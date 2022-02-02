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Ушаков анонсировал телефонный разговор Путина и Джонсона
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Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона состоится сегодня вечером, сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
«Сегодня на вечер намечен телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Джонсоном», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, «лидеры еще раз пройдутся по самым ключевым вопросам европейской повестки дня. Это внутриукраинское урегулирование, с учетом вчерашнего визита Джонсона в Киев. И также, конечно, будет обсуждение наших комплексных предложений по предоставлению долгосрочных гарантий обеспечения безопасности России».
Ушаков уточнил, что эти две темы будут ключевыми. Кроме того, лидеры «затронут некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, которое сейчас находится на очень-очень низком уровне».
Напомним, британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, чтобы обсудить вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.
В ходе встречи обсуждались планы по «сдерживанию» России. По словам главы Украины, британская сторона готова помочь Киеву в вопросе «освобождения оккупированных территорий».
Путин заявил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс
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Президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
«В доктринальных документах самой Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Не то, что они говорят на публику, а в документах написано. Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – приводит РИА «Новости» слова президента.
Он отметил, что Крым – суверенная российская территория, вопрос по которой закрыт. «Представим, что Украина – страна НАТО и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет»,– добавил Путин.
Путин заявил, что Украина – это инструмент достижения целей США, которые заботятся не столько о ее безопасности, сколько о сдерживании России.
«Нам говорят, да, каждая страна имеет право выбора своей собственной системы безопасности. Мы согласны с этим. Но мне представляется, что те же Соединенные Штаты не столько заботятся о безопасности Украины, хотя, может быть, и думают об этом, но где-то на втором плане. Но самая главная их задача – сдерживание развития России», – подчеркнул президент.
«Вот в чем дело. В этом смысле сама Украина – это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями. Втянув нас в какой-то вооруженный конфликт. И заставить в том числе своих союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США», – добавил Путин.
«Втянуть Украину в НАТО, наставить там ударных систем оружия и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем и таким образом все равно втянуть нас в вооруженный конфликт», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
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Орбан ответил на вопрос о возможности нападения России на Украину
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У президента России Владимира Путина нет «намерений делать что-то резкое» в отношении Украины, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос, верит ли он, что Россия нападет на Украину.
«Я не увидел намерений подобным действиям со стороны президента Путина во время переговоров. Президент был очень спокоен», – приводит РИА «Новости» ответ Орбана на вопрос «России 24», верит ли он в возможную агрессию России против Украины.
Венгерский премьер также добавил, что «мы должны вести переговоры, у нас есть несколько недель для этого – не думаю, что произойдет что-то резкое».
Ранее президент Владимир Путин назвал Украину инструментом США для сдерживания России и предложил представить, как напичканная оружием страна начнет операцию в Крыму как член НАТО.
До этого президент заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к диалогу Россию и Запад.
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Путин: Принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США
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Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, заявил президент России Владимир Путин, говоря об американском ответе по гарантиям безопасности.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра [Венгрии Виктора Орбана], что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», – приводит слова Путина РИА «Новости».
Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Орбаном.
Он подчеркнул, что российская сторона не увидела ответа на свои требования в ответе Запада.
«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года», – сказал президент.
Он напомнил, что НАТО ссылается на право других стран на свободный выбор. При этом Североатлантический альянс не обращает внимание, что безопасность нельзя укреплять за счет других, передает ТАСС.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – сказал Путин.
Путин подчеркнул, что Россию «кинули», пообещав когда-то не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм.
«Я бы хотел еще раз объяснить логику нашего поведения и наших предложений [по гарантиям безопасности]: как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на Восток ни на один дюйм, всем это хорошо известно», – напомнил глава российского государства.
По его словам, «сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говоря в народе, «кинули», ну просто обманули».
Он обратил внимание на то, что в документах НАТО нигде не прописана политика «открытых дверей».
Кроме того, Путин надеется, что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто.
Он выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил российский лидер.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
Захарова объяснила главе МИД Британии разницу между Черным и Балтийским морями
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла уровень знаний главы МИД Великобритании Лиз Трасс, заявив, что британскому министру «надо что-то делать с географией», а также призвала обратить внимание на угрозы, исходящие не от России, а от политиков в Лондоне.
Захарова написала в Telegram, что «на днях министр иностранных дел Британии Лиз Трасс отвлеклась от «монгольских и татарских нашествий на Украину» и сконцентрировалась уже на «агрессии России» в отношении этой страны».
Она привела цитату главы МИД Британии в интервью «Би-би-си», где та рассуждает о «сдерживании России»: «Здесь, в Великобритании, мы собираемся принять новые законы с тем, чтобы мы могли «поразить цели» – тех, кто является ключевыми фигурами для дальнейшего существования российского режима, сохранения Кремлем власти. Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море, а также поставляем украинцам оборонительные вооружения».
Захарова на это написала: «Миссис Трасс, Ваши знания в области истории – ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии. Чтобы «защитить Прибалтику», надо действовать не через Черное море, а через Балтийское (...) ПриБАЛТийские страны потому так и называются (на английском так вообще – Baltic States), что расположены именно у берегов этого моря. А не Черного».
Кроме того, «у НАТО на Балтике (миссис Трасс, на всякий случай: Британия в НАТО, а Балтика – это не только пивоваренная компания), кроме трех прибалтийских членов, расположены еще Польша, Германия и Дания». По словам Захаровой, «страшно представить, как глава британского МИД пересаживается с танка на авианосец для спасения прибалтов с Черного моря: прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море – приплыли».
«Главное, чтобы киевские союзники не продолжали наставить на том, что Крымского моста нет, потому что «русские все придумали, и построить его невозможно», – добавила она.
При этом официальный представитель МИД указала, что «он (мост) есть, и на капитанском мостике, памятуя о катаниях на танке по Прибалтике, надо будет пригнуться, чтобы не удариться лишний раз головой – он не разводной».
«Правда, в запасе у британской дипломатии всегда остается поход в Балтийское море со стороны Черного через Северный Ледовитый океан. Вопрос все рельефнее проступает на песке Балтийского Причерноморья: где училась миссис Трасс, и как она занимала несколько министерских постов с таким вот «хайли-лайклие образованием?», – продолжила Захарова.
Она добавила, что «если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков».
«С географией главе Форин-офис надо что-то делать. Даже не потому, что это британский министр иностранных дел, – исходя из каких критериев распределяются министерские портфели в развитых монархических демократиях, дело не наше. А потому, что Англия раньше была великой морской державой и остается морской до сих пор», – заключила дипломат.
Напомним, в Лондоне объявили о готовности ввести «самый жесткий санкционный режим» против России.
Путин обвинил НАТО в обмане из-за обещания не продвигаться на восток
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном напомнил про обещание не продвигать НАТО на восток, по его словам, сказали одно, сделали другое, кинули, просто обманули.
«Как известно, нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на один дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО – Польша, Румыния, страны Прибалтики», – цитирует Путина РИА «Новости».
По его словам, «сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули, ну просто обманули».
Ранее Путин заявил, что принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что США негативно отреагировали на ключевой принцип международного права о неделимости безопасности.
Напомним, Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели беседу на тему ответа США по российским предложениям по безопасности. Госсекретарь США сообщил, что Вашингтон готов на двусторонней основе и вместе с союзниками продолжать обмениваться мнениями по безопасности с Москвой.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО.
Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Он подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
В Кремле назвали три главных тезиса Путина по гарантиям безопасности
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НАТО обманула Москву, тезиса об «открытых дверях» нигде нет, а Украина может напасть на Россию – таковы три основных тезиса президента Владимира Путина по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что во время пресс-конференции премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая состоялась накануне, Путин поднял три важных тезиса по поводу политики НАТО, Украины и позиции России по данным вопросам, передает РИА «Новости».
«Первый посыл – это относительного того, что в свое время нас очень обманули, когда обещали не расширяться, потом расширились. Как президент образно сказал: по сути, нас просто кинули», – сказал представитель Кремля.
Во-вторых, стратегия национальной безопасности Украины напрямую исходит из применения силы для возвращения территорий, «и в этом случае, гипотетически в будущем, в обозримом или далеком будущем, мы можем столкнуться, когда член НАТО, Украина может напасть на Россию».
«Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху в руководстве, этого нельзя исключать. Тогда мы столкнемся с угрозой войны России и блока НАТО», – подчеркнул Песков.
Третьим моментом является тот факт, что тезис об «открытых дверях» нигде документально не зафиксирован: «В статье 10 устава говорится, что могут приниматься новые члены, но про «открытые двери» нигде не говорится. И это тоже очень важно всем помнить».
Ранее дипломатический источник подтвердил подлинность ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности, который был опубликован в испанском издании El Pais.
Напомним, издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Статья испанской газеты маркирована Киевом и Мадридом.
В Кремле и МИД не стал комментировать публикацию.
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Эксперт: Россия не закрыла дверь для переговоров с Западом о гарантиях безопасности
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«Очень важно, что Владимир Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее президент оценил контрпредложения США и НАТО на требования Москвы предоставить гарантии безопасности.
«Путин предсказуемо подчеркнул, что адекватных ответов на наши основные озабоченности мы не получили. Но интрига была в другом: многие на Западе ожидали, что Россия после такого хлопнет дверью и откажется от дальнейшего диалога по частным, техническим вопросам», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Более того, отказ от продолжения контактов связывали с возможным началом военной операции на Украине, – уточнил собеседник. – Поэтому очень важно, что Путин зафиксировал свое принципиальное несогласие с Западом, напомнил ему о нарушенных обязательствах, но не отказался говорить с ним дальше».
«Президент признал, что это, судя по всему, дело очень трудное и долгое, но Россия продолжит отстаивать свои позиции, считая их обоснованными и справедливыми. Дверь для переговоров не закрыта, наши западные партнеры могут успокоиться и не готовиться к новой мировой войне», – подчеркнул эксперт.
По мнению Кортунова, Путин, комментируя эту тему, не случайно указал на опасность вступления Украины в НАТО и даже задался вопросом, не придется ли в таком случае воевать с блоком. «Дело в том, что Россия ведет политику сдерживания. Причем мы хотим сдержать не только прием Киева в альянс, но даже дальнейшее расширение его военно-технического сотрудничества с НАТО. Президент сам говорил об освоении украинской территории силами альянса. Кроме того, сейчас есть планы нового объединения – британско-польско-украинского. То есть идет работа по интеграции Украины в натовские структуры даже без формального ее вхождения в блок», – обратил внимание Кортунов.
«Чтобы сдерживание работало, оно должно быть убедительным. В свою очередь, объект сдерживания должен пребывать в состоянии определенного напряжения, – пояснил политолог. – Если бы Путин сказал: «Мы будем полагаться только на дипломатию, дружить со всеми вопреки всему, войны в Европе никогда не будет, а Россия отказывается от военно-технических мер обеспечения своей безопасности», то это только подорвало бы нашу убедительность. Нас не станут слушать, зато продолжат оказывать давление».
«Правда, здесь очень тонкий нюанс: с одной стороны, нужно не создать впечатление, что Россия сегодня-завтра начнет войну; с другой, необходимо сохранять напряжение, чтобы нас воспринимали всерьез. На мой взгляд, президент довольно успешно сбалансировал эти два аспекта», – заключил собеседник.
Принципиальные российские озабоченности были проигнорированы США, констатировал президент России Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая во вторник на совместной пресс-конференции с прибывшим в Москву премьером Венгрии Виктором Орбаном.
«Игнорируя наши озабоченности, США и НАТО в целом ссылаются на право государств свободно выбирать способы обеспечения своей безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности», – подчеркнул российский лидер. Путин вновь напомнил о том, что руководители Запада «кинули», пообещав по завершении холодной войны не продвигать инфраструктуру НАТО на восток ни на один дюйм. «Сегодня мы видим, где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое», – указалглава государства.
Он также обратил внимание на опасность, которую может повлечь за собой вступление Украины в НАТО – с учетом того, что в украинских доктринальных документах упомянуто «возвращение» Крыма военным путем. «Представим себе, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием, стоят современные ударные системы так же, как в Польше и Румынии – кто помешает-то? И начинает операции в Крыму, сейчас даже не говорю про Донбасс», – отметил президент.
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Вместе с тем, Путин отметил что решение вопроса о гарантиях безопасности для России со стороны Запада может быть найдено, хотя сделать это непросто. Российский лидер выразил надежду, что диалог по теме гарантий безопасности будет продолжен. «Надеюсь, что мы в конце концов найдем это решение. Хотя оно непростое, мы отдаем себе в этом отчет. Но говорить сегодня о том, что это будет, я пока, конечно, не готов», – добавил президент России.
Москва внимательно анализирует ответы Вашингтона и НАТО по гарантиям безопасности, добавил он.
Посол предсказал ограничение союза Украины, Польши и Британии «говорильней»
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Вряд ли союз Украины, Польши и Великобритании зайдет дальше «говорильни», заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.
Келин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что «этот союз, о котором так давно говорили на Украине, стал известен в Лондоне только вчера, наверное», прежде «не было никаких разговоров на этот счет». По мнению посла, «речь идет даже не о подмене членства Украины в НАТО и ЕС», а о «сколачивании небольших треугольников, которыми всегда славилась Восточная Европа».
Так, были созданы Вышеградская группа и Организация за демократию и экономическое развитие, а «сейчас пошли такими мелкими треугольниками», например Люблинским. «Вот этот теперь новый небольшой альянс. Скорее всего, дальше говорильни такой, как и все остальные мелкие союзы, здесь дело не пойдет», – приводит слова посла ТАСС.
Келин отметил, что Великобритания поставляет на Украину оружие, но «она это делала и раньше», причем «поставляет его за деньги, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение». От поставок «не очень много будет пользы для украинских вооруженных сил», но они отражают «солидарность» Лондона с Киевом. В частности, «были поставлены два катера», а также «аналог «Джавелина» британского производства, это несколько укороченная модель, с меньшей дальностью».
Келин рассказал, как на днях «выступал в одном престижном клубе», где «собрались юристы, финансисты разного возраста – и старших поколений, и среднего поколения, их было человек 50 примерно». Когда Келин объяснил им ситуацию вокруг Украины и Донбасса, ему ответили: «А вы знаете, а мы этого ничего не знаем, абсолютно ничего не знаем, этого нет в газетах, никто нам не рассказывает, а рассказывают, в общем-то, совсем другие истории про то, какая Россия плохая, а мы Россию любим».
Запланированный телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном может оказаться коротким, если позиция британской стороны не будет конструктивной, сказал Келин. По словам дипломата, «говорить надо о том, какова должна быть европейская безопасность», о ее принципах.
Келин, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг Джонсона из-за вечеринок в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит во время общенационального карантина, отметил, что у британского премьера большие способности к «выживанию в любых трудностях», Джонсон «не через один скандал прошел, через целую массу».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании Украиной, Великобританией и Польшей нового формата политического сотрудничества в Европе.
Американский политолог назвал НАТО «хором воинов-комиков»
СМИ на Западе выстраивают нелицеприятный образ российского президента Владимира Путина, чтобы прикрыть ошибки собственных политиков, такое мнение высказал в статье в журнале The Nation политолог Анатоль Ливен.
В своей статье Ливен сравнил политику Путина с приписываемыми ему в американских и европейских СМИ качествами, в результате он сделал вывод, что образ состоит из взаимоисключающих черт, сообщает РИА «Новости».
«Чудовище «Путин» в западном воображении крайне цинично и заинтересовано только в собственной власти и прибыли, но в то же время готово пойти на колоссальный личный риск, чтобы расширить мощь своей державы. Оно правит страной, которая якобы представляет жалкие обнищавшие развалины, и в то же время являет собой смертельную угрозу для некоторых из самых богатых и могущественных стран на земле», – пишет Ливен.
Автор подчеркнул, что настоящий Владимир Путин на деле доказал свою осторожность и уравновешенность на мировой арене.
«Он ни разу не предпринял международной акции, которая фактически грозила бы войной с Западом или поражением России на региональном уровне. И это должно дать нам уверенность в том, что мы сможем выйти из нынешнего кризиса без катастрофы», – заявил Ливен.
Политолог назвал стремление Путина оградить границы своей страны от НАТО жизненно важным интересом, который разделяет и истеблишмент, и значительная часть населения.
Кроме того, эксперт указал в своей статье, что именно украинская сторона не соблюдает Минские соглашения, а Запад не спешит оказывать воздействие на украинских партнеров.
«Сейчас только мифологический «Путин» пошел бы на Киев и в Центральную Украину, не говоря уже о нападении на Польшу или Прибалтику. Эти нелепые западные фантазии порождены отчасти настоящей паранойей, отчасти представителями американских и европейских политиков, которым необходимо демонизировать Россию, чтобы прикрыть собственные ужасающие ошибки и ложь последних 30 лет, а отчасти расчетами на то, чтобы позволить НАТО, этому хору воинов-комиков, демонстрировать свое героическое сопротивление угрозе, которой на самом деле не существует», – заключил эксперт.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования ее как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Путин: Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа
Президент России Владимир Путин по итогу переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном рассказал, что они наметили обширные планы на перспективу.
«Подчеркну, Венгрия является важным партнером России в Европе. Несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, взаимная торговля по итогам 11 месяцев прошлого года выросла на 30%, до 5,5 млрд долларов», – цитирует его ТАСС.
Он также добавил, что Россия готова наращивать сотрудничество с Венгрией по транзиту газа.
Путин рассказал о проработке вопроса о поставках в Венгрию вакцины от коронавируса «Спутник лайт», которая может служить бустером для зарубежных вакцин.
«Прорабатывается вопрос о поставке вакцины «Спутник лайт», которая может быть использована в качестве бустера для вакцин других зарубежных производителей», – добавил глава государства.
Переговоры Путина и Орбана, длившиеся почти пять часов, завершены. Помимо двустороннего сотрудничества лидеры хотели обсудить вопросы безопасности. Премьер Венгрии назвал свой визит миссией мира, отметив, что ни одна европейская страна не хочет войны и выступает за мирное решение проблем.
Во вторник встреча Путина и Орбана проходила в Москве.
Орбан заявил, что Будапешт рассчитывает договориться с Москвой об увеличении поставок российского газа. Кроме того, он рассказал, что никто из глав европейских государств не хочет войны, все выступают за мирные соглашения.
Путин заявил о системном нарушении прав человека на Украине
Рассмотрена ситуация в целом на Украине и вопрос о нарушении прав человека в этой стране, которое приобрело системный характер, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«Естественно, обсуждался вопрос, связанный с урегулированием и украинского конфликта. [Рассматривалась] ситуация на Украине в целом, в том числе в сфере прав человека, нарушение которых приобрело там системный характер», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее Владимир Путин заявил, что он проинформировал Виктора Орбана, что принципиальные российские озабоченности по безопасности оказались проигнорированы НАТО и США.
Во вторник встреча Путина и Орбана прошла в Москве. Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности.
Джонсон прибыл на Украину
Британский премьер Борис Джонсон приехал с визитом в украинскую столицу, там у него запланированы обсуждения по вопросам безопасности и военно-техническому сотрудничеству.
Джонсон должен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.
По словам пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова, главные темы для обсуждения – безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.
Перед поездкой глава британского правительства заявил членам своего кабинета, что на украинских границах пока не наблюдается признаков деэскалации, сообщило информагентство PA.
Джонсон высказал «глубокую обеспокоенность отсутствием признаков деэскалации с российской стороны при том, что вдоль границы Украины дислоцированы около 100 тыс. военных».
«Он также выразил надежду на то, что Россию все еще можно убедить в необходимости дипломатического решения, однако подчеркнул, что он не намерен поступаться правом украинского народа стремиться к членству в НАТО и определять собственную судьбу», – сказал представитель премьера.
Во вторник перед министрами также выступил начальник штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин. По его словам, «значительная часть российских сухопутных сил и средств сейчас сконцентрирована у западных границ [страны], что сочетается с операцией устрашения, в частности, проведением ранее невиданных по масштабу учений» российских ВС.
Россия якобы проводит политику «принуждения и запугивания, нацеленную на подрыв западных ценностей и принципов».
Ранее Борис Джонсон заявлял, что переговорит с президентом России Владимиром Путиным, «как только сможет».
В Кремле не исключили вероятности посягательств Украины на Крым силой
В свете националистических настроений в Киеве нельзя исключать, что Украина в будущем может силой посягнуть на российский Крым, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Украина считает возможным нападение на Россию для того, чтобы, например, посягнуть на российский регион Крым... Учитывая националистически настроенные элементы, причем не только внизу, но и наверху, в руководстве, этого нельзя исключать», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Пескова, стратегия национальной безопасности Украины напрямую касается применения силы для возвращения территорий.
Ранее Верховная рада проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим потерю Крыма в 2014 году. За соответствующее постановление проголосовали 229 парламентариев при 226 необходимых.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Володин упрекнул Запад в переписывании истории
В день завершения Сталинградской битвы спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, как преемники президента США Франклина Рузвельта и британского премьер-министра Уинстона Черчилля пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг советского народа.
Володин напомнил в Telegram, что «в этот день (2 февраля 2022 года) 79 лет назад завершилась Сталинградская битва, (...) сражение на Волге продолжалось 200 дней и ночей. Именно здесь решалась судьба человечества».
«Победа далась огромной ценой: более миллиона погибших воинов. Но именно она определила исход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Отсюда, с берегов Волги, началось наступление на Берлин. Хотя впереди еще предстояли годы испытаний», – подчеркнул он.
Тогда союзники СССР – США и Великобритания – «признавали, что победа стала возможной только благодаря советскому народу и Красной армии».
«Британский премьер-министр Уинстон Черчилль отмечал: «Надо, чтобы будущие поколения могли воочию увидеть и почувствовать всё величие одержанной у Волги победы и все ужасы бушевавшей там истребительной войны». А президент США Франклин Рузвельт писал о своем восхищении «доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союзных Наций против сил агрессии», – напомнил спикер Госдумы.
Однако теперь же «те, кто пришел им на смену, пытаются переписать историю, перечеркивая подвиг граждан нашей страны: солдат и офицеров, генералов и маршалов, рабочих и тружеников сел».
«Наш долг – сделать все, чтобы никто не был забыт. Важно, чтобы наши дети и внуки помнили, какой ценой завоевана Победа», – заключил Володин.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ситуация с сохранением исторической памяти о Второй мировой войне обостряется.
Путин рассказал о русском мире
Русский мир огромен, а одной из его миссий является развитие и укрепление, что становится выгодным для всего мира, заявил президент Владимир Путин.
«Владыка Иларион применительно к православному миру сказал: «Не мы созидали, не нам разрушать». Конечно! Я могу сказать применительно ко всему русскому миру, который так же, как наша страна, является <…> и многоконфессиональным, и многонациональным, он такой многоликий русский мир, огромный – не мы его создавали, но наша миссия заключается в том, чтобы укреплять его, развивать и делать его привлекательным для наших граждан, для всего мира», – сказал президент на церемонии вручения госнаград в Кремле, передает РИА «Новости».
Напомним, 2 февраля в Кремле президент страны вручил государственные награды выдающимся деятелям. Был отмечен труд 20 россиян, добившихся заметных результатов в науке, медицине, авиации, искусстве, бизнесе и некоторых других областях.