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Шойгу назвал причину обострения ситуации в Европе
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Военно-политическая ситуация на европейском континенте значительно обострилась из-за нагнетания напряженности вокруг Украины, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
«В повестку дня были включены наиболее актуальные проблемы европейской безопасности и взаимодействия военных ведомств двух стран. Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что военно-политическая ситуация в Европе значительно обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, военным присутствием НАТО вблизи российских границ, что требует принятия неотложных мер по обеспечению гарантий безопасности для Российской Федерации», – говорится в сообщении Минобороны, передает ТАСС.
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что российская сторона готова рассмотреть предложения по восстановления взаимодействия по военной линии с Лондоном.
Как отметили в ведомстве, «на встрече достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран».
«Шойгу подчеркнул, что в Минобороны России готовы рассмотреть предложения по восстановлению двустороннего взаимодействия по военной линии. Достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств», – добавили в ведомстве.
Ранее Сергей Шогу заявил министру обороны Британии, что на европейском континенте обстановка становится все более напряженной, но в этом нет вины России.
Напомним, в пятницу министр обороны Британии Бен Уоллес прибыл с официальным визитом в Москву для переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
До этого проходила встреча главы МИД Британии Лиз Трасс с российским коллегой Сергеем Шойгу. В ходе переговоров Трасс оконфузилась, о чем подробно писала газета ВЗГЛЯД.
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Канцлер Германии выступил с угрозами в адрес России
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Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и геостратегическим, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед переговорами с президентами Франции и Польши Эммануэлем Макроном и Анджеем Дудой в Берлине.
«Дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и приведет к серьезным последствиям для России – политическим, экономическим и наверняка геостратегическим», – приводит слова канцлера Германии ТАСС.
Как подчеркнул Шольц, оценка ситуации вокруг Украины и позиция лидеров Германии, Франции и Польши совпадает. «Наши устремления сегодня в рамках Веймарского треугольника заключаются в следующем: мы хотим, прежде всего, добиться деэскалации в напряженной ситуации, мы нуждаемся в переговорах и решении», – сказал он.
«Наша общая цель заключается в том, чтобы не допустить войны в Европе», – сказал канцлер Германии. «Нас всех объединяет одна цель – сохранить мир в Европе – посредством дипломатии, ясных сигналов и готовности действовать сообща», – заявил Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки о подготовке вторжения на Украину. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности
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Москва серьезно восприняла ряд встречных предложений Вашингтона по гарантиям безопасности, в частности по конкретным мерам транспарентности и укрепления доверия, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
«Мы серьезно восприняли те соображения по конкретным мерам транспарентности, укрепления доверия, снижения рисков, которые содержатся, в частности, в американском документе», – цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, в ответе НАТО процентная доля хамства и вызывающих формулировок гораздо выше по сравнению с американским. Также он отметил, что Россия продолжает анализировать реакцию США по гарантиям безопасности.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
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В Польше назвали цель размещения американской системы ПРО в Восточной Европе
Американские базы системы ПРО на территории Польши и Румынии нужны не только, чтобы защищать от ракетного удара, но и для разведки, заявил аналитик Яцек Раубо.
«Компоненты системы ПРО имеют важное значение в контексте разведывательного потенциала США в Европе», – сказал эксперт в интервью Polska Times, передает РИА «Новости».
Комментируя предложение США пустить инспекцию из России на американские базы в польском Редзиково и румынском Девеселу, Раубо заявил, что разворачивание технологичного оружия на восточном фланге НАТО – худшее положение дел для Москвы.
Он отметил важность не только возможности перехватить ракеты противника, но и системы слежения и анализа данных.
Ранее сообщалось, что военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии.
МИД отказался принимать коллективный ответ ЕС и НАТО о неделимости безопасности
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Россия не может принять коллективный ответ Евросоюза и НАТО на письмо главы МИД России Сергея Лаврова о понимании принципа неделимости безопасности, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
«Не можем принять «коллективный» ответ, напоминающий «круговую поруку». Ждем развернутой реакции на поставленный нами вопрос от каждого адресата. Увиливание от ответа означает, что на Западе не хотят признавать за собой взятые по линии ОБСЕ и Россия – НАТО обязательства и пытаются заботиться о своей безопасности за наш счет», – передает ТАСС заявление.
Отмечается, что в ответе генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля на послание нет предметной реакции по вопросу о понимании и реализации на практике принципа неделимости безопасности.
«Предметной реакции на прямо поставленный вопрос в полученных «документах» нет. Вместо этого нам предлагается вступить в диалог по укреплению безопасности», – отметила дипломат.
Напомним, Брюссель официально передал Москве коллективный ответ на письмо Лаврова. Лавров заподозрил страны Запада в отказе от принципа неделимости безопасности. Как подчеркнул министр, Россия «хочет получить четкий ответ на вопрос о том, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе приверженности принципу неделимости безопасности».
Трасс обозначила два пути для России по НАТО
Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс заявила, что у России есть выбор: сотрудничать с НАТО или продолжать увеличивать численность войск на границе с Украиной, что будет восприниматься Западом как «угроза».
Трасс заявила после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, что «мы видим увеличение количества войск и также оружия на границе с Украиной, мы считаем это угрозой», передает РИА «Новости».
«Я считаю, что у России есть четкий выбор: Россия может идти дипломатическим путем, сотрудничать с НАТО для того, чтобы обеспечить европейскую безопасность, или же продолжить путь, который мы наблюдаем, а именно увеличивать количество войск на границе (с Украиной), что является угрозой», – отметила она.
Также Трасс заявила, что «российская дипломатия никак не должна мешать Украине определять свое будущее», в частности, речь идет о концентрации более, чем 100 тыс. военных вблизи украинских границ».
Ранее Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс заявил, что спекуляции в СМИ о том, что Россия якобы готовит операцию с целью захвата Киева, основаны на подходе «хайли лайкли».
Напомним, что Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Путин: Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности
Россия готовит ответ в НАТО и Вашингтон по гарантиям безопасности, переговоры продолжаются в открытом и закрытом режимах, заявил президент России Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
«Что касается дальнейших переговоров с нашими европейскими, американскими партнерами, они продолжаются и в открытом, и в закрытом режиме. Мы готовим ответ и в НАТО, и в Вашингтон», – цитирует Путина РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности. В министерстве заявляли о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу о недопустимости расширения альянса.
Москва напомнила НАТО об основополагающем акте
Североатлантическому альянсу стоит помнить о положениях основополагающего акта при наращивании сил в Восточной Европе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Разрабатывая планы по усилению на востоке Европы, натовцам не следует забывать о положениях основополагающего акта об отношениях России и альянса. Мы не слышали, чтобы они выходили из этого документа или от него отказывались», – цитирует Захарову РИА «Новости».
Российское руководство допускает, что акт «постигнет судьба и других договоренностей, которые они перестали рассматривать как обязательные для себя», указала дипломат.
Ранее СМИ сообщали, что военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии.
Напомним, основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и НАТО был подписан в Париже в 1997 году. Преамбула договора гласит, что стороны не рассматривают друг друга как противников.
Блинкен выступил с новыми нападками против России
Госсекретарь США Энтони Блинкен использовал пресс-конференцию после встречи в Мельбурне с партнерами из Австралии, Индии и Японии, чтобы выступить с новыми нападками на Россию, отвечая на вопросы журналистов.
Блинкен заявил по итогам встречи формата QUAD, что «мы (США) продолжаем видеть очень тревожные признаки российской эскалации, в том числе новые силы, прибывающие на украинскую границу», передает РИА «Новости».
По его словам, «вторжение может начаться в любое время, в том числе во время Олимпиады», и повторил, что американские граждане должны покинуть Украину.
«Мы продолжаем сокращать наше посольство, мы продолжим этот процесс и ясно дали понять, что американские граждане, которые остаются на Украине, должны уехать сейчас», – добавил он.
Вместе с тем, по его словам, США и их партнеры по QUAD выступают за «дипломатию и диалог», чтобы «устранять разногласия».
«В то же время мы дали понять России, что если она выберет агрессию, она столкнется с массивными последствиями», – пригрозил Блинкен.
Он добавил, что США сотрудничают с партнерами по всему миру, включая Австралию, решая, «какие могут быть последствия, в том числе экономические и финансовые санкции, экспортный контроль, укрепление обороны Украины и НАТО».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила НАТО в нагнетании ситуации вокруг Украины.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину.
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Путин поручил МИД добиться от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности
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Повышение уровня напряженности требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности, прежде всего – получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России, заявил президент Владимир Путин.
Путин заявил в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля, что «обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной», и это «требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь – добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», говорится в сообщении на сайте Кремля.
«И конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка. Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», – добавил президент.
Он пожелал сотрудникам МИД успехов в работе, а ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и всего самого наилучшего.
Ранее МИД заявил о серьезной оценке контрпредложений США по безопасности. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявлял, что позиция НАТО по вопросу предоставления гарантий безопасности сравнима с «пивом для членов профсоюза».
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Генсек НАТО: Военный конфликт с Россией будет ужасным и разрушительным
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Еще не поздно сохранить мир, североатлантический альянс серьезно нацелен на поиск политического разрешения противоречий с Россией, военный конфликт будет ужасным и разрушительным, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью сербскому каналу «Вести».
«Изо дня в день мы видим, что российские войска все больше скапливаются на границе. В то же время не поздно сохранить мир, НАТО серьезно нацелена на поиск политического решения. Мы предоставили России конкретные предложения в письменной форме, заявив, что мы готовы обсуждать контроль вооружений, транспарентность военной деятельности, ракеты и многие другие проблемы. Мы пригласили Россию встретиться [в формате] Совета Россия – НАТО, где мы бы сели и выслушали российские озабоченности и нашли бы политическое решение конфликта, возникшего из-за наращивания российских военных сил», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
Он повторил, что целью НАТО является «сохранение мира и защита своих членов». «Я работаю со многими генералами, и, по моему опыту, они прекрасно понимают важность предотвращения войны, потому что знают, насколько ужасным и разрушительным будет военный конфликт. Это причина, почему НАТО – политический военный альянс, который всегда ищет политическое решение», – заявил генсек.
Отвечая на вопрос о том, существует ли некий подписанный документ о нерасширении НАТО на восток, Столтенберг подчеркнул: «Никогда такой документ не был подписан». Генсек альянса добавил, что его двери открыты для всех стран Европы, которые соответствуют стандартам НАТО. На просьбу прокомментировать заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что НАТО нельзя рассматривать как оборонительный союз, имея в виду военные операции в Югославии, Ливии и Афганистане, Столтенберг выступил с утверждением, что НАТО является оборонительным альянсом, а агрессия против Югославии осуществлялась с целью «остановить жестокие этнические войны».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Столтенберг заявил, что НАТО поддерживает диалог Белграда и Приштины, и уклонился от ответа на вопрос о том, поможет ли миссия альянса в Косове и Метохии предоставить сербам в автономном крае возможность проголосовать на выборах 3 апреля. По верссии генсека, НАТО находится на Балканах якобы для того, чтобы не допустить повторения конфликта.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в ходе состоявшихся в понедельник в Москве переговоров в общих чертах проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Российский лидер указал, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году, когда был подписан основополагающий акт Россия – НАТО.
После переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент России Владимир Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в прошлую субботу глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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СМИ: Макрон озвучил Путину идеи по Украине без согласования с НАТО
В ходе визита в Москву президент Франции Эммануэль Макрон озвучил главе России Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине без согласования их с НАТО, пишет Daily Mail.
По данным газеты Daily Mail, лидер республики, например, предложил закрепить за Киевом нейтральный статус, что лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале отмечается, что сказанное Макрон не согласовал с остальными членами НАТО. Подчеркивается, что отсутствие согласованности с союзниками делает любое заявление Макрона бессмысленным.
«Он (Макрон) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», – сказал источник в британском правительстве.
В статье уточняется, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживается ни Североатлантическим альянсом, ни Киевом.
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов. Макрон обсуждал с Путиным решение украинского вопроса, ранее отмечалось, что он делал это для того, чтобы получить статус европейского лидера.
Советник Коля рассказал, как объяснял Горбачеву необходимость НАТО для Европы
Ранее неизвестные детали обсуждения будущего НАТО с советским лидером Михаилом Горбачевым, в частности, об аргументах в пользу расширения альянса в Европе, рассказал в интервью экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик.
Тельчик вспомнил «доверительный разговор», который был у него от имени канцлера Гельмута Коля с президентом Михаилом Горбачевым в Москве в начале мая 1990 года, передает РИА «Новости».
«Горбачев спросил меня, зачем Германии до сих пор нужна НАТО? Теперь мы были бы партнерами и друзьями. Я сказал ему, что это могло бы быть, если мы станем друзьями и партнерами. Но он должен учитывать, что объединенная Германия будет крупнейшей страной в сердце Европы с точки зрения населения и экономики, окруженной девятью соседними странами, такими как Польша, ЧССР, Нидерланды, Франция и т. д. Принимая во внимание историю и опыт с Германией, им будет лучше сосуществовать с нами, если мы будем в одном союзе. Поэтому нам нужна НАТО ради самих себя», – пояснил он.
Ранее Горбачев заявлял, что США после холодной войны решили строить новую империю, им «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».
Пушков объяснил актуальность Мюнхенской речи Путина
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«Если быть честными, то на Западе все должны признать, что Путин был прав», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Ранее экс-глава МИД Австрии Кнайсль указала на правоту Владимира Путина в Мюнхенской речи.
«Заявление экс-главы МИД Австрии весьма показательно. Могу точно сказать на основании личных знакомств: так же, как Кнайсль, думает немало западных дипломатов, парламентариев и экспертов», – считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Причем, по его словам, вырисовывается закономерность: пока на Западе политик у власти, он подобных заявлений не делает. «Из «активной зоны» таких признаний мы не слышим. Но сразу после отставки западных политиков вдруг выясняется, что Россия-то, оказывается, была права», – отметил собеседник.
Сенатор указал на то, что люди, задействованные в «западной внешнеполитической машине», вынуждены играть по тем правилам, которые навязываются «сверху», поэтому от действующих политиков такого рода заявлений ждать не стоит.
«Есть и второй момент: Кнайсль спустя 15 лет признала правоту Путина, поскольку обострилась международная обстановка. Но к этому обострению привел именно тот миропорядок, который США выстраивали и продолжают выстраивать вместе со своими союзниками», – напомнил Пушков.
Он отметил, что Соединенным Штатам и их союзникам никто не помешал осуществить агрессию против Югославии. «Воодушевленные успехом, они оккупировали Ирак. Затем провели войну в Ливии и поддерживали джихадистов в Сирии, чтобы сместить там законное правительство. Кроме того, американцы 20 лет «сидели» в Афганистане, пытаясь навязать этой стране глубоко чуждую ей систему власти. То есть мы видим повторение одного и того же синдрома: попытку решить проблему военным путем, неудачный итог и далее – признание отдельными деятелями ошибочности самой политики», – отметил собеседник.
Пушков напомнил про ситуацию вокруг Ирака, в правильности оккупации которого США убеждали весь мир. «Обама, будучи сенатором, выступал против этой кампании, и потом многие официальные и неофициальные лица с ним согласились», – указал собеседник.
«Несмотря на это, потом была Ливия: отпраздновали победу над Каддафи, но развалили страну и даже целый регион. Вскоре премьер Италии Маттео Ренци, а следом и президент Франции Эммануэль Макрон назвали произошедшее катастрофой», – напомнил Пушков.
Схожая история, по мнению сенатора, была и с Сирией. «Я прекрасно помню, как в ПАСЕ некоторые страны пытались устроить истерику из-за нашей поддержки президента Асада. А через два года ко мне подошел итальянский сенатор – автор того антироссийского доклада, и сказал: «Развитие событий показало, что вы были правы», – рассказал глава Комиссии по информполитике.
По его словам, Путин предупреждал обо всем этом еще в 2007 году. «США принимают не правильные решения, а те, которые усиливают их гегемонию. Они идут не за интересами своей безопасности, а за своей экспансией – даже если это противоречит интересам американской нации», – заметил Пушков.
«За 20 лет США совершили уйму ошибок, вытекающих из их стремления к гегемонии. Это даже уже не ошибки, а провальная стратегия, которая ведет к развалу государств и новым войнам. Вот об этом и говорил Путин в 2007 году, объясняя, что однополярный мир неприемлем», – сказал сенатор.
«Если быть интеллектуально честными, то признать, что Путин был прав, должны были бы и многие другие политики, а не только те, которые стали независимыми от системы власти, блокирующей такого рода заявления», – подытожил Пушков.
В четверг экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что президент России Владимир Путин в Мюнхенской речи 2007 года был прав, а ситуация в мире с тех пор еще больше обострилась.
«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», – передает РИА «Новости» слова Кнайсль.
По ее словам, все сегодняшние дипломатические встречи и переписки – лишь результат отсутствия активности, прежде всего со стороны Запада, за прошедшие 15 лет. «Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», – констатировала она.
В августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.
10 февраля 2007 года на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Путин выступил с речью и предостерег от опасности гипертрофированного применения силы в международных делах.
Также российский лидер говорил об отходе от международного права в сторону наращивания военной мощи и новой гонки вооружений. Кроме того, Путин привлек внимание к проблеме ядерного разоружения, милитаризации космоса, расширения НАТО на восток.
Выступление Путина имело огромный резонанс: впервые Россия так прямо и жестко обозначила свои подходы к мировой дипломатии. По мнению политологов, прошедшие годы показали, что тезисы речи президента не потеряли актуальности, и многие негативные тренды, о которых предупреждал тогда российский лидер, лишь усиливаются.
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Названы места проведения новых учений НАТО в Европе
Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3.
Канал сообщил, что «ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года», а учения Trojan Footprint, «которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии», передает РИА «Новости».
В среду правительство Словакии одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Также правительство страны одобрило участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.
Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США. Позже глава МИД страны извинился за инцидент.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
Сообщалось также, что в НАТО задумались над усилением сил на Востоке на долгосрочной основе.
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