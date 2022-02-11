ЧФ провел в Крыму учения с применением береговых ракетных комплексов «Бастион»

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11 февраля, пятница | Последнее обновление — 09:11 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Фигуристка Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями одиночниц на Олимпиаде
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Зная о настроениях словацкого общества, проамериканское руководство будет ломать страну «через колено» и делать всё, чтобы оставить от российско-словацких отношений почти такое же пепелище, какое представляют собой сегодня российско-чешские.
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Чрезмерная «партийность» западных дипломатов заставляет их разговаривать идеологическими клише, поскольку они не могут выйти за рамки господствующей идеологии.
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Цена ошибки во внешней политике, которую платят партии на внутренних выборах, сплошь и рядом ничтожна, или недостаточно высока, чтобы оградить их от ошибок. Богатые страны еще и могут позволить себе эти ошибки оплатить деньгами. Богатые страны – это, как правило, рыночные демократии.
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ЧФ провел в Крыму учения с применением береговых ракетных комплексов «Бастион»
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Дивизионы береговых ракетных комплексов «Бастион» Черноморского флота совершили марши в Крыму для проведения учений, сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Дивизионы мобильных береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» из состава береговых ракетно-артиллерийских бригад Черноморского флота, дислоцированных в Крыму и Краснодарском крае, совершили марши в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.
Военнослужащие выполнили развертывание комплексов, их подготовку к боевому применению и выполнение учебной ракетной стрельбы по морской цели. Расчеты провели тренировки по пополнению боекомплекта, а также по выводу комплексов из-под удара, смене, оборудованию и маскировке новых стартовых позиций, сообщили на флоте.
Всего в учении, проведенном в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.
Ранее в Черном море прошли совместные ракетные стрельбы с боевыми расчетами береговых противокорабельных комплексов БПРК «Бал» и «Утес» и фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота (ЧФ).
В парламенте Словакии осквернили флаг Украины
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Депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США.
Во вторник в Братиславе началось внеочередное заседание национального совета (парламента) Словакии, посвященное военному сотрудничеству с США, передает РИА «Новости».
На открытии заседания двое депутатов встали перед трибуной для выступлений с флагом Украины, однако несколько их коллег сначала полили украинский флаг водой, а затем вырвали и унесли его.
Экс-премьер и лидер ведущей оппозиционной партии Словакии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который ранее в течение почти десяти лет возглавлял правительство Словакии, на заседании призвал к отрытому голосованию, чтобы, как он выразился, «каждый депутат показал согражданам свое истинное лицо и свое отношение к предательскому соглашению» и заявил словацкой общественности о том, за он или против.
Экс-премьер отметил, что соглашение с США «является чисто двусторонним и не имеет ничего общего с нашими обязательствами в рамках членства в НАТО». Сделка, по его словам, не повышает обороноспособность Словакии, а только «способствует повышению напряженности в данный сложный период».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Словакию и еще ряд стран за поддержку Киева. До этого глава МИД Словакии Иван Корчок посетил Донбасс.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
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Американские подростки в TikTok призвали к войне с Россией
Американские пользователи в TikTok запустили тренд по разжиганию ненависти к России и ее гражданам: подростки снимают ролики про то, как с помощью случайных вещей «решат военный конфликт» между Москвой и Киевом.
«Дай мне молока, пачку чипсов из манго, автомат, и я получу Россию до обеда», – подписал свое видео один из американских подростков, передает Ura.ru.
Его примеру последовали тысячи других американцев. Одни активно снимают ролики, другие поддерживают их в комментариях.
Российские подростки в комментариях к подобным видео начали заступаться за страну и президента, а затем стали снимать ответные ролики. Многие пользователи отмечают, что в школах детей учат разбирать и собирать автомат Калашникова, в то время как американские дети даже не могут показать Украину и Россию на карте мира. Всего по этому тренду появилось более 14 тыс. видео.
Ранее западные СМИ опубликовали беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Появились данные о переброске МиГ-31К с «Кинжалом» в Калининградскую область
Российский истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» заметили в небе над Калининградской областью.
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как самолет пролетает на небольшой высоте над железной дорогой и автотрассой, по которой едут машины. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Dambiev.
По данным источников, 3 февраля два истребителя Миг-31К совершили перелет с авиабазы Сольцы в Новгородской области на авиабазу Черняховск в Калининградской области под руководством ведущего борта Ту-154Б-2 и в сопровождении истребителей Су-35 Западного военного округа и Су-30 Балтийского флота, сообщает Telegram-канал «Оперативная линия».
Газета ВЗГЛЯД писала, что полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину.
Самолет А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенной РЛС
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Новейший российский самолет радиолокационного дозора А-100 «Премьер» выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с работающей радиолокационной станцией, сообщил информированный источник.
«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 «Премьер» 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», – сообщил источник РИА «Новости».
А-100 создан кооперацией предприятий в составе концерна «Вега», ТАНТК им. Бериева и ряда других организаций оборонно-промышленного комплекса страны. Головной разработчик комплекса – концерн «Вега» – создает А-100 на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
Авиационный комплекс А-100 разработан в связи с появлением новых классов целей и созданием истребительной авиации нового поколения. Его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолет ДРЛО Е-3 ВВС США.
Ранее источник в ОПК сообщил, что поставка в Воздушно-космические силы (ВКС) российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) нового поколения А-100 «Премьер» запланирована на 2024 год.
Опубликовано видео удара истребителя F-35C о палубу авианосца ВМС США
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В Сети появилось видео, на котором показан удар истребителя F-35C о палубу авианосца ВМС США «Карл Винсон» (CVN-70 Carl Vincon), при этом сам флот назвал публикацию ролика незаконной и начал расследование.
Генерал-майор Зак Харрелл, представляющий командующего военно-воздушными силами ВМС США, заявил, что видео было снято камерами летной палубы на борту авианосца, передает портал USNI News.
На видео показан как удар, так и высокоскоростное скольжение самолета по палубе авианосца перед падением в Южно-Китайское море.
Неудачная посадка F-35C произошла 24 января, говорится в пресс-релизе военно-морского флота. Пилот смог катапультироваться, семь моряков получили ранения.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил утечку видеоматериалов: «Военно-морской флот не только расследует причину самого несчастного случая, но и публикацию (в Сети) этого видео с палубы».
Отмечается, что разбившийся истребитель собираются поднять со дна моря.
Другое видео инцидента появилось в Сети в конце февраля, однако тогда не было официального подтверждения подлинности кадров со стороны американских военных. Также фотография F-35 Lightning II появилась на Reddit, истребитель был запечатлен плавающем в воде сразу после падения.
Украинский эксперт призвал ударить по российским заводам
Вооруженным силам Украины следует нанести удар по российским оружейным заводам, заявил украинский военный эксперт Валентин Бадрак.
«Если мы будем иметь 100–150 ракет дальностью на 1,5 тыс. километров. <...> Мы сможем уничтожить завод в 70 километрах от российской границы, который производит ракеты», – сказал эксперт в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».
Он добавил, что у украинской стороны существуют технологии для создания подобных снарядов, но они могут быть запущены только с самолета.
В декабре депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому.
Отряд больших десантных кораблей ВМФ России вошел в пролив Дарданеллы
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Отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, следующий из Средиземного в Черное море для участия в учениях, начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы, сообщили в Минобороны.
«В настоящее время экипажи БДК «Королев», «Минск» и «Калининград» находятся в проливе Дарданеллы. Десантные корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут черноморскими проливами в течение следующих суток», – передает ТАСС сообщение Минобороны.
Большие десантные корабли проекта 11711 («Петр Моргунов») и 775 («Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королев», «Минск» и Калининград») предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники.
Ранее отряд БДК, завершив переход вокруг Европы, зашел в пункт материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус на побережье Средиземного моря, где пополнил запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия.
CNN узнал причину отмены встречи Зеленского и главы МИД Германии
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил встречу с главой МИД Германии Анналеной Бербок из-за того, что та не пообещала отказа ФРГ от «Северного потока – 2» даже при «нападении» России на Украину, а также из-за отказа поставлять Киеву оружие, заявил американский журналист, ведущий канала CNN Джейк Таппер.
Таппер написал в Twitter со ссылкой на «источник, близкий к украинскому правительству», что Зеленский отменил встречу с Бербок якобы потому, что она «отказалась сказать, что Германия откажется от трубопровода «Северный поток – 2», даже если Россия вторгнется, и из-за отказа Германии оказывать Киеву какую-либо военную помощь прямо или косвенно».
При этом официально это было объяснено «ошибкой в планировании», однако, по словам Таппера, отмена была намеренной.
Он добавил, что, по сведениям источника, «многие в Восточной Европе и Киеве все чаще рассматривают Германию скорее как союзника России, чем как союзника Запада».
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Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц исключил поставку оружия Украине. Также министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять оружие Киеву, поскольку диалог по урегулированию конфликта продолжается.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике по вопросу поставок оружия. До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок.
На фоне этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
Между тем президент США Джо Байден увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину.
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Названы места проведения новых учений НАТО в Европе
Военные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии, а учения Trojan Footprint продут в Венгрии и Словакии, сообщил братиславский телеканал ТА3.
Канал сообщил, что «ранее запланированные учения с участием военнослужащих стран НАТО Steadfast Cobalt 2022 вместо Польши пройдут в Чехии в феврале-марте этого года», а учения Trojan Footprint, «которые первоначально должны были пройти на территории Венгрии, пройдут также на территории Словакии», передает РИА «Новости».
В среду правительство Словакии одобрило присутствие иностранных военнослужащих на территории республики в течение намеченных учений, а также участие словацких военнослужащих в учениях на территории других стран. Также правительство страны одобрило участие словацких военнослужащих в военных учениях на территории Польши и Украины.
Ранее депутаты парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США. Позже глава МИД страны извинился за инцидент.
Напомним, США и Словакия подписали военный договор, который позволит Штатам расширить военное присутствие в республике.
Сообщалось также, что в НАТО задумались над усилением сил на Востоке на долгосрочной основе.
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«Алмаз-Антей» испытал перехватчик дронов «Волк-18» в реальных условиях
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» начал испытания своего дрона-перехватчика «Волк-18» в реальных условиях в аэропорту Самары, сообщили в пресс-службе компании.
Беспилотник «Волк-18» способен выводить дроны-нарушители из строя с помощью сеток-ловушек. Кроме того, «Волк» имеет возможность таранить другие беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
«С 7 февраля в аэропорту Курумоч (Самара) начались испытания комплекса «ROSC-1», укомплектованного «охотником за дронами» «Волк-18», в реальных условиях эксплуатации», – передает РИА «Новости» сообщение концерна.
Макет радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА «ROSC-1», включающего перехватчик «Волк», будет представлен «Алмаз-Антеем» на IX Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2022, которая пройдет в Москве 9-10 февраля.
Напомним, в феврале 2021 года «Алмаз-Антей» сообщил, что испытания модернизированного варианта новейшего беспилотника-перехватчика «Волк-18», способного в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника, завершились.
Россия и Белоруссия начали военные учения «Союзная решимость»
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Военные России и Белоруссии начали совместные учения «Союзная решимость» в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в пресс-службе российского Минобороны.
«10 февраля на общевойсковых полигонах Вооруженных сил Белоруссии в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение «Союзная решимость – 2022», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В ходе учения будут проводиться маневры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».
Помимо того, во время учений планируется усилить охрану границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, а также перекрыть каналы доставки оружия и боеприпасов. Кроме того, военные России и Белоруссии должны будут найти и уничтожить незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.
Ранее пресс-секретарь администрации США Джен Псаки заявила, что военные учения России и Белоруссии – это действия, «направленные на эскалацию, а не на деэскалацию» ситуации вокруг Украины.
Напомним, проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. До 9 февраля проводились передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Белоруссии, с 10 по 20 февраля состоятся совместные учения «Союзная решимость – 2022». Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прибыл в Белоруссию для контроля готовности российских военных к участию в учениях.
Эксперт объяснил долгую подготовку первого полета самолета А-100 с включенным радаром
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Самолет летает с конца 2017 года, но все это время его доводили до ума. Четыре года для такой доработки – нормальный срок. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов, комментируя первое использование самолета радиолокационного дозора А-100 «Премьер» с включенным радаром.
«Одно дело – макетная сборка в цехе, другое – скомпоновать все блоки оборудования. Все эти четыре года разработчики проверяли совместимость и работу отдельных блоков и агрегатов самолета, его систем навигации, боевого управления и передачи информации. Насколько я знаю, всей этой работой занимается отдельное конструкторское бюро в Таганроге», – пояснил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
«Важный показатель – электромагнитная совместимость аппаратуры. Положим, есть два блока с одинаковым питанием, но рядом их нельзя располагать из-за того, что друг на друга они отрицательно влияют. Тогда нужно не только развести их по разным бортам, но и поставить специальную перегородку с сетками, которые не дали бы электронному вакууму повлиять на функциональность самолета», – пояснил специалист.
Самолет дорабатывали не только на земле, но и в воздухе, в разных географических условиях. «Возможно, пришлось полетать вблизи европейских, натовских стран. Нужно было посмотреть, как он летает и в Арктике, и на Юге нашей страны, и в Сирии. Вообще есть две большие разницы – летать в мирном небе и летать «по войне», – отметил собеседник.
«Кроме того, работу А-100 нужно согласовывать с работой командования и других боевых единиц. С самолетом Миг-31, допустим, оснащенного ракетами «Кинжал». С бомбардировщиком ТУ-160-М2, с ракетами Х-101, Х-555, новыми крылатыми ракетами. С управлением комплекса «Сармата» – и так далее, не говоря уже о согласовании действий с воздушными командными пунктами первых лиц страны и с руководством силовых структур, которые также могут быть задействованы в «угрожаемый период» или период боевых действий. Вот эти вопросы и «облетываются» теперь». На это уходит много времени. Вот почему радар у самолета, можно сказать, появился только сейчас – спустя четыре года», – заключил Попов.
О том, что А-100 «Премьер» накануне провел свой первый полет с работающей радиолокационной станцией, сообщило в четверг РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 «Премьер» 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», – сказал собеседник агентства.
На государственные испытания А-100 планируется передать в этом году, сообщил генеральный конструктор Московского концерна радиостроения «Вега» (входит в «Росэлектронику» корпорации «Ростех») Владимир Верба.
Напомним, самый первый полет А-100 состоялся в ноябре 2017 года. Самолет был разработан концерном «Вега» и Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева – на замену стоящему на вооружении самолету ДРЛО А-50.
А-100 может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта самолет обеспечивает связь с различными группировками войск. Он может получать информацию не только со своего радара, но и от космических спутников.
Ранее источник в ОПК сообщал, что поставка в Воздушно-космические силы самолета А-100 запланирована на 2024 год.
Литва решила закупить у США системы залпового огня
Литва намерена приобрести для своих вооруженных сил американские системы залпового огня, заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.
«По вопросу приобретения систем залпового огня идут переговоры, согласования, по данному вопросу видна перспектива. Прежде всего рассчитываем на контракт с США», – передает ТАСС слова Рупшиса.
Договор о закупке вооружения, по словам генерал-лейтенанта, планируется подписать в текущем году. «Системы в таком случае могли бы быть поставлены в 2026 году», – отметил Рупшис.
Данным вооружением Литва намерена оснастить сначала одну батарею, а затем сформировать артиллерийский батальон.
Ранее депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщил, что Украина ожидает 10-11 февраля визита премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, а на следующий день – отправки Вильнюсом противотанковых ракетных комплексов Javelin.
В России разработали способный погружаться под воду патрульный корабль «Страж»
Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» разработало на экспорт новую модификацию погружающегося патрульного корабля «Страж», сочетающего преимущества подводной лодки и надводного патрульного корабля, сообщили в пресс-службе предприятия.
Первый вариант меньшего водоизмещения был разработан в 2021 году и предложен также на экспорт.
«Это наиболее крупная версия, длиной около 72 метра и нормальным водоизмещением около 1300 тонн. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность», – передает РИА «Новости» слова представителя «Рубина».
Размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия ее работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Более мощная энергетическая установка позволяет развивать скорость до 21 узла.
Этот вариант имеет максимальный состав вооружения – малокалиберная автоматическая пушка, две пусковые установки для управляемых ракет и четыре торпедных аппарата калибра 324 мм. Такая комплектация делает «Страж» опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей.
Как и в других вариантах, корабль имеет два герметичных многофункциональных ангара для размещения шлюпок и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки.
Для поиска нарушителей могут использоваться как РЛС, так и гидроакустические антенны – это позволяет скрытно обнаруживать цели и незаметно приближаться к ним. Кроме того, корабль может использоваться для учений собственных противолодочных сил и подготовки экипажей классических подлодок. Дальность плавания составляет до 4 тыс. миль на скорости 10 узлов, при необходимости она может быть увеличена.
Как почеркнули в «Рубине», в период сокращения военных бюджетов, вызванного необходимостью борьбы с пандемией и её последствиями, все более востребованными становятся многофункциональные корабли.
«Нашим ответом на этот вызов времени является сочетание в проекте «Страж» подводных и надводных свойств. Благодаря такому синтезу корабль, ориентированный на использование в мирное время, сохраняет свою ценность в качестве боевой единицы при эскалации конфликта. Более того, возможность к погружению позволяет «Стражу» решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами: более простыми и выгодными», – сказала представитель «Рубина».
Проект «Страж» создается как «настраиваемый», его модификации и возможность варьировать характеристики позволяют предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать именно его задачам, условиям использования и имеющимся возможностям, отметили в «Рубине».
Ранее гендиректор «Рубина» Игорь Вильнит сообщил, что ЦКБ МТ «Рубин» прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.
Кремль сказал, куда двинутся российские войска после учений в Белоруссии
Российские войска после учений в Белоруссии вернутся в места своей постоянной дислокации, речи о том, что они могут там остаться, никогда не шло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Никто никогда и не говорил, что российские войска будут оставаться на территории Белоруссии, об этом речи и не шло. Речь идет о союзных учениях и подразумевается, что по завершении этих учений войска вернутся в свои постоянные места дислокации», – передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что в рамках проверки на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С на учения в Белоруссию.
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