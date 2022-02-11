Разоблачена криминальная схема продажи земли на берегу Москвы-реки

Садоводов общества «Речник» заподозрили в создании криминальной схемы продажи земли на берегу Москвы-реки, сообщили в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Сотрудниками линейного отдела МВД на водном транспорте совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области при участии Росгвардии пресечена деятельность группы, незаконно реализовывавшей земельные участки, находящиеся в федеральной собственности», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Было установлено, что подозреваемые из числа правления региональной общественной организации «Общество садоводов-транспортников «Речник» создали криминальную схему продажи участков на берегу Москвы-реки в столичном районе Крылатское.

Эта территория находится в собственности Российской Федерации, она передана в бессрочное пользование ФГБУ «Канал имени Москвы».

По версии следствия, злоумышленники публиковали в Сети объявления о продаже участков, обманывали потенциальных покупателей, убеждая их в том, что те могут распоряжаться землей и передавать ее третьим лицам.

«Чтобы стать «владельцами» заветной земли, потерпевшим необходимо было сначала вступить в общество, внеся при этом вступительный взнос в сумме от 210 до 435 тыс. рублей. Остальную сумму требовалось передать наличными без получения каких-либо подтверждающих документов. После выполнения этих условий члены правления обещали принять решение о закреплении за покупателем участка», – указали в МВД.

В рамках проверочной закупки в январе подозреваемые были задержаны. Уголовные дела возбудили по статье о покушении на мошенничество и по статье о мошенничестве. Проведены 10 обысков, изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение. Шестерым подозреваемым предъявили обвинения.