверять всех трудовых мигрантов, прибывающих в Россию, на наркотики, опасные инфекции и ВИЧ – и разрешает отказывать наркоманам и больным в проживании в России. Закон вступит в силу 29 декабря.
Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в России, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.
Россия применила в СБ ООН право вето к резолюции о связи климата и конфликтов
Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера. Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью.
Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.
Авторы непринятого проекта заявляли, что «Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание… воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии» в странах. Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке, передает РИА «Новости».
Как отмечалось в тексте, СБ ООН намерен принять во внимание стратегии урегулирования конфликтов, включающие информацию о последствиях изменения климата для ситуации в сфере безопасности.
В проекте также говорилось, что СБ ООН просит генерального секретаря организации «включить во всеобъемлющие стратегии предотвращения конфликтов ООН в качестве центрального компонента риски для безопасности, связанные с климатом».
Уточняется, что СБ ООН также просит генсека представить доклад о воздействии изменения климата на безопасность.
В проекте отмечалось, что СБ ООН призывает к разработке онлайн-платформ, предоставляющих государствам ООН доступ в реальном времени к климатическим данным.
Отмечается, что Совбез призвал бы специальные политические миссии и миротворческие операции ООН учитывать последствия изменения климата для безопасности в своих оценках и деятельности по предотвращению конфликтов.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что степень конфронтационного накала в международных отношениях и ход развития событий делает еще более актуальной встречу глав стран – членов Совета Безопасности ООН. Кроме того, министры иностранных дел России Сергей Лавров и Китая Ван И подчеркнули важность созыва саммита постоянных членов Совбеза ООН для разрешения глобальных вызовов.
Политолог объяснил, как Германию подталкивают к конфронтации с Россией
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«Зеленые» превратились в инструмент США и Польши. Их цель – переставить Германию на другие рельсы, уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее глава немецкого МИДа Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток – 2» «не соответствует предписаниям» ЕС.
«Зеленые» давно пытались изменить в сторону ужесточения политику ФРГ в отношении России. Раньше на подобные заявления Бербок просто не обращали внимание, напоминая, что «зеленые» ничего в ФРГ не решают». Но сейчас они тоже получили влияние. К тому же, у них сейчас поддержка и со стороны христианских демократов. Так что «зеленые» стали инструментом США и Польши. Их цель – переставить Германию на другие рельсы – уйти от сотрудничества к конфронтации с Москвой. Туда, где уже стоят Британия, Украина, Прибалтика», – перечислил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, новый канцлер Олаф Шольц пока не идет на поводу у этого антироссийского лобби, настаивая на запуске конструктивного диалога с Москвой. «И коалиционный договор как раз и отражает эту немецкую внутриполитическую борьбу. «Северный поток – 2» там вообще не упомянут и обойдены другие острые углы», – отметил эксперт.
Рар указал, что Москве в этой ситуации нужно улучшать отношения напрямую с политическими силами и бизнес-сообществом Германии. «К примеру, как ожидается, Путин скоро проведет встречу с немецкими предпринимателями. Это будет очень правильный шаг для отстаивания своих интересов в Германии», – подчеркнул собеседник.
Накануне новый глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и «не может быть одобрен», приводит слова Бербок ТАСС. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему. В минувшую пятницу появились сведения, что правительство Шольца поддерживает «Северный поток», но может заблокировать трубопровод в случае военного конфликта России и Украины.
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Устроивший скандал на блокпосту в Донбассе замглавы МВД Украины уволен
Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел страны Александра Гогилашвили, который устроил скандал на одном из блокпостов в Донбассе.
Агентство РБК-Украина сообщило об увольнении Гогилашвили, сославшись на источник в правительстве.
В воскресенье президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы МВД Александра Гогилашвили.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский выдвинул требование отстранить своего заместителя Александра Гогилашвили и начать проверку в связи со скандалом на линии соприкосновения.
До этого украинские СМИ опубликовали видео, на котором человек, похожий на Гогилашвили, на одном из блокпостов на линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе конфликтует с полицией, сотрудники которой потребовали от него документы для проверки.
Гогилашвили заявил правоохранителям, что не должен терять время на блокпосте, так как он замминистра, на что получил ответ, что документы у него спрашивают по инструкции.
Глава МИД Германии разъяснила заявление о «Северном потоке – 2»
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок уточнила свои слова о «несоответствии праву Евросоюза» газопровода «Северный поток – 2», напомнив, что имела в виду вынесенное еще в ноябре решение регулятора ЕС.
По ее словам, профильное ведомство приостановило сертификацию, так как необходимо юридически разделить владельца трубопровода, его оператора и поставщика энергоносителя, передает РИА «Новости».
«Это было сделано еще несколько дней назад Федеральным сетевым агентством ФРГ», – объяснила она.
Накануне глава МИД Германии Анналена Бербок в эфире телеканала ZDF заявила, что проект газопровода «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен.
Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал газете ВЗГЛЯД, что Бербок по электоральным соображениям передергивает факты и выдает чисто бюрократические моменты за проблему.
Вице-премьер рассказал о превосходстве российских БПЛА над турецкими
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Российские аппараты имеют превосходящие турецкий БПЛА «Байрактар» характеристики, заявил вице-премьер Юрий Борисов в интервью.
«Российские разработки не только не уступают, но и превосходят по техническим характеристикам обозначенный вами беспилотный комплекс», – сказал Борисов в интервью РБК в ответ на вопрос, могут ли российские разработки конкурировать с «Байрактаром», передает ТАСС.
Он добавил, что запрос на эту технику есть, и у России есть возможность «сыграть на этом рынке».
«Мы на него немножко поздновато вступили. Он исторически был занят израильскими, американскими, китайскими производителями, которые за последние пять-шесть лет активно на этом рынке присутствуют и очень динамично, даже агрессивно, ведут себя. Но у России есть шансы в этом плане», – объяснил вице-премьер.
Он добавил, что на последней выставке в Дубае были представлены российские образцы.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, откуда у турецких беспилотников столько покупателей, и как Анкаре удалось достичь таких результатов.
Минтруд подготовил дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году
Минтруд в настоящее время готовит дополнительные предложения по индексации пенсий в следующем году по итогам 2021 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
«В соответствии с поручением президента Российской Федерации в настоящее время готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.
ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнер»
Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе без обсуждения приняли решение о введении санкций против частной военной компании «Вагнер», сообщил дипломатический источник в Брюсселе.
«Санкции против группы «Вагнер» утверждены без обсуждения в отношении четырех юридических и восьми физических лиц. Также есть решение по санкциям о препятствовании демократическому переходу в Мали. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС позднее в течение дня», – сообщил он ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что постоянные представители 27 стран Евросоюза одобрили введение санкций против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
В ноябре стало известно, что главы МИД европейских стран достигли договоренности начать работу над юридическими мерами по введению санкций в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» за вмешательство в иностранные конфликты.
Генерал СБУ предупредил об опасности грез о танках на Красной площади
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому опасно мечтать о «танках на Красной площади», заявил бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк в эфире телеканала «Наш».
«Я тоже патриот Украины и понимаю, где опасность. И я не признаю этих супер-патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: «На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала». А руководство говорит: «Мы на танках пройдемся по Красной площади», – приводит слова генерала СБУ РИА «Новости».
Вовк также выразил мнение, что в нынешних условиях Зеленскому не стоит рассчитывать, что его примет президент России Владимир Путин. «Очевидно, что в эту каденцию президентскую господина Зеленского Путин с ним встречаться в «нормандском формате» не будет, уже однозначно заявлено, и он, в отличие от нашей стороны, свое слово сдерживает. В этом плане также», – отметил генерал.
Напомним, в начале сентября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться по Красной площади на танке. В Госдуме предупредили главкома ВСУ о риске проехать по Москве в автозаке как военный преступник. В Раде напомнили, что экс-министр обороны Украины Валерий Гелетей «кричал» о параде в Севастополе, а закончилось дело Иловайском (в августе 2014 года украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области и понесли серьезные потери).
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.
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После убийства таксистом пассажира в Петербурге возбудили дело
Уголовное дело возбуждено после нападения таксиста на пассажиров, в результате которого один из потерпевших погиб, сообщил Следственный комитет.
Дело возбудили по статьям «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство», сообщается на сайте ведомства.
27-летнего подозреваемого задержали в Воронежской области, его переводят в Петербург, где проведут следственные действия.
«По версии следствия, 10 декабря подозреваемый, работая таксистом, около одного из домов по улице Ленсовета в ходе возникшего конфликта нанес множественные удары ножом двум своим пассажирам. В результате 56-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а другой 38-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу», – уточнили в СК.
Ранее сообщалось, что таксист в Петербурге напал на своих пассажиров с ножом. Между водителем и двумя нетрезвыми пассажирами произошел конфликт.