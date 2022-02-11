Набиуллина не исключила двузначной ключевой ставки

Застрявшие в промерзлой земле российские танки пришлось откапывать экскаватором

Неподалеку от Украины в мерзлой земле намертво застряли несколько российских танков и бронетранспортер. В Сети появилось видео, где видно, как экскаватор пытается их выкопать.

Застрявшие в мерзлой земле танки пытается освободить экскаватор. Машины стоят неподвижно, не видно признаков пробуксовки или начала движения. Эту картину местный житель снимает на камеру телефона и с иронией комментирует. «Не буксуют и не застревают. Чуть-чуть не доехали. Вот это да!» – прилагаются комментарии к видео, опубликованному в телеграм-канале «Повернутые на войне».

Напомним, в четверг военные России и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля проходят совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.

Кроме того, президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину, заявив, что если «американцы и русские начнут стрелять друг в друга», это будет «мировая война». «Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира», – высказался он.

При этом пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.

Как подметил российский публицист Игорь Караулов, Россия стала объектом международного газлайтинга. По его словам, начиналось все с «утечек» о том, что «Россия планирует напасть на Украину». Затем потекли тревожные сообщения: Россия наращивает численность войск вдоль границы с Украиной. «Но система газлайтинга не стояла на месте, она развивалась. Стали появляться конкретные даты, зазвучала разноголосица дат: Россия нападет еще до Нового года; нет, прямо в новогоднюю ночь; нет, до конца января; нет, во время китайской Олимпиады… Хотя, конечно, Россия должна напасть, пока не настала весенняя распутица, а то танки не пройдут… А если русские не успеют? Тогда, конечно, война будет весной, когда грунт подсохнет», – заметил эксперт.

Постоянные заявления США о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.