Американцы собрались искать нефть и газ в Узбекистане

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15 февраля, вторник | Последнее обновление — 15:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия отказалась участвовать в запрошенной Киевом встрече в ОБСЕ
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Очарование мира Средиземья никак не пострадает от темнокожих актеров, а вот делать эльфов и хоббитов выразителями повесточки – есть пошлость невыносимая.
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Американцы собрались искать нефть и газ в Узбекистане
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Специалисты Геологической службы США (USGS) совместно с Госкомитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам займутся разведкой на территории республики запасов сланцевого газа и сланцевой нефти, сообщило информационное агентство Дуне при МИД Узбекистана.
Согласно данным агентства, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и старший научный сотрудник Геологической службы США Ингрид Верстратен достигли договоренности о том, что американские специалисты и геологи Узбекистана в рамках совместного проекта займутся разведкой на территории республики запасов минеральных ресурсов, а также анализом и прогнозированием засух и наводнений, моделированием паводков и частоты разливов рек, пишет ТАСС.
«Также группа USGS, специализирующаяся на исследованиях нефтегазовых ресурсов, планирует посетить Узбекистан в мае 2022 года <...> для определения потенциальных залежей сланцевой нефти и сланцевого газа в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях», – отмечено в сообщении.
При этом известно, что этим летом группа американских экспертов совместно с узбекскими коллегами проведет геологические исследования и разведку минеральных ресурсов в Ауминтазау-Кульджуктауском горном массиве Узбекистана.
Напомним, в сентябре прошлого года президент Белоруссии велел активизировать поиски месторождений углеводородов в своей стране. «Нутром чую, что там у нас нефть есть», – заявил он.
Интервью посла России в Швеции вышло под заголовком «Извините за язык – но мы срали на санкции Запада»
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Российский посол в Швеции Виктор Татаринцев в интервью изданию Aftonbladet заявил, что в Москве «срали на санкции Запада».
«Извините за язык – но мы срали на санкции Запада», – сказал Татаринцев в интервью изданию Aftonbladet. Слово, которое использовал дипломат, чтобы охарактеризовать отношение Москвы к санкциям Запада, можно также перевести как «плевать на что-либо».
«Если бы США и НАТО не провоцировали и не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против вступления Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение Швеции. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО – это самая большая угроза для России», – приводит слова дипломата ТАСС.
В ответ на вопрос о том, должно ли королевство, по его мнению, самостоятельно решать, вступать ли в НАТО или нет, Татаринцев сказал: «Швеции мы так не говорим. Мы говорим это НАТО и США. Это не вопрос двусторонних отношений только России и Швеции. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос».
Он не стал комментировать, каким образом вступление Швеции в альянс будет представлять угрозу безопасности России. «Я не хочу спекулировать на эту тему. Со шведской стороны я не вижу намерений вступить в НАТО в ближайшее время», – сказал посол.
Дипломат выразил сожаление по поводу слишком тесного сотрудничества Швеции с Североатлантическим альянсом и замораживания контактов с Россией в военной области. «Для создания доверия и укрепления безопасности необходимо находиться в контакте с обеими сторонами. Отсутствие контактов с Россией по военной линии не идет Швеции на пользу», – подчеркнул российский посол.
В качестве примера он привел заход в январе этого года шести кораблей ВМФ России в Балтийское море, привлекший в Швеции большое внимание на фоне обострившейся международной обстановки. «Если бы у Швеции были контакты с российскими военными, то Стокгольм мог бы позвонить и спросить, что делают там эти корабли. Тогда бы он узнал, что речь шла об обычном техническом осмотре, и никакого волнения не возникало бы. Тогда Швеции не пришлось бы перебрасывать военные части из Будена на Готланд», – пояснил Татаринцев.
На вопрос о том, ощущала ли Россия угрозу в связи с такой «демонстрацией силы» Швецией, посол ответил отрицательно. По его мнению, самую большую нервозность в этой ситуации должны были испытывать жители Готланда, испугавшись, что Россия вот-вот предпримет вторжение на остров. «Эффект, возможно, оказался несколько комичным, но я не хочу вмешиваться во внутренние дела Швеции», – сказал Татаринцев. Он напомнил, что королевство имеет полное право перемещать вооруженные силы по своей территории.
«Сейчас отношения [России и Швеции] полностью заморожены по шведской инициативе и остаются в таком состоянии с 2014 года. Полностью отсутствуют контакты между нашими парламентариями и военными. И это очень плохо», – отметил он.
По словам посла, Россия неоднократно выступала с инициативой о размораживании отношений, однако вплоть до недавнего предъявления ею требований о гарантиях безопасности наталкивалась на исключительно холодный прием. «Сейчас же шведское правительство вдруг говорит о диалоге. Это ненормально и неестественно не разговаривать друг с другом из-за того, что произошло в третьей стране», – отметил российский дипломат.
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Ранее Москва обвинила Запад в информационном прикрытии санкций против России.
Накануне помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Стали известны подробности обнаружения американской подлодки у Курил
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Субмарина военно-морских сил (ВМС) США типа «Вирджиния» была обнаружена противолодочными самолетами Ил-38 и подводной лодкой Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил осведомленный источник.
По его словам, лодку ВМС США обнаружили в ходе плановых учений по поиску и уничтожению субмарины условного противника, передает ТАСС.
Координаты подводного судна отправили отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». После чего российский многоцелевой корабль выполнил необходимые действия для защиты государственной границы России.
Как добавил источник, американская подлодка имела объективные преимущества в обнаружении, но оперативные действия ТОФ, скорее всего застали ее врасплох. В итоге лодка не успела покинуть район учений незамеченной.
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла. Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
«Маршал Шапошников» отогнал подлодку США от Курильских островов
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В районе курильского острова Уруп в территориальных водах России обнаружена подлодка США типа «Вирджиния», требования о всплытии не были выполнены, после применения «соответствующих средств» она ушла, сообщили в Минобороны России.
«12 февраля в 10.40 (мск) в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Требование о немедленном всплытии экипжем подлодки было проигнорировано.
«В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства», – говорится в сообщении.
Уточняется, что американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды России.
Добавляется, что отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения и осуществляет контроль подводной среды для воспрещения нарушения государственной границы.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
Захарова возмутилась издевательством США
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала издевательством над здравым смыслом и украинским народом провокационные заявления о вторжении на Украину.
«Вы такое вообще видели когда-нибудь? США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными. Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже 2 месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», – написала в Telegram Захарова.
Президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.
В субботу стало известно о планах США эвакуировать дипломатов с Украины. Белый дом призвал американцев покинуть Украину за 48 часов. Живущие в республике американцы пожаловались на звонки из посольства Соединенных Штатов.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Байден превратился в игрушку американских спецслужб.
Захарова заявила о готовности США нажать на кнопку «Перегрузка»
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США готовы нажать на придуманную экс-главой Госдепа Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что действия США и Великобритании – «это классическая пропаганда войны», которая «запрещена Международным пактом о гражданских и политических правах, принятым резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1966 года». «Пункт первый 20-й статьи этого документа гласит: «Всякая пропаганда войны должна быть запрещена законом», – напомнила она, отметив, что «Вашингтон и Лондон всегда были верны главному принципу – руки должны быть развязаны».
Официальный представитель МИДа отметила, что США, «принимая на себя обязательства по Пакту», делают оговорку: «Статья 20 не уполномочивает Соединенные Штаты и не требует законодательных действий или других мер от Соединённых Штатов, которые бы ограничили право на свободу выражения мнений и собраний, гарантированное Конституцией и законами Соединённых Штатов».
Захарова напомнила, что «аналогичную оговорку делает» Лондон: «Правительство Соединенного Королевства толкует статью 20 в соответствии с правами, предоставляемыми статьями 19 и 21 Пакта, и, приняв законодательные акты по вопросам, имеющим практическое значение в интересах общественного порядка (ordre public), оставляет за собой право не вводить никаких дополнительных законодательных актов. Соединённое Королевство также оставляет за собой аналогичное право в отношении каждой из своих зависимых территорий».
В МИДе пояснили, что «Пакт был принят в разгар холодной войны». Он был необходим, чтобы «отвести человечество от той пропасти, к которой его толкала военная риторика стран НАТО в те годы». Страны, включая СССР, а позже – Россию, «добровольно отказываются» от пропаганды войны, а вот США и Великобритания «не лишают себя возможности поднести спичку к стогу сена».
Как заявила Захарова, сейчас «агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину» и «проведение у российских границ военных учений НАТО и создание наступательной общевойсковой инфраструктуры западных государств».
Вашингтон и Лондон, «как дубинкой, размахивают» инструментом, который «хранили добрых полвека» в «загашниках». США и Великобритания через СМИ поддерживают «управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах». «Все готово к тому, чтобы рука Вашингтона нажала на придуманную госсекретарем США Хиллари Клинтон кнопку «Перегрузка», – заявила Захарова.
Напомним, Москва неоднократно отвергала ложные оценки о якобы ведущейся подготовке «вторжения» на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
6 марта 2009 года на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Клинтон вручила ему большую красную кнопку на желтой основе как «символ стремления американской администрации произвести «перезагрузку» отношений между Вашингтоном и Москвой». Однако на кнопке по-английски было написано reset, а по-русски латинскими буквами – peregruzka («перегрузка»).
В Кремле дали оценку переговорам Путина и Байдена
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Состоявшийся в субботу телефонный разговор президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена носил сбалансированный и деловой характер, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Можно констатировать, что характер беседы был все-таки довольно сбалансированным и деловым», – приводит слова Ушакова ТАСС.
Как сообщил помощник российского лидера, разговор длился чуть более часа и стал своего рода продолжением российско-американских переговоров, состоявшихся 7 декабря 2021 года в режиме видеоконференции, а также телефонного контакта президентов от 30 декабря.
«Именно тогда лидеры двух стран начали обсуждение важнейшей на сегодня темы, а именно вопросов обеспечения долгосрочных, юридически закрепленных гарантий безопасности РФ», – напомнил представитель Кремля.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Он сообщил, что президенты договорились, что Москва и Вашингтон продолжат контакты на различных уровнях по всем затронутым в ходе телефонного разговора вопросам. «Как сказал Джозеф Байден, он хочет, чтобы межгосударственные отношения России и США выстраивались на основе взаимного уважения», – уточнил Ушаков.
Как заявлял сотрудник администрации США высокого ранга, «разговор двух президентов был профессиональным и содержательным, он продолжался немногим более часа».
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
В пятницу Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
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Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
Минобороны вручило военному атташе США ноту из-за инцидента с подлодкой у Курил
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Минобороны России вызывало военного атташе США из-за ситуации с американской атомной подлодкой типа Virginia («Вирджиния»), обнаруженной утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, сообщили в оборонном ведомстве.
«В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.
Позднее в ведомстве сообщили, что «12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны России в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве вручена нота».
Представителю минобороны США было заявлено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права.
«Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем», – цитирует заявление Минобороны РИА «Новости».
Там подчеркнули, что «Минобороны России оставляет за собой право предпринимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности Российской Федерации».
Ранее 12 февраля 2022 года в 10:40 мск в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа Virginia. Требования о всплытии экипажем субмарины не были выполнены, после применения «соответствующих средств» подлодка ушла.
Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения, в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.
Атомные подводные лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) класса «Вирджиния» (Virginia) находятся в строю ВМС США с 2004 года. Водоизмещение корабля составляет порядка 7 925 т., средняя скорость – более 25 узлов. В состав вооружения субмарины входят ракеты Tomahawk («Томагавк») в различной конфигурации и торпеды Mk.48 ADCAP.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, как ВМФ России должен давить на США.
Политолог: Просьба к Байдену срочно приехать на Украину выглядит по-холопски жалко
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«Украинцы выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию. Однако Байден не станет рисковать своей репутацией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена «как можно скорее» посетить Киев.
«Байден и так бы не поехал на Украину, а теперь в условиях предвоенной истерии он тем более не будет рисковать своей репутацией, чтобы посетить эту страну. Зато мотивация украинской стороны очевидна: по их мнению, западный мир сплочен – к ним уже приезжали Макрон и Джонсон, а теперь должен был бы приехать Байден и показать, что Америка готова не на словах, а на деле защищать Украину от якобы готовящегося вторжения России», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Несмотря на то, что Байден несколько раз выступал по украинской повестке, он не является главным спикером США по этому вопросу. А сейчас американский президент вообще отдыхает, проводя большую часть времени в Делавэре, нежели в Белом доме, – объяснил эксперт. – Известно, что на предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности отправится американская делегация во главе с вице-президентом страны Камалой Харрис. Более того, в Вашингтоне идут разговоры о том, что именно на нее попытаются переложить весь украинский вопрос».
«Соответственно, если и была гипотетическая возможность поездки высокопоставленных американских чиновников в Киев, то поехала бы Харрис. Однако в настоящий момент поездка не запланирована, и я сомневаюсь, что в текущих обстоятельствах вице-президент поедет на Украину», – считает собеседник.
При этом, по мнению Дудакова, приглашение Байдена на Украину ставит в невыгодное положение самих украинцев. «Они выступают в роли холопов, просящих барина приехать и разрешить ситуацию, – подчеркнул политолог. – А сам Байден может это предложение игнорировать, сославшись на оказание военной помощи Киеву и введение санкций против России. Для американского лидера это приглашение не играет важной роли, а украинская сторона выглядит жалко».
«В ближайшие 48 часов нагнетание обстановки дойдет до пика. Сложно представить, что будет война, но провокации со стороны Украины исключать не стоит, – прогнозирует аналитик. – Так или иначе, на Украину сейчас оказывается максимальное экономическое давление: происходит огромный отток инвестиций, фактически закрылось воздушное пространство. Ущерб для экономики страны значительный. Их дожимают, чтобы они начали проводить более рациональную политику в отношении ДНР и ЛНР, а также пересмотрели свой подход к членству в НАТО».
В воскресенье стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена посетить Киев. Зеленский уверен, что визит Байдена «в Киев в ближайшие дни, которые являются решающими для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации», передает РИА «Новости».
При этом CNN со ссылкой на правительственный источник в Киеве сообщает, что Зеленский попросил Байдена посетить Украину «как можно скорее», а также запросил у США «дополнительной продвинутой финансовой и военной поддержки». При этом CNN, ссылаясь на неназванного чиновника США, утверждает, что визит Байдена в Киев на фоне кризиса «маловероятен».
Напомним, это уже третий телефонный разговор президентов США и Украины с начала года. Разговор продолжался чуть менее часа. Зеленский заявил, что они обсудили ситуацию с безопасностью, вопросы экономики, санкции и предполагаемую агрессию со стороны России.
Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого. Более того, началось сворачивание авиасообщения с Украиной.
В понедельник телекомпания CBS News сообщила, что в течение ближайших двух суток Белый дом намерен отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих. Телекомпания не уточняет, сотрудники каких именно ведомств имеются в виду. Кроме того, не поясняется, означает ли это, что они покинут Украину.
Напомним, источник по дипломатической службе США ранее сообщал, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов, решение принято срочно, как ответ на изменение оценок безопасности. При этом здание посольства в Киеве «не останется заброшенным» – там остается работать технический персонал, в том числе для обеспечения безопасности зданий.
Между тем СМИ сообщают, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают Украину чартерными рейсами. Как пишет «Украинская правда», в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова». Однако сам Колесников заявил, что остается в Киеве и не планирует покидать город, а «самолет вылетел в Прагу на техническое обслуживание». Также в материале говорится, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович».
«Страна.ua» также пишет, что «большинство крупных бизнесменов покинули страну». Так, «в последние дни улетели бизнесмены Василий Хмельницкий, Вадим Столар, Андрей Ставницер (человек, близкий к замглавы офиса президента Кириллу Тимошенко)». Кроме того, «за границей еще с января находятся Ринат Ахметов и Виктор Пинчук». «После ДТП, в котором под Харьковом погиб человек, улетел в Лондон харьковский бизнесмен Александр Ярославский», – сообщает издание.
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Захарова: США врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения
Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру, история с экс-госсекретарем Колином Пауэлла тому пример, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела слова советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, заявившего в воскресенье о том, что надо быть готовыми к тому, что Россия создаст предлог для нападения на Украину.
«Мир уже знает, кто все время врет. А тот, кто подзабыл, как Вашингтон «создает предлоги для нападения», пусть посмотрит выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года», – написала она.
Также Захарова привела отрывок из речи Пауэлла, где он заявляет о том, что у Ирака есть оружие массового уничтожения.
«Позже Колин Пауэлл неоднократно признавал, что на момент его выступления в Совбезе Президент США уже принял решение о вторжении в Ирак, а сам он «сожалеет, что многое из тех данных, что были представлены Совету Безопасности, были ошибочными». Уже год спустя, в 2004 году, выступая в Конгрессе, он говорил, что «вряд ли мы найдем в Ираке оружие массового поражения», которым пугал Совет Безопасности, размахивая пресловутой пробиркой», – напомнила представитель МИД.
Позже был опубликован доклад, где больше тысячи международных экспертов заявили, что никаких сколько-нибудь существенных запасов оружия массового поражения в Ираке найти не удалось, указала представитель МИД.
«Американские политики врали, врут и будут врать, создавая предлоги для нападения на мирных граждан по всему миру. Это всем известно. Я бы попросила американский политический истеблишмент не брать еще один грех на душу, но не уверена, что она у них есть», – заключила Захарова.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Пентагон призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации
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Представитель Пентагона Джон Кирби прокомментировал слова министра обороны России Сергея Шойгу о том, что часть российских масштабных военных учений уже завершается, часть будет завершена в ближайшее время.
Кирби заявил, что «не оспаривает слова» Шойгу о завершении учений. Однако при этом Кирби сказал, что Россия «продолжает наращивать силы вдоль границы с Украиной». По его словам, «открытость» Москвы «по поводу учений можно только приветствовать». Однако, как заявили в Пентагоне, Россия «совсем не транспарентна относительно этого масштабного наращивания сил», передает РИА «Новости».
«Было бы странно думать, что они стянули столько войск к границам Украины и в Белоруссию просто для зимних учений», – сказал он, добавив, что путь дипломатического урегулирования кризиса вокруг Украины все еще открыт. Кирби призвал вернуть российские войска в места постоянной дислокации ради деэскалации.
Пентагон уверен, что войска США, переброшенные в Восточную Европу, не будут втянуты в конфликт на Украине. Кирби сказал, что «нет ни намерения, ни планов, ни санкции использовать эти войска на Украине».
Небольшое число военных США находятся на Украине, они обеспечивают безопасность американских дипломатов, сказал Кирби, инструкторов Пентагона по противовоздушной обороне на территории страны нет, передает ТАСС.
США отметили, что совместное заявление России и Китая «стало очередным свидетельством, что Китай решил быть на стороне России в отношении того, что происходит в Европе». «Их молчаливая, если хотите, поддержка России вызывает глубокую обеспокоенность и, честно говоря, еще больше дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе», – заявил Кирби.
Напомним, президент России Владимир Путин во время встречи попросил главу Шойгу доложить о ходе различных учений Вооруженных сил России. По словам Шойгу, войска практически всех военных округов принимают участие в учениях «Союзная решимость».
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Беседа Путина и Байдена завершилась
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена – третий с начала кризиса вокруг Украины – завершился в субботу в 12:06 по времени часового пояса Вашингтона (20.06 по Москве), сообщили в Белом доме.
«Разговор президента Байдена с президентом Путиным по защищенной связи закончился в 12:06 по времени восточного побережья США», – передает ТАСС сообщение Белого дома.
О содержании и итогах беседы американская сторона пока не сообщает.
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена начался в 11:04 по времени восточного побережья США (19:04 мск).
До Байдена Путин поговорил по телефону с Эммануэлем Макроном. Президент России и лидер Франции продолжили обмен мнениями по темам гарантий безопасности России и преодоления тупика во внутриукраинском кризисе, а также обсудили тему провокационных спекуляций о якобы планах вторжения России на Украину.
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Песков указал на «ковбойский подход» США к Европе
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США «прямо заявляют, что кому надо делать» в Европе, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя попытки европейцев «повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах».
Песков отметил, что страны Европы «последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах». По его словам, «это один из столпов, который всегда хромал в ЕС». Песков считает, что «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах», но «это не совсем получается», передает РИА «Новости».
Он указал, что «по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона», США «никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе». Как подчеркнул пресс-секретарь президента, США «без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать», а «если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет». «Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», – заявили в Кремле.
Песков указал на то, что это «контрастирует с желанием» ЕС быть «более суверенными в своих внешнеполитических интересах». Он выразил надежду, что «здравый смысл здесь возобладает». Песков рассчитывает, что страны ЕС «в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями».
Напомним, ЕС настаивает на том, что должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что ЕС никак не может понять, что со стратегической и геополитической точек зрения он нужен Вашингтону только в качестве определенного ресурса на возможном театре военных действий.
В США заявили, что вторжение на Украину может начаться «в любой день»
США не могут назвать точную дату «вторжения» на Украину, в Вашингтоне ожидают, что оно может начаться «в любой день», заявил CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Мы не можем предсказать точную дату», – указал Салливан, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. Согласно его утверждению, США считают, что «вторжение, боевые действия со стороны России на Украине могут начаться в любой день», передает ТАСС.
Он не исключил, что эскалация напряженности вокруг Украины может произойти «в ближайшую неделю, до завершения Олимпийских игр».
«Это также может произойти после Олимпиады. Кроме того, возможно, мы считаем, что Россия может избрать дипломатический путь», – добавил Салливан.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен на Гавайях выступил с утверждением, что Россия якобы может пойти на провокацию для оправдания «военных действий» в отношении Украины.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Вслед за этим в администрации США призвали всех американцев немедленно покинуть Украину, подчеркнув, что любой американец должен уехать в течение 48 часов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
В Кремле указали на несоответствие идей Байдена озабоченностям Москвы
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Высказанные президентом США Джо Байденом в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«Он (президент США Джо Байден), как сказал, является приверженцем дипломатического пути и в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных, переданных нами американцам и натовцам», – приводит слова помощника президента России ТАСС.
«Сразу же отмечу, что президент России среагировал в том духе, что российская сторона, конечно, проанализирует высказанные Байденом соображения и будем их, несомненно, учитывать. Но, к сожалению, и это было сказано, эти соображения не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив», – подчеркнул Ушаков.
В числе таких озабоченностей, напомнил помощник президента России, – вопросы нерасширения НАТО, неразмещения ударных сил на украинской территории, возврат конфигурации сил Североатлантического альянса в состояние 1997 года, когда подписывался основополагающий акт России и НАТО.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
«[По этим вопросам] мы ответа по существу не получили», – подчеркнул Ушаков. Он добавил, что многие из озвученных Байденом в телефонном разговоре шагов уже содержатся в полученных РФ в январе из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО ответов на российские предложения.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, в МИД обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
Накануне Москва отказалась принимать коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, подчеркнув, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет. Как подчеркнул первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, переговоры по гарантиям безопасности не могут длиться вечно. Он напомнил о наличии в РФ специалистов на случай необходимости военно-технического ответа по причине отсутствия прогресса в диалоге с Западом.
Днем ранее президент Владимир Путин поручил МИДу добиться от США и НАТО исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для России. Он также заявил, что Москва готовит ответ в Вашингтон и в НАТО по гарантиям безопасности.
В среду замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности. Он также заметил, что в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. 26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон передал Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Пентагоне исключили превентивные санкции против России из-за кризиса на Украине
Администрация США по-прежнему не рассматривает возможность введения превентивных санкций в отношении России в связи с продолжающимся кризисом на Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима», – сказал Кирби в эфире телеканала Fox News. Представитель Пентагона подчеркнул, что, если масштабные санкции будут введены против России сейчас, они «утратят свой сдерживающий эффект», передает РИА «Новости».
Он добавил, что в Пентагоне считают, что «они сохраняют такой эффект, находясь в резерве».
Демократы под руководством главы комитета американского сената по иностранным делам Боба Менендеса внесли проект закона, предполагающий введение санкций против российского руководства в случае эскалации кризиса на Украине. Санкции могут затронуть и «Северный поток – 2».
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
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